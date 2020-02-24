27-й тур
Ливерпуль
3:2
Вест Хэм Юнайтед
24.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль в ярком матче переиграл Вест Хэм и продлил невероятную серию

Лидер чемпионата идет без поражений в АПЛ

  • 24.02.2020 23:54
  • 772 просмотра
  • 2 комментария
Ливерпуль в ярком матче переиграл Вест Хэм и продлил невероятную серию
© Skysports.com

«Ливерпуль» в ярком матче против «Вест Хэма» закрыл 27-й тур чемпионата Англии.

Несмотря на поражение от «Атлетико» в Лиге чемпионов, команда Юргена Клоппа сумела продлить невероятную победную серию в чемпионате Англии, которая теперь насчитывает 18 матчей.

При этом по ходу встречи лидеру пришлось отыгрываться, но Салах и Мане принесли «Красным» очередные 3 очка и перевес над «Манчестер Сити» в 22 пункта.

«Вест Хэм», игравший без травмированного Андрея Ярмоленко, остается в зоне вылета.

Ливерпуль - Вест Хэм 3:2
Голы: Вейналдум, 9, Салах, 68, Мане, 81 - Диоп, 12, Форналис, 54

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Чемберлен, 57), Салах, Мане (Матип, 90+1), Фирмино

Вест Хэм: Фабиански, Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессвелл, Райс, Соучек (Форналис, 47), Нобл, Снодграсс, Фелипе Андерсон (Аллер, 65), Антонио

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 25.02.2020 00:01
    0
    Вест Хэм уверенно идет в Чемпионшип.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.02.2020 00:01
    +1
    веселий футбол був. Фабіанскі трохи шкода - тащив весь матч, а пустив щура від Салаха
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.02.2020 00:01
    +1
    веселий футбол був. Фабіанскі трохи шкода - тащив весь матч, а пустив щура від Салаха
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.02.2020 00:01
    0
    Вест Хэм уверенно идет в Чемпионшип.
    Ссылка
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