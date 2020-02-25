Названа новая дата возвращения Ярмоленко

Болельщикам нужно подождать еще пару недель

  • 25.02.2020 08:59
  • 1529 просмотров
  • 2 комментария
Названа новая дата возвращения Ярмоленко
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вернется в большую игру через две недели, то есть к восьмому марта. По крайней мере, так утверждает издание Football London.

«Ярмоленко немного потренировался, он присоединился на этой неделе, но не на основных сессиях. Сегодня его не было с нами, так что он, вероятно, еще немного далек от полноценного возвращения», – заявил главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес после матча с «Ливерпулем» (2:3).

Напомним, Ярмоленко получил травму приводящей мышцы бедра в середине декабря.

В текущем сезоне украинский легионер «Вест Хэма» сыграл 15 матчей за клуб, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Источник — Football London

(3 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.02.2020 09:21
    0
    Ярмола по ходу никуда не спешит! Да получали б они бабки за количество сыгранных игр и результаты, то отношение к себе, к востановлению было б совсем другим. Вон далеко ходить не надо Дуэлунд в Динамо 1 год не играл и всем доволен!!!!!!!
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    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 25.02.2020 09:05
    -3
    Кто его ждет?Какие болельщики?Кто его помнит?
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.02.2020 09:21
    0
    Ярмола по ходу никуда не спешит! Да получали б они бабки за количество сыгранных игр и результаты, то отношение к себе, к востановлению было б совсем другим. Вон далеко ходить не надо Дуэлунд в Динамо 1 год не играл и всем доволен!!!!!!!
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