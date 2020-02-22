Игорь СУРКИС: «Будем бороться за Беседина. Разбирательство 24 февраля»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что уже в понедельник начнется разбирательство по вопросу наказания Артема Беседина из-за возможного приема допинга.

УЕФА может на длительное время дисквалифицировать игрока, но клуб намерен бороться за футболиста.

- Что с Бесединым? Когда вернется?

– 24 февраля будет разбирательство в УЕФА.

- Его сильно не хватает команде?

– Считаю, он нам необходим. Мы будем за него бороться. Я не знаю, что он принимал.