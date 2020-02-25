27-й тур
Ливерпуль
3:2
Вест Хэм Юнайтед
24.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Вест Хэм – 3:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Английской Премьер-лиги

  • 25.02.2020 00:42
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Ливерпуль – Вест Хэм – 3:2. Видео голов и обзор матча
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В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» переиграл «Вест Хэм» со счетом 3:2 и повторил рекорд АПЛ, выиграв 18-й матч подряд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

АПЛ. 27-й тур.

«Ливерпуль» – «Вест Хэм» – 3:2

Голы: Вайналдум, 9 (1:0). Диоп, 12 (1:1). Пабло Форнальс, 54 (1:2). Салах, 68 (2:2). Мане, 81 (3:2).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум, Фабинью, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 57), Роберто Фирмино, Салах, Мане (Матип, 90+1).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Нгакия, Нобл, Соучек (Пабло Форнальс, 47), Райс, Снодграсс (Боуэн, 84), Антонио, Фелипе Андерсон (Алле, 65).

Предупреждения: Райс, 51. Диоп, 66. Нобл, 80.

Судья: Мосс.

Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Лучшие моменты матча Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед
81' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
68' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
54' ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм Юнайтед).
12' ГОЛ ! Мяч забил Исса Диоп (Вест Хэм Юнайтед).
9' ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua

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