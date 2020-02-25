Источник: УАФ заплатила 1 млн евро за обучение 8 судей работе с VAR

Украинская ассоциация футбола заплатила 1 миллион евро за обучение 8 арбитров, которые будут работать с видеосистемой VAR. Были обучены 4 арбитра и 4 ассистента.

Куратор арбитров Лучано Лучи отметил: «С финансовой точки зрения УАФ сделала существенные финансовые усилия для выполнения программы, которая позволила квалифицировать 4 арбитров и 4 ассистентов. Мы готовы расширить количество арбитров, но на это нужны деньги».

Украинский спортивный журналист Артем Франков прокомментировал эту информацию в Твиттере так:

«От 1 млн евро на обучение судей по VAR я и сам как-то обалдел. Думаю, со стороны ФФУ/УАФ было бы логично и правильно развеять смутные сомненья, опубликовав статьи, по которым списали эту сумму. Потому что «вы это... слишком много кушать».

Напомним, что система VAR впервые в Украине была применена в минувшем туре чемпионата на матчах «Динамо» – «Ворскла» и «Шахтер» – «Десна».