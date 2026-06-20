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  4. МЯКУШКО: «Это самый талантливый футболист, с которым я играл»
Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 23:59 | Обновлено 21 июня 2026, 00:07
258
0

МЯКУШКО: «Это самый талантливый футболист, с которым я играл»

Хорхе Карраскаль произвёл впечатление на Сергея

20 июня 2026, 23:59 | Обновлено 21 июня 2026, 00:07
258
0
МЯКУШКО: «Это самый талантливый футболист, с которым я играл»
ФК Карпати. Хорхе Карраскаль
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Бывший игрок «Карпат» Сергей Мякушко высказался о самом талантливом футболисте, с которым он играл в одной команде.

По его мнению, им был колумбийский атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль.

«Я вообще считаю, что это самый талантливый игрок, с которым я когда-либо играл в одной команде», – сказал Мякушко.

Хорхе Карраскаль выступал за «Карпаты» с 2017 по 2019 год. Сейчас он играет в составе бразильского «Фламенго».

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Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Сергей Мякушко Хорхе Карраскаль Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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