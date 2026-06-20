Караваев признался, как его окружение отреагировало на переход в Шахтер
Александр принял тяжелое решение
Украинский фланговый защитник Александр Караваев рассказал о реакции своего окружения на свой переход из киевского «Динамо» в донецкий «Шахтер»:
«Скажу так: все, с кем я разговаривал, с кем дружу, с кем общаюсь. Не скажу, что 100% людей поддержали, но 98% – точно. Поддержали и правильно поняли. Я сам осознавал, что это будет действительно трудное решение. Но если посмотреть именно с футбольной, с профессиональной точки зрения, то, конечно, меня поняли».
В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 33 матча на клубном уровне, забив 4 гола и сделав 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
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