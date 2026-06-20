Украина. Премьер лига20 июня 2026, 23:59 | Обновлено 21 июня 2026, 00:07
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МЯКУШКО: «Это самый талантливый футболист, с которым я играл»
Хорхе Карраскаль произвёл впечатление на Сергея
20 июня 2026, 23:59 | Обновлено 21 июня 2026, 00:07
258
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Бывший игрок «Карпат» Сергей Мякушко высказался о самом талантливом футболисте, с которым он играл в одной команде.
По его мнению, им был колумбийский атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль.
«Я вообще считаю, что это самый талантливый игрок, с которым я когда-либо играл в одной команде», – сказал Мякушко.
Хорхе Карраскаль выступал за «Карпаты» с 2017 по 2019 год. Сейчас он играет в составе бразильского «Фламенго».
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