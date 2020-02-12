Беседин надеется оправдать себя и поехать на Евро-2020

По информации журналиста Игоря Цыганыка, форвард «Динамо» Артем Беседин, который обвиняется в употреблении допинга и может быть дисквалифицирован, просит WADA поскорее рассмотреть дело.

«Представители Беседина обратились в WADA, чтобы там побыстрее все расследовали и определили судьбу футболиста. Они считают, что могут доказать невиновность, а сам Беседин хочет набрать форму и еще поехать на чемпионат Европы».

«Позиция игрока в том, что Беседин не виноват, и его представители хотят найти возможность это доказать. Что Беседин - жертва, а не преступник», - рассказал Цыганык.

Ожидается, что УЕФА вынесет официальное решение до конца февраля.

Беседин сейчас вынужден тренироваться индивидуально, так как игроки, которые подозреваются в употреблении допинга, не могут работать с командой.