ФОТО. Ветер сдул колонну на стадионе Черноморца в Одессе

Одесский стадион «Черноморец» лишился куска колонны из-за штормового ветра.

Буря снесла кусок колоны со стадиона в одесском парке им. Шевченко. Основание упавшей лепнины было из пенопласта.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Кроме того, досталось и местному ипподрому, с которого ветер сорвал крышу.