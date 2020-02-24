Игорь СУРКИС: «У Беседина действует соглашение еще на четыре года»

Сегодня, 24 февраля УЕФА рассмотрит допинговое дело форварда «Динамо» Артема Беседина.
Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал будущее Беседина:
«Мне тяжело что-либо говорить и это будет не правильно, ведь сегодня в УЕФА в рассмотрят дело. Я думаю, что Беседин никогда не позволял себе что-то принимать. Это форс-мажор какой-то, в «Динамо» такое впервые за долгое время.
У Артема действует соглашение еще четыре года, он продлил его. Верю, что он скоро вернется в строй и снова поможет нам».
Ранее Суркис пообещал, что «Динамо» будет бороться за Беседина.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
*
Через два года бана, Бесед сможет помочь разве что параолимпийцам
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.