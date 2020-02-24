ФОТО. Ветер сдул колонну на стадионе Черноморца в Одессе

Одесский стадион «Черноморец» лишился куска колонны из-за штормового ветра.
Буря снесла кусок колоны со стадиона в одесском парке им. Шевченко. Основание упавшей лепнины было из пенопласта.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Кроме того, досталось и местному ипподрому, с которого ветер сорвал крышу.
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