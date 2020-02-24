ФОТО. Ветер сдул колонну на стадионе Черноморца в Одессе

Досталось и местному ипподрому, с которого ветер сорвал крышу

  • 24.02.2020 21:15
  • 3729 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Ветер сдул колонну на стадионе Черноморца в Одессе
© Одесса Медиа. Стадион Черноморец

Одесский стадион «Черноморец» лишился куска колонны из-за штормового ветра.

Буря снесла кусок колоны со стадиона в одесском парке им. Шевченко. Основание упавшей лепнины было из пенопласта.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Кроме того, досталось и местному ипподрому, с которого ветер сорвал крышу.

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Комментарии
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 24.02.2020 21:50
    0
    Быльядь! Теперь фаны будут на прочность проверять эти колоны)))))))))
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 24.02.2020 21:50
    0
    Быльядь! Теперь фаны будут на прочность проверять эти колоны)))))))))
    Ссылка
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