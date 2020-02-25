ОФИЦИАЛЬНО. Артем Беседин дисквалифицирован на 1 год

Форвард получил вердикт УЕФА. Игрок пропустит Евро-2020

  • 25.02.2020 16:09
  • 8820 просмотров
  • 72 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Беседин дисквалифицирован на 1 год
© fcdynamo.kiev.ua

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о решении УЕФА касаемо наказания форварда Артема Беседина за употребление допинга.

Срок дисквалификации составляет 1 год. Очевидно, срок будет отсчитываться от даты открытия дела в декабре. Максимальный срок наказания мог составить 4 года.

В декабре по итогам матча Лиги Европы против 23-летнего игрока киевской команды было открыто дело по подозрению в употреблении допинга. Ранее сообщалось, что Беседин не признавал свою вину и хотел скорейшего рассмотрения дела.

Дело рассматривалось сразу в Апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА по ходатайству самого Беседина.

Клуб подчеркивает, что имеет возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд с апелляцией, однако пока изучает документы и решение по этому поводу еще не принято.

Ранее в «Динамо» заявили, что поддерживают форварда, который «необходим команде». Президент клуба Игорь Суркис заявил, что у футболиста еще контракт на 4 года.

Сам Беседин надеялся позитивно решить вопрос и успеть подготовиться к Евро-2020, однако сборная Украины на этом турнире обойдется без услуг Артема.

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Источник — ФК Динамо Киев

(30 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.02.2020 17:09
    0
    serge_kr, 25.02.2020 17:07
    Спихнули вину на доктора, Динамо допинг клуб, позорище
    О , второй зушкварыш вылез , ща ещё посмеёмся
    Слышь , болезненный , какая цифра больше « 1» или «4».
    И как там пруфы что Киев отказался принять борт из Уханя ?
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 25.02.2020 17:08
    0
    serge_kr, 25.02.2020 17:07
    Спихнули вину на доктора, Динамо допинг клуб, позорище
    в шахтере скинули вину на срну и дали ему пенделя для ускорения-ну как всегда-"настамнет" и давайте погудим))
    Ссылка
    Darkness1984
    online
    Darkness1984, 25.02.2020 17:08
    +1
    zvalenok03, 25.02.2020 17:05
    У меня памперс.
    Взял пример от динамовских тролей. У них большой опыт в этом.
    Какой у тебя следующий ник лучше скажи.. валенок 04?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 25.02.2020 17:07
    -1
    Surkisfuilo, 25.02.2020 17:05
    Судячи по кількості плюсів у штатних диркофанів-суркісолизів, сьогодні в них загальна мобілізація
    Грызун- джуниор мобилизует имбицилов чтобы потрахать ихние жопы
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.02.2020 17:07
    -1
    zvalenok03, 25.02.2020 17:05
    У меня памперс.
    Взял пример от динамовских тролей. У них большой опыт в этом.
    У тебя уже и памперсы ?
    Ну самое главное менять на забывай
    Я смотрю вас там на работу уже всех подряд набирают
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 25.02.2020 17:07
    -1
    Спихнули вину на доктора, Динамо допинг клуб, позорище
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 25.02.2020 17:07
    0
    zvalenok03, 25.02.2020 17:05
    У меня памперс.
    Взял пример от динамовских тролей. У них большой опыт в этом.
    я рад за тебя ,меняй его почаще а то прелость у тебя будет,так как ты писаешь от радости часто))
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 25.02.2020 17:07
    0
    Surkisfuilo, 25.02.2020 17:05
    Судячи по кількості плюсів у штатних диркофанів-суркісолизів, сьогодні в них загальна мобілізація
    Опачки, к вечному пидору 13, еще один присоединился. Теперь вас двое. Хоть кто то ему плюсик поставит
    Ссылка
    Андрей Деко
    online
      Андрей Деко, 25.02.2020 17:07
    0
    Не велика потеря.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
    Darkness1984, 25.02.2020 17:07
    +1
    Surkisfuilo, 25.02.2020 17:05
    Судячи по кількості плюсів у штатних диркофанів-суркісолизів, сьогодні в них загальна мобілізація
    Нет, олень 13 не успевает со всех акков минусовать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.02.2020 17:06
    +2
    Darkness1984, 25.02.2020 16:59
    Он тебе сейчас, как всегда ссылку на тест отправит
    Пусть мне лучше ссылку на своего ветеринара скинет , мне кажется тот халтурит
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 25.02.2020 17:06
    +1
    Forever_young_13, 25.02.2020 16:49
    Надо почаще дрыснявок проверять на допинг. Есть мнение, что Беседин НЕ ОДИН такой
    Недоносок , ты уже получал сегодня прикладом автомата по сифилитической сепарскойьморде ... или ребята из ВСУ брезгуют пачкать об тебя штатные стволы и мудохают просто просто штакетниками ?🤣🤣🤣 или сегодня в Лугандонии праздник и в аптеках выбросили дешевый боярышник? 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 25.02.2020 17:06
    +2
    Surkisfuilo, 25.02.2020 17:05
    Судячи по кількості плюсів у штатних диркофанів-суркісолизів, сьогодні в них загальна мобілізація
    тебя жаба давит,что хороших людей больше,а ты в меньшинстве?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 25.02.2020 17:05
    -1
    Иван Грозный, 25.02.2020 17:03
    то есть у тебя от новости радость и ты уписался от радости?
    У меня памперс.
    Взял пример от динамовских тролей. У них большой опыт в этом.
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 25.02.2020 17:05
    0
    Forever_young_13, 25.02.2020 17:02
    Официальный сайт уплютков Дрыснямо Кукуев - самый кончелыжный сайт
    Но доверять им стОит
    Тебя чмырят, а ты всё продолжаешь выставлять себя, вместо того чтоб умолкнуть хоть на пару минут. А может тебе нравится быть опущенным мордой в говно?
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 25.02.2020 17:05
    0
    Судячи по кількості плюсів у штатних диркофанів-суркісолизів, сьогодні в них загальна мобілізація
    Ссылка
    Андрей Ворскла
      Андрей Ворскла, 25.02.2020 17:04
    0
    Forever_young_13, 25.02.2020 17:02
    Официальный сайт уплютков Дрыснямо Кукуев - самый кончелыжный сайт
    Но доверять им стОит
    снова ты пидарок
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.02.2020 17:04
    +1
    barsch., 25.02.2020 17:01
    Вот тебе точно, почаще нужно психиатра посещать. По моему от тебя ни одного адекватного комента не было, только срач. Хотя чего ожидать от чмошника.!
    ему нужно не к психиатру, ему - к ветеринару
    Ссылка
    Darkness1984
    online
    Darkness1984, 25.02.2020 17:03
    0
    barsch., 25.02.2020 17:01
    Вот тебе точно, почаще нужно психиатра посещать. По моему от тебя ни одного адекватного комента не было, только срач. Хотя чего ожидать от чмошника.!
    Да он тут только такой весь из себя модный, на деле обосрался бы как ребенок
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 25.02.2020 17:03
    0
    мало. динамо буде чекати а не шукати заміну. програшна ситуація для всіх.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 25.02.2020 16:11
    +12
    По закону Савченко полгода уже отмотал.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.02.2020 16:29
    +11
    Forever_young_13, 25.02.2020 16:25
    Ты бы Моника Левински лучше-бы разобралась как меньше брать защеку у бомжей с голубой помойки
    Я тебя не просил ещё раз всем показывать какой ты ориентации .
    А сказал ответить на вопрос - какой цифра больше , «1» или «4»?
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 25.02.2020 16:37
    +10
    Forever_young_13, 25.02.2020 16:34
    Далпаёб. Ты уже затрахал всех на сайте своим детским и недоразвитым моцком постоянно задавать тупорылые вопросы. Имбицил, бля
    пиздень,если тебя затрахали ,одень трусы и пистуй от сюда,шваль отраханная))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.02.2020 16:36
    +10
    Forever_young_13, 25.02.2020 16:34
    Далпаёб. Ты уже затрахал всех на сайте своим детским и недоразвитым моцком постоянно задавать тупорылые вопросы. Имбицил, бля
    Прошло 12 минут ... недоумок Форевер Янг , пока все ещё не может ответить , какая цифра больше , «1» или «4»?
    Слышь , заднеприводный , может тебе варианты ответов дать для такого сложного вопроса ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.02.2020 16:28
    +10
    Forever_young_13, 25.02.2020 16:22
    Наконец то пришло подтверждение от УЕФА, что Дрыснямо - допинговая помойка, а её фаны полнейшие уплюдки
    Или тебе недоумку надо в доступных тебе плоскостях вопрос ставить ? Ну ок
    1) Механик Виктор Иванович , за вечернее рандеву с ним , дал тебе одену конфету « Золотой Ключик»
    2) Дальнбощики Вася и Петя , дали тебе 4 конфеты « Золотой ключик « , за то что ты протестировал амортизаторы их люльки
    От кого ты получил больше конфет ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.02.2020 16:23
    +10
    Forever_young_13, 25.02.2020 16:22
    Наконец то пришло подтверждение от УЕФА, что Дрыснямо - допинговая помойка, а её фаны полнейшие уплюдки
    Слышь , подстилка дальнобойщика , а ну напряги свой мозг , с одной извилиной и ответь, какая цифра больше 1 или 4?.
    ———-
    Помню в прошлый раз ты весь день думал , но так и не смог дать ответа на этот фундаментальный вопрос
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 25.02.2020 16:32
    +9
    Forever_young_13, 25.02.2020 16:22
    Наконец то пришло подтверждение от УЕФА, что Дрыснямо - допинговая помойка, а её фаны полнейшие уплюдки
    А ты пидор.
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 25.02.2020 16:32
    +9
    Forever_young_13, 25.02.2020 16:22
    Наконец то пришло подтверждение от УЕФА, что Дрыснямо - допинговая помойка, а её фаны полнейшие уплюдки
    наконец ты шварь захлебнулось своим дерьмом,4-1 в пользу шлюхтера))нарколыги со стажем пытается других обмазать допингом))смех да и только))
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 25.02.2020 16:12
    +9
    Нормально, учитывая что светило 4 года
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.02.2020 16:22
    +8
    Могло быть и хуже.В любом случае клубу нужно разобраться , и если это врачебная ошибка , то исключить такую халатность в будущем.
    Артема удачи , какой бы он не был как игрок, но если тут они не по-своей вине встрял, то чисто по человечески его жаль .
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.02.2020 16:53
    +7
    Forever_young_13, 25.02.2020 16:49
    Надо почаще дрыснявок проверять на допинг. Есть мнение, что Беседин НЕ ОДИН такой
    Есть мнение , что ты кусок дегенерата , который не знает какая цифра больше ,»1» или «4»
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.02.2020 16:48
    +7
    Виктор Астанавитесь, 25.02.2020 16:43
    Непойму,зачем ты с этим защеканом общаешся?Не противно?
    Чтобы все , даже случайные пользователи, даже те кто задел на сайт 10 секунд назад , знали , что Форевер Янг - брехливый защекан.
    П.С. Шла 25 минута , как эта животина раздумывала над тем какая цифра больше - «1» или «4»
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 25.02.2020 16:38
    +7
    Forever_young_13, 25.02.2020 16:36
    Мразь дрыснямовская пытается что-то тавкать из унитазного бочка
    раздался голос дебила13 из унитаза,да дебеленок ты уже там?))
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 25.02.2020 16:36
    +7
    Forever_young_13, 25.02.2020 16:22
    Наконец то пришло подтверждение от УЕФА, что Дрыснямо - допинговая помойка, а её фаны полнейшие уплюдки
    Что за чмо упоротое...?
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 25.02.2020 16:35
    +7
    кстати,а где остальные любители кинуть говнеца из "свидетелей опиумного дурмана"?
    где эти борцы за чистоту данубасовского спорта,на низком старте?
    подали голос,а то тут один дебил 13 за всех отдувается ))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.02.2020 16:54
    +6
    Виктор Астанавитесь, 25.02.2020 16:53
    Так и так понятно,меньше чем за 10 секунд.Этого дятла даже свои шкварят.
    Уникальная гиена
    Ссылка
    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 25.02.2020 16:51
    +6
    Forever_young_13, 25.02.2020 16:49
    Надо почаще дрыснявок проверять на допинг. Есть мнение, что Беседин НЕ ОДИН такой
    Тебя и проверять не надо! Сразу видно!
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    online
    Виктор Астанавитесь, 25.02.2020 16:43
    +6
    jekаfunny, 25.02.2020 16:36
    Прошло 12 минут ... недоумок Форевер Янг , пока все ещё не может ответить , какая цифра больше , «1» или «4»?
    Слышь , заднеприводный , может тебе варианты ответов дать для такого сложного вопроса ?
    Непойму,зачем ты с этим защеканом общаешся?Не противно?
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 25.02.2020 16:20
    +6
    Для сборной - плюс, тяжелый, неповоротливый, несовременный форвард. Техника работы с мячом на низком уровне. Уровень Ворсклы.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
    Darkness1984, 25.02.2020 16:55
    +5
    Forever_young_13, 25.02.2020 16:49
    Надо почаще дрыснявок проверять на допинг. Есть мнение, что Беседин НЕ ОДИН такой
    Ты опять тявкаешь? Весеннее обострение что ли? Или у тебя это круглый год? Не надоело людей обзывать?
    Ссылка
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