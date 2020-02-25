Источник: УАФ заплатила 1 млн евро за обучение 8 судей работе с VAR

Система VAR впервые в Украине была применена в минувшем туре чемпионата

  • 25.02.2020 14:32
  • 960 просмотров
  • 14 комментариев
Источник: УАФ заплатила 1 млн евро за обучение 8 судей работе с VAR
© Twitter

Украинская ассоциация футбола заплатила 1 миллион евро за обучение 8 арбитров, которые будут работать с видеосистемой VAR. Были обучены 4 арбитра и 4 ассистента.

Куратор арбитров Лучано Лучи отметил: «С финансовой точки зрения УАФ сделала существенные финансовые усилия для выполнения программы, которая позволила квалифицировать 4 арбитров и 4 ассистентов. Мы готовы расширить количество арбитров, но на это нужны деньги».

Украинский спортивный журналист Артем Франков прокомментировал эту информацию в Твиттере так:

«От 1 млн евро на обучение судей по VAR я и сам как-то обалдел. Думаю, со стороны ФФУ/УАФ было бы логично и правильно развеять смутные сомненья, опубликовав статьи, по которым списали эту сумму. Потому что «вы это... слишком много кушать».

Напомним, что система VAR впервые в Украине была применена в минувшем туре чемпионата на матчах «Динамо» – «Ворскла» и «Шахтер» – «Десна».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 25.02.2020 15:37
    0
    Дід Піхто , 25.02.2020 15:32
    1 миллион евро потратили, чтоб научить судей отменять чистые голы в ворота шлакхера
    Вся суть обучения сводится видимо к нажатию кнопочек, так чтоб просмотр эпизода не занял целую вечность. Правилам игры их кто-то другой учил, за другой миллион евро..
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.02.2020 15:37
    0
    digsum, 25.02.2020 14:55
    В Гарварде 5 лет обучения стоит 200-300 тыс долларов.
    Ну а тут всего по 125к на рыло, очевидная экономия
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 25.02.2020 15:32
    +1
    1 миллион евро потратили, чтоб научить судей отменять чистые голы в ворота шлакхера
    Ссылка
    Олег Петюк
    online
      Олег Петюк, 25.02.2020 15:29
    0
    Я так понимаю обучили обезьян смотреть в монитор?? За лям евро арбитр должен с телеком по полю бегать!!
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 25.02.2020 15:22
    0
    Сейчас местные спецы сразу скажут что могли бы сделать дешевле. Вот только сертификат они вряд ли выдадут, который позволит судить еврокубки.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.02.2020 15:08
    -1
    Неужели попили ? .хотя болельщики шахтёра сейчас скажут что это все козни Суркиса и фейк!!!
    Ссылка
    Мирослав Пецух
    online
      Мирослав Пецух, 25.02.2020 14:59
    0
    Что до системы вар...Как сказал Михайличенко-если вар то всем,а если нет то никому.И теперь говорить что дорого,зто не серезно.Просто так будут добивать одну команду которая УАФ посчитает нужной.Правильно высказался С.Шебек что гол надо было засчитывать,этот офсайд был пассивным и потому гол правильный.А так как это шахтер,то остальное все видели сами...
    Ссылка
    zizyyura
      zizyyura, 25.02.2020 14:57
    +3
    zizyyura, 25.02.2020 14:56
    Давайте я їх навчу за 1 млн. грн., а 27 млн. грн. передамо в дитячі будинки, а пузатим клоунам в кишені!
    *а не пузатим клоунам в кишені
    Ссылка
    zizyyura
      zizyyura, 25.02.2020 14:56
    +6
    Давайте я їх навчу за 1 млн. грн., а 27 млн. грн. передамо в дитячі будинки, а пузатим клоунам в кишені!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 25.02.2020 14:55
    +6
    В Гарварде 5 лет обучения стоит 200-300 тыс долларов.
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
    online
      Vik Bistritskiy, 25.02.2020 14:53
    +6
    Заплатили щоб вони навчилися їбалом на екран дивитися
    Ссылка
    KhanSingh
      KhanSingh, 25.02.2020 14:51
    +8
    оказывается у нас настолько ту*орылые судьи что нужно лям евро чтоб они научились смотреть в экран
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 25.02.2020 14:50
    +7
    Сумма лошадиная однако,лучше бы эти деньги пустили на развитие детского футбола
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.02.2020 14:45
    +6
    Ніфіга собі... За що?
    Ссылка
    KhanSingh
      KhanSingh, 25.02.2020 14:51
    +8
    оказывается у нас настолько ту*орылые судьи что нужно лям евро чтоб они научились смотреть в экран
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 25.02.2020 14:50
    +7
    Сумма лошадиная однако,лучше бы эти деньги пустили на развитие детского футбола
    Ссылка
    zizyyura
      zizyyura, 25.02.2020 14:56
    +6
    Давайте я їх навчу за 1 млн. грн., а 27 млн. грн. передамо в дитячі будинки, а пузатим клоунам в кишені!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 25.02.2020 14:55
    +6
    В Гарварде 5 лет обучения стоит 200-300 тыс долларов.
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
    online
      Vik Bistritskiy, 25.02.2020 14:53
    +6
    Заплатили щоб вони навчилися їбалом на екран дивитися
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.02.2020 14:45
    +6
    Ніфіга собі... За що?
    Ссылка
    zizyyura
      zizyyura, 25.02.2020 14:57
    +3
    zizyyura, 25.02.2020 14:56
    Давайте я їх навчу за 1 млн. грн., а 27 млн. грн. передамо в дитячі будинки, а пузатим клоунам в кишені!
    *а не пузатим клоунам в кишені
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 25.02.2020 15:32
    +1
    1 миллион евро потратили, чтоб научить судей отменять чистые голы в ворота шлакхера
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 25.02.2020 15:37
    0
    Дід Піхто , 25.02.2020 15:32
    1 миллион евро потратили, чтоб научить судей отменять чистые голы в ворота шлакхера
    Вся суть обучения сводится видимо к нажатию кнопочек, так чтоб просмотр эпизода не занял целую вечность. Правилам игры их кто-то другой учил, за другой миллион евро..
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.02.2020 15:37
    0
    digsum, 25.02.2020 14:55
    В Гарварде 5 лет обучения стоит 200-300 тыс долларов.
    Ну а тут всего по 125к на рыло, очевидная экономия
    Ссылка
    Олег Петюк
    online
      Олег Петюк, 25.02.2020 15:29
    0
    Я так понимаю обучили обезьян смотреть в монитор?? За лям евро арбитр должен с телеком по полю бегать!!
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 25.02.2020 15:22
    0
    Сейчас местные спецы сразу скажут что могли бы сделать дешевле. Вот только сертификат они вряд ли выдадут, который позволит судить еврокубки.
    Ссылка
    Мирослав Пецух
    online
      Мирослав Пецух, 25.02.2020 14:59
    0
    Что до системы вар...Как сказал Михайличенко-если вар то всем,а если нет то никому.И теперь говорить что дорого,зто не серезно.Просто так будут добивать одну команду которая УАФ посчитает нужной.Правильно высказался С.Шебек что гол надо было засчитывать,этот офсайд был пассивным и потому гол правильный.А так как это шахтер,то остальное все видели сами...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности