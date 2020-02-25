Хорхе Карраскаль: лев, который учится приручаться

Наверное, в Украине немногие следили за Предолимпийским турниром КОНМЕБОЛ, который состоялся в Колумбии с 18 января по 9 февраля и определял две команды, которые представят южноамериканский регион на Олимпийских играх в Токио в нынешнем году. Болельщики «Шахтера», пожалуй, слышали о таком соревновании, так как от «горняков» на него вызов в сборную Бразилии U-23 получили фулбек Додо и хавбек Майкон, однако главным героем из «околоукраинской орбиты» соревнования стали вовсе не они, а известный по выступлениям за «Карпаты» колумбиец Хорхе Карраскаль. Он стал третьим в списке бомбардиров Предолимпийского турнира КОНМЕБОЛ, отличившись 3 голами в 7 матчах, причем три мяча он забил в трех первых поединках турнира, а затем, увы, подрастерял в результативности, из-за чего позволил себя опередить другим игрокам.

Сегодня мы вспомним непростую историю Хорхе Карраскаля, который вполне мог пойти по другому, отнюдь не футбольному, пути в своей жизни…

На свет Хорхе Карраскаль появился 25 мая 1998 года в колумбийском городе Картахена – пятом по величине населенном пункте страны. Однако детство Хорхе прошло отнюдь не в тех районах города, которые обычно посещают туристы. Вокруг Карраскаля была совсем иная реальность – воровство, банды, алкоголь, наркотики, драки, оружие… Словом, те еще «медные трубы», пройти через которые в различное время не удавалось сотням тысяч мальчишек с похожей историей.



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С самого детства футбол прельщал Карраскаля и ему удавалось на поле многое. Хорхе выделялся на фоне сверстников, хотя и не имел должного обмундирования из-за бедности собственной семьи. Однажды Карраскаль в составе одной из юношеских команд Картахены отправился на турнир в Медельин. Там мальчишки столкнулись с местной командой «Формар Антьокия» и к перерыву безнадежно уступали в счете – 0:3. Тренер картахенцев был вне себя от ярости и пытался в отведенные ему 15 минут взбодрить команду. В этот момент из толпы мальчишек выдвинулся резервист Карраскаль и сказал коучу: «Все, что происходит сейчас на поле выглядит совершенно безобразно. Я собираюсь показать вам, как нужно играть, но мне нужны бутсы Nike, которые есть у вас в сумке. Дайте мне их, и я выиграю для вас этот матч».

Тренеру было некуда деваться, и он поверил дерзкому мальчугану. Выйдя на второй тайм, Карраскаль разорвал оборону оппонентов, отличившись четырьмя забитыми мячами, которые и принесли победу его команде над коллективом из Медельина – 4:3. Наставник «Формар Антьокия» был буквально загипнотизирован увиденным и хотел всеми силами убедить Хорхе остаться в Медельине, однако его команда почти сразу же возвращалась в Картахену. К счастью, коучу «Формар Антьокия» удалось убедить молодого Карраскаля в том, что в его команде футболист получит перспективу пробиться в академию одного из лучших клубов Колумбии, а затем, возможно, сможет переехать и в один из клубов Европы.

Спустя пару дней Карраскаль должен был на автобусе вернуться в Медельин. Но в назначенное время Хорхе так и не прибыл на базу команды. Коуч заподозрил неладное и сразу же организовал поиски паренька, вызвав на подмогу полицейских. Каково же было удивление наставников, когда Хорхе обнаружили в одном из ближайших к автостанции домов, где он в компании с местными пацанами играл в Playstation. После тирады тренеров о том, что они заподозрили Карраскаля в предательстве, Хорхе спокойно ответил: «Что вы, учитель, я же дал вам слово, что буду играть здесь, и я не мог его не сдержать».

Но история Хорхе в Медельине не была долгой. Клуб начал испытывать серьезные проблемы с финансами, что сказалось и на материальном обеспечении молодых футболистов. Кроме того, вокруг команды появились люди с темной репутацией, желавшие заработать на футболе через договорные матчи. Одну из таких игр с соседней командой коллектив, за который выступал Карраскаль, должен был проиграть. На матч была поставлена крупная сумма денег, но Хорхе все испортил, выиграв его едва ли не в одиночку. После этого стало ясно, что Карраскалю нужно срочно покидать Медельин, ведь за ним началась настоящая охота со стороны враждебно настроенных к нему людей, которым он не только помешал сорвать большой куш из легких денег, но и стал причиной потери солидной суммы…

Так Хорхе вернулся в Картахену, где вокруг него сразу же возникло немало соблазнов. В 12 лет Карраскаль был прекрасно знаком с большинством местных банд и свободно разгуливал по улицам в ночное время суток. У него была злоба на общество, потому как в его доме были проблемы, он видел уличные драки и грабежи. Карраскаль рос в очень криминогенном районе, где каждый день видел, как его сверстники и парни постарше организовывают банальные налеты на граждан с целью отобрать у них ценное имущество.

В один из моментов Карраскаль сам стал расхаживать по району с ножом и покуривать марихуану. Однако, к счастью, на пути Хорхе вовремя возник Альбейру Жиральдо – тренер, который имел хорошие связи в колумбийском юношеском футболе. Этот специалист помогал Карраскалю практически всем, чем мог. Как рассказывали друзья Хорхе, Альбейру даже купил для Карраскаля сумку для вещей, так как тому банально было не в чем носить с собой футболки и бутсы на тренировки.

Благодаря Альбейру Жиральдо Карраскаль начал регулярно участвовать в юношеских соревнованиях, разъезжая по Колумбии. На одном из турниров способного паренька заприметил некто Нейс Ньето, работавший в то время скаутом в молодежной команде «Мильонариоса». Именно так Хорхе Карраскаль в 16 лет оказался в рядах одного из наиболее титулованных клубов Колумбии.

«В «Мильонариосе» Хорхе ночью убегал с базы, чтобы мыть автомобили на ближайшей специализированной станции. Он хотел как можно скорее заработать денег, чтобы иметь возможность покупать модную одежду и ухаживать за своей девушкой. Это было непростое время», - рассказывает друг детства Карраскаля Авелино Вилламизар.

Довольно быстро Карраскаль смог дебютировать за первую команду «Мильонариоса», а спустя несколько месяцев после достижения совершеннолетия Хорхе забрала к себе «Севилья». Буквально за пару недель до переезда в Испанию Карраскаль получил травму мениска, а лечение в Андалусии оказалось не самым удачным, к тому же начал вновь проявляться непростой характер Хорхе. В итоге у испанского клуба возник вариант с арендой для хавбека в «Карпатах», который и был принят. В Украине Карраскалю удалось наконец-то серьезно заиграть на взрослом уровне. За «бело-зеленых» он провел более 40 матчей, отличившись 6 голами и 5 результативными передачами.

«Помню, когда Хорхе приехал в отпуск в Картахену, а затем должен был возвращаться обратно в Украину, он начал плакать. Он рассказывал, что там много снега и что он не хочет там жить. Мне казалось, он хочет попытаться надавить на «Карпаты», но тогда я убедил Хорхе вернуться, потому что это было лучшим решением для его карьеры», - вновь вспоминает друг детства Карраскаля Авелино Вилламизар.

К счастью для Карраскаля, у него довольно быстро возник вариант с «Ривер Плейтом», куда колумбиец и подался на правах аренды 31 января 2019 года.



Твиттер Ривер Плейт

«Начиная с его юности, мы проделали с Хорхе огромную работу. За последние два года он стал куда более зрелым и осознал, на чем действительно должен сосредоточиться. Он посвятил себя своему таланту, своей команде и своему личному росту», - говорит агент Карраскаля Норман Капуццо.

«Хорхе всегда был готов где-то потеряться. Это мальчик, пришедший в футбол с улицы и не имеющий базовой академической подготовки. Вокруг него были банды, наркотики, оружие… Я встретил Хорхе, когда у него были большие мечты, но он не понимал, какие решения нужно принимать в жизни. Нашей задачей было сделать так, чтобы он не потерялся в мире с большими деньгами и славой. Он должен был научиться справляться с искушениями, чтобы сосредоточиться на собственном развитии. Я не скажу, что Карраскаль – это ангел, который не делает ошибок, но он уже четко понимает, кем он может стать. Я бы характеризовал его как человека с внутренней силой, как у льва, но который учится приручаться», - говорит Серхио Диас, руководитель агентской компании, услугами которой пользуется Карраскаль.

Если раньше Карраскаль нуждался в шумных вечеринках, то сейчас предпочитает сосредоточиться на футболе и семье. В его доме в детстве далеко не все было идеально. Но сейчас он купил дом для своей бабушки Марго, а также при первой же возможности проводит время с матерью и двумя братьями – 14-летним Ромарио и 11-летним Шейри, пытаясь привить тем свое, ставшее уже относительно зрелым, понимание жизни.

«Последний отпуск, который Хорхе провел в Картахене, рассказывает о произошедших в его жизни трансформациях. Он сосредоточен на футболе и теперь четко знает, что важно, а что – нет. Раньше мы ходили с ним с вечеринки на вечеринку, а теперь он не посетил ни одного такого мероприятия за несколько недель. Он предпочитал брать меня и братьев для прогулок по красивым местам, много общался с нами, а еще тренировался», - рассказывает Авелино Вилламизар.



ФК Карпаты. Хорхе Карраскаль

В «Карпатах» Хорхе Карраскаль также проявил свой нрав с не лучшей стороны, но вояж в Украину позволил ему в какой-то степени все переосмыслить. Если бы в жизни Карраскаля не было «Карпат», то, скорее всего, сейчас футболист не играл бы и в «Ривер Плейте». В свой 21 год он находится на хорошем счету в аргентинской команде, постарался помочь Колумбии пробиться на Олимпиаду в Токио, но сейчас важнее другое – кажется, что Карраскаль многое осознал и готов не повторить пути Хуана Пабло Пино – еще одного уроженца Картахены, который испытал головокружение от успехов в футболе, но в конечном итоге погубил себя сам и оказался никому ненужным уже в 30 лет. Нынешний Хорхе – это человек, который начал самую важную игру в жизни: против себя самого…

Алексей СЛИВЧЕНКО