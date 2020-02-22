Игорь СУРКИС: «Будем бороться за Беседина. Разбирательство 24 февраля»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что уже в понедельник начнется разбирательство по вопросу наказания Артема Беседина из-за возможного приема допинга.
УЕФА может на длительное время дисквалифицировать игрока, но клуб намерен бороться за футболиста.
- Что с Бесединым? Когда вернется?
– 24 февраля будет разбирательство в УЕФА.
- Его сильно не хватает команде?
– Считаю, он нам необходим. Мы будем за него бороться. Я не знаю, что он принимал.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.