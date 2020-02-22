Игорь СУРКИС: «Будем бороться за Беседина. Разбирательство 24 февраля»

Вскоре станет известно наказание для форварда

  • 22.02.2020 19:54
  • 2621 просмотр
  • 10 комментариев
Игорь СУРКИС: «Будем бороться за Беседина. Разбирательство 24 февраля»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что уже в понедельник начнется разбирательство по вопросу наказания Артема Беседина из-за возможного приема допинга.

УЕФА может на длительное время дисквалифицировать игрока, но клуб намерен бороться за футболиста.

- Что с Бесединым? Когда вернется?

– 24 февраля будет разбирательство в УЕФА.

- Его сильно не хватает команде?

– Считаю, он нам необходим. Мы будем за него бороться. Я не знаю, что он принимал.

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 22.02.2020 20:29
    0
    Forever_young_13, 22.02.2020 20:24
    Беседе Миронов вводил допинг через жопу, когда делал клизму Вот Беседа и не в курсе дел
    В мене теж така думка що Динамо буде намагатися зробити винним лікаря команди Міронова,переведуть його на чорну зарплату через Кіпр і все!!!
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 22.02.2020 20:24
    +4
    я не знаю что он принимал, но буду доказывать что ничего
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.02.2020 20:24
    +3
    kvv1404, 22.02.2020 20:13
    Як я зрозумів з натяків там мова йде не про звичайний допінг який в ліках,там щось більш явне,ніж засіб від схуднення чи не ті ліки від застуди!
    Беседе Миронов вводил допинг через жопу, когда делал клизму Вот Беседа и не в курсе дел
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 22.02.2020 20:14
    0
    jekаfunny, 22.02.2020 20:13
    какая цифра больше , 1 или 4 ?
    дай ему еще недели две на размышление
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 20:13
    0
    kvv1404, 22.02.2020 20:11
    Беседин наше фсе!!!! А взагалі Ігор бреше " Я не знаю, что он принимал." Типу він викликав Беседку до себе а той йому нічого не сказав!!! Прихильники північних плямистих сов тепер трохи заспокояться на рахунок "наркоманського клубу" бо самим треба відмиватися!!!
    какая цифра больше , 1 или 4 ?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 22.02.2020 20:13
    +1
    Forever_young_13, 22.02.2020 20:08
    Грызун- младший лох по жизни. Если Беседе впаяют бан на два года за мельдоний, то никакая борьба не поможет: никто не будет слушать каких-то лохов с голубой помойки.
    Як я зрозумів з натяків там мова йде не про звичайний допінг який в ліках,там щось більш явне,ніж засіб від схуднення чи не ті ліки від застуди!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 22.02.2020 20:11
    +1
    Беседин наше фсе!!!! А взагалі Ігор бреше " Я не знаю, что он принимал." Типу він викликав Беседку до себе а той йому нічого не сказав!!! Прихильники північних плямистих сов тепер трохи заспокояться на рахунок "наркоманського клубу" бо самим треба відмиватися!!!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.02.2020 20:08
    -3
    Грызун- младший лох по жизни. Если Беседе впаяют бан на два года за мельдоний, то никакая борьба не поможет: никто не будет слушать каких-то лохов с голубой помойки.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 22.02.2020 20:03
    +1
    За нашего Буратино -Бомбардира порвем! !!!!!
    Ссылка
    Сергій Поліщук
    online
      Сергій Поліщук, 22.02.2020 20:02
    +2
    А почему только Суркис обеспокоен проблемой? Почему не подключаются многочисленные украинские федерации борьбы? Всем же известно, что Беседин хорошо борется!
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 22.02.2020 20:24
    +4
    я не знаю что он принимал, но буду доказывать что ничего
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.02.2020 20:24
    +3
    kvv1404, 22.02.2020 20:13
    Як я зрозумів з натяків там мова йде не про звичайний допінг який в ліках,там щось більш явне,ніж засіб від схуднення чи не ті ліки від застуди!
    Беседе Миронов вводил допинг через жопу, когда делал клизму Вот Беседа и не в курсе дел
    Ссылка
    Сергій Поліщук
    online
      Сергій Поліщук, 22.02.2020 20:02
    +2
    А почему только Суркис обеспокоен проблемой? Почему не подключаются многочисленные украинские федерации борьбы? Всем же известно, что Беседин хорошо борется!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 22.02.2020 20:13
    +1
    Forever_young_13, 22.02.2020 20:08
    Грызун- младший лох по жизни. Если Беседе впаяют бан на два года за мельдоний, то никакая борьба не поможет: никто не будет слушать каких-то лохов с голубой помойки.
    Як я зрозумів з натяків там мова йде не про звичайний допінг який в ліках,там щось більш явне,ніж засіб від схуднення чи не ті ліки від застуди!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 22.02.2020 20:11
    +1
    Беседин наше фсе!!!! А взагалі Ігор бреше " Я не знаю, что он принимал." Типу він викликав Беседку до себе а той йому нічого не сказав!!! Прихильники північних плямистих сов тепер трохи заспокояться на рахунок "наркоманського клубу" бо самим треба відмиватися!!!
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 22.02.2020 20:03
    +1
    За нашего Буратино -Бомбардира порвем! !!!!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 22.02.2020 20:29
    0
    Forever_young_13, 22.02.2020 20:24
    Беседе Миронов вводил допинг через жопу, когда делал клизму Вот Беседа и не в курсе дел
    В мене теж така думка що Динамо буде намагатися зробити винним лікаря команди Міронова,переведуть його на чорну зарплату через Кіпр і все!!!
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 22.02.2020 20:14
    0
    jekаfunny, 22.02.2020 20:13
    какая цифра больше , 1 или 4 ?
    дай ему еще недели две на размышление
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 20:13
    0
    kvv1404, 22.02.2020 20:11
    Беседин наше фсе!!!! А взагалі Ігор бреше " Я не знаю, что он принимал." Типу він викликав Беседку до себе а той йому нічого не сказав!!! Прихильники північних плямистих сов тепер трохи заспокояться на рахунок "наркоманського клубу" бо самим треба відмиватися!!!
    какая цифра больше , 1 или 4 ?
    Ссылка
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