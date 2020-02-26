Дисквалификация Беседина, успех Баварии, ничья Барсы, победа Ястремской

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 25 февраля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Беседин дисквалифицирован на 1 год

Форвард получил вердикт УЕФА. Игрок пропустит Евро-2020

2A. Наполи и Барселона сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Каталонцы сравняли счет во втором тайме и завершали встречу в меньшинстве

2B. Бавария в Лондоне разгромила Челси

Мюнхенская команда практически обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

3. Доха. Ястремская обыграла действующую чемпионку Australian Open

Украинка добыла вторую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA

4. Евро-2020 и Олимпиаду-2020 могут отменить из-за вспышки коронавируса

Спортивные форумы будут отменены только в случае, если ситуация ухудшится

5. Названа новая дата возвращения Ярмоленко

Болельщикам нужно подождать еще пару недель

6A. Уайлдер назвал причину поражения в бою против Фьюри

Американец считает, что всему виной стал тяжелый костюм, в котором он выходил в ринг

6B. Рейтинг супертяжеловесов. Из топ-10 только Фьюри и Усик идут без поражений

После фиаско Уайлдера Усик поднялся на 3-е место в рейтинге BoxRec

7A. ВИДЕО. Как российскому бойцу сломали позвоночник во время боя

Михаил Одинцов нанес удар коленом по спине Тимуру Нагибину

7B. ВИДЕО. Бойцу в России засчитали поражение из-за песни, под которую он вышел

Судьи в Воронеже засудили Михаила Короткова за песню про Люцифера

8A. Состоялась жеребьевка второго этапа Украинской Премьер-лиги

После 22-го тура команды будут разбиты на две шестерки

8B. Источник: УАФ заплатила 1 млн евро за обучение 8 судей работе с VAR

Система VAR впервые в Украине была применена в минувшем туре чемпионата

8C. ФОТО. Ветер сдул колонну на стадионе Черноморца в Одессе

Досталось и местному ипподрому, с которого ветер сорвал крышу

9A. Юбилей Роналду, покер Месси

Виталий Пасичный рассказывает о самом интересном, что произошло в топ-лигах на выходных

9B. Хорхе Карраскаль: лев, который учится приручаться

Sport.ua – о нелегкой карьере бывшего лидера «Карпат» и нынешнего таланта сборной Колумбии U-23

10A. ЧЕ-2020 по биатлону. Украина будет бороться за финансирование с джокером

Денис Шаховец анонсирует чемпионат Европы в белорусских Раубичах

10B. Владимир БРЫНЗАК: «Логинов – не чужой для нас человек»

Глава Федерации биатлона Украины рассказал о скандальной истории