ОФИЦИАЛЬНО. Артем Беседин дисквалифицирован на 1 год

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о решении УЕФА касаемо наказания форварда Артема Беседина за употребление допинга.
Срок дисквалификации составляет 1 год. Очевидно, срок будет отсчитываться от даты открытия дела в декабре. Максимальный срок наказания мог составить 4 года.
В декабре по итогам матча Лиги Европы против 23-летнего игрока киевской команды было открыто дело по подозрению в употреблении допинга. Ранее сообщалось, что Беседин не признавал свою вину и хотел скорейшего рассмотрения дела.
Дело рассматривалось сразу в Апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА по ходатайству самого Беседина.
Клуб подчеркивает, что имеет возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд с апелляцией, однако пока изучает документы и решение по этому поводу еще не принято.
Ранее в «Динамо» заявили, что поддерживают форварда, который «необходим команде». Президент клуба Игорь Суркис заявил, что у футболиста еще контракт на 4 года.
Сам Беседин надеялся позитивно решить вопрос и успеть подготовиться к Евро-2020, однако сборная Украины на этом турнире обойдется без услуг Артема.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Слышь , болезненный , какая цифра больше « 1» или «4».
И как там пруфы что Киев отказался принять борт из Уханя ?
Взял пример от динамовских тролей. У них большой опыт в этом.
Взял пример от динамовских тролей. У них большой опыт в этом.
Ну самое главное менять на забывай
Я смотрю вас там на работу уже всех подряд набирают
Взял пример от динамовских тролей. У них большой опыт в этом.
Взял пример от динамовских тролей. У них большой опыт в этом.
Но доверять им стОит
Но доверять им стОит
А сказал ответить на вопрос - какой цифра больше , «1» или «4»?
Слышь , заднеприводный , может тебе варианты ответов дать для такого сложного вопроса ?
1) Механик Виктор Иванович , за вечернее рандеву с ним , дал тебе одену конфету « Золотой Ключик»
2) Дальнбощики Вася и Петя , дали тебе 4 конфеты « Золотой ключик « , за то что ты протестировал амортизаторы их люльки
От кого ты получил больше конфет ?
———-
Помню в прошлый раз ты весь день думал , но так и не смог дать ответа на этот фундаментальный вопрос
Артема удачи , какой бы он не был как игрок, но если тут они не по-своей вине встрял, то чисто по человечески его жаль .
П.С. Шла 25 минута , как эта животина раздумывала над тем какая цифра больше - «1» или «4»
где эти борцы за чистоту данубасовского спорта,на низком старте?
подали голос,а то тут один дебил 13 за всех отдувается ))
Слышь , заднеприводный , может тебе варианты ответов дать для такого сложного вопроса ?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.