МЯКУШКО: «Это самый талантливый футболист, с которым я играл»

Бывший игрок «Карпат» Сергей Мякушко высказался о самом талантливом футболисте, с которым он играл в одной команде.

По его мнению, им был колумбийский атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль.

«Я вообще считаю, что это самый талантливый игрок, с которым я когда-либо играл в одной команде», – сказал Мякушко.

Хорхе Карраскаль выступал за «Карпаты» с 2017 по 2019 год. Сейчас он играет в составе бразильского «Фламенго».