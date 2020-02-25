Ливерпуль – Вест Хэм – 3:2. Видео голов и обзор матча

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» переиграл «Вест Хэм» со счетом 3:2 и повторил рекорд АПЛ, выиграв 18-й матч подряд.
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АПЛ. 27-й тур.
«Ливерпуль» – «Вест Хэм» – 3:2
Голы: Вайналдум, 9 (1:0). Диоп, 12 (1:1). Пабло Форнальс, 54 (1:2). Салах, 68 (2:2). Мане, 81 (3:2).
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум, Фабинью, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 57), Роберто Фирмино, Салах, Мане (Матип, 90+1).
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Нгакия, Нобл, Соучек (Пабло Форнальс, 47), Райс, Снодграсс (Боуэн, 84), Антонио, Фелипе Андерсон (Алле, 65).
Предупреждения: Райс, 51. Диоп, 66. Нобл, 80.
Судья: Мосс.
Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм Юнайтед).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Исса Диоп (Вест Хэм Юнайтед).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль).
Источник — Sport.ua
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