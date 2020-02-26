Дисквалификация Беседина, успех Баварии, ничья Барсы, победа Ястремской

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 25 февраля.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Беседин дисквалифицирован на 1 год
Форвард получил вердикт УЕФА. Игрок пропустит Евро-2020
2A. Наполи и Барселона сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Каталонцы сравняли счет во втором тайме и завершали встречу в меньшинстве
2B. Бавария в Лондоне разгромила Челси
Мюнхенская команда практически обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
3. Доха. Ястремская обыграла действующую чемпионку Australian Open
Украинка добыла вторую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA
4. Евро-2020 и Олимпиаду-2020 могут отменить из-за вспышки коронавируса
Спортивные форумы будут отменены только в случае, если ситуация ухудшится
5. Названа новая дата возвращения Ярмоленко
Болельщикам нужно подождать еще пару недель
6A. Уайлдер назвал причину поражения в бою против Фьюри
Американец считает, что всему виной стал тяжелый костюм, в котором он выходил в ринг
6B. Рейтинг супертяжеловесов. Из топ-10 только Фьюри и Усик идут без поражений
После фиаско Уайлдера Усик поднялся на 3-е место в рейтинге BoxRec
7A. ВИДЕО. Как российскому бойцу сломали позвоночник во время боя
Михаил Одинцов нанес удар коленом по спине Тимуру Нагибину
7B. ВИДЕО. Бойцу в России засчитали поражение из-за песни, под которую он вышел
Судьи в Воронеже засудили Михаила Короткова за песню про Люцифера
8A. Состоялась жеребьевка второго этапа Украинской Премьер-лиги
После 22-го тура команды будут разбиты на две шестерки
8B. Источник: УАФ заплатила 1 млн евро за обучение 8 судей работе с VAR
Система VAR впервые в Украине была применена в минувшем туре чемпионата
8C. ФОТО. Ветер сдул колонну на стадионе Черноморца в Одессе
Досталось и местному ипподрому, с которого ветер сорвал крышу
9A. Юбилей Роналду, покер Месси
Виталий Пасичный рассказывает о самом интересном, что произошло в топ-лигах на выходных
9B. Хорхе Карраскаль: лев, который учится приручаться
Sport.ua – о нелегкой карьере бывшего лидера «Карпат» и нынешнего таланта сборной Колумбии U-23
10A. ЧЕ-2020 по биатлону. Украина будет бороться за финансирование с джокером
Денис Шаховец анонсирует чемпионат Европы в белорусских Раубичах
10B. Владимир БРЫНЗАК: «Логинов – не чужой для нас человек»
Глава Федерации биатлона Украины рассказал о скандальной истории
Источник — Sport.ua
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