Игорь СУРКИС: «У Беседина действует соглашение еще на четыре года»

Сегодня, 24 февраля УЕФА рассмотрит допинговое дело форварда «Динамо» Артема Беседина.

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал будущее Беседина:

«Мне тяжело что-либо говорить и это будет не правильно, ведь сегодня в УЕФА в рассмотрят дело. Я думаю, что Беседин никогда не позволял себе что-то принимать. Это форс-мажор какой-то, в «Динамо» такое впервые за долгое время.

У Артема действует соглашение еще четыре года, он продлил его. Верю, что он скоро вернется в строй и снова поможет нам».

Ранее Суркис пообещал, что «Динамо» будет бороться за Беседина.