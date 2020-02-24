Игорь СУРКИС: «У Беседина действует соглашение еще на четыре года»

Президент «Динамо» - о судьбе Артема Беседина

  • 24.02.2020 16:39
  • 2138 просмотров
  • 4 комментария
Игорь СУРКИС: «У Беседина действует соглашение еще на четыре года»
© ФК Динамо. Артем Беседин

Сегодня, 24 февраля УЕФА рассмотрит допинговое дело форварда «Динамо» Артема Беседина.

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал будущее Беседина:

«Мне тяжело что-либо говорить и это будет не правильно, ведь сегодня в УЕФА в рассмотрят дело. Я думаю, что Беседин никогда не позволял себе что-то принимать. Это форс-мажор какой-то, в «Динамо» такое впервые за долгое время.

У Артема действует соглашение еще четыре года, он продлил его. Верю, что он скоро вернется в строй и снова поможет нам».

Ранее Суркис пообещал, что «Динамо» будет бороться за Беседина.

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Источник — ТК Футбол

(5 голосов)

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Комментарии
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 24.02.2020 17:42
    -1
    © УАФ– М а ф і я! , 24.02.2020 16:50
    Мне эта история неприятна. Мало того что игрок Динамо принимал какую то хрень, так еще всё так обставили, как будто он не виноват, а всех собак повесили на клубного врача. Всячески пытаются перекинуть вину за содеянное на другого человека.
    Это называется типичный совковый менталитет.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 24.02.2020 17:27
    -2
    @Верю, что он скоро вернется в строй и снова поможет нам».
    *
    Через два года бана, Бесед сможет помочь разве что параолимпийцам
    Ссылка
    inoj
    online
      inoj, 24.02.2020 17:23
    +2
    © УАФ– М а ф і я! , 24.02.2020 16:50
    Мне эта история неприятна. Мало того что игрок Динамо принимал какую то хрень, так еще всё так обставили, как будто он не виноват, а всех собак повесили на клубного врача. Всячески пытаются перекинуть вину за содеянное на другого человека.
    А ти точно знаєш, як воно було насправді?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 24.02.2020 16:50
    -3
    Мне эта история неприятна. Мало того что игрок Динамо принимал какую то хрень, так еще всё так обставили, как будто он не виноват, а всех собак повесили на клубного врача. Всячески пытаются перекинуть вину за содеянное на другого человека.
    Ссылка
    inoj
    online
      inoj, 24.02.2020 17:23
    +2
    © УАФ– М а ф і я! , 24.02.2020 16:50
    Мне эта история неприятна. Мало того что игрок Динамо принимал какую то хрень, так еще всё так обставили, как будто он не виноват, а всех собак повесили на клубного врача. Всячески пытаются перекинуть вину за содеянное на другого человека.
    А ти точно знаєш, як воно було насправді?
    Ссылка
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