Ливерпуль в ярком матче переиграл Вест Хэм и продлил невероятную серию

«Ливерпуль» в ярком матче против «Вест Хэма» закрыл 27-й тур чемпионата Англии.

Несмотря на поражение от «Атлетико» в Лиге чемпионов, команда Юргена Клоппа сумела продлить невероятную победную серию в чемпионате Англии, которая теперь насчитывает 18 матчей.

При этом по ходу встречи лидеру пришлось отыгрываться, но Салах и Мане принесли «Красным» очередные 3 очка и перевес над «Манчестер Сити» в 22 пункта.

«Вест Хэм», игравший без травмированного Андрея Ярмоленко, остается в зоне вылета.

Ливерпуль - Вест Хэм 3:2

Голы: Вейналдум, 9, Салах, 68, Мане, 81 - Диоп, 12, Форналис, 54

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Чемберлен, 57), Салах, Мане (Матип, 90+1), Фирмино

Вест Хэм: Фабиански, Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессвелл, Райс, Соучек (Форналис, 47), Нобл, Снодграсс, Фелипе Андерсон (Аллер, 65), Антонио