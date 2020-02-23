ВИДЕО. Впервые в украинском футболе отменили гол с помощью VAR

Система VAR сработала в пользу «Шахтера» и против «Десны»

  • 23.02.2020 20:07
  • 3890 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Впервые в украинском футболе отменили гол с помощью VAR
© Футбол 1/2/3

В Харькове в матче 19-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и черниговской «Десной» (1:0) впервые в Украине был отменен гол после просмотра эпизода с помощью системы VAR.

На 59-й минуте при счете 0:0 гости разыграли угловой, после чего Филлипов сбросил мяч под удар Гуцуляку, который поразил ворота. Система VAR показала, что Филлипов находился в офсайде, и судья матча Евгений Арановский отменил взятие ворот.

Напомним, впервые система VAR была задействована 22 февраля на матче УПЛ в Киеве между «Динамо» и «Ворсклой».

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    igor-trener
      igor-trener, 23.02.2020 20:40
    +2
    Зачем применять систему VAR при таком офсайде? или боковые судьи мячи будут подавать?
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
    Сан Саныч, 23.02.2020 20:36
    +2
    Марлосенко опять пяткой )))
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    XoXoTyH
      XoXoTyH, 23.02.2020 20:36
    +3
    Ну так доиграли, чего после не поднял? Пацаны пару минут праздновали гол
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    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 20:35
    -2
    XoXoTyH, 23.02.2020 20:34
    Тут только один вопрос. Почему судья не поднял флажок? Там же больше корпуса офсайд
    С Варом дают доиграть эпизод до конца
    Ссылка
    XoXoTyH
      XoXoTyH, 23.02.2020 20:34
    0
    Тут только один вопрос. Почему судья не поднял флажок? Там же больше корпуса офсайд
    Ссылка
    XoXoTyH
      XoXoTyH, 23.02.2020 20:36
    +3
    Ну так доиграли, чего после не поднял? Пацаны пару минут праздновали гол
    Ссылка
    igor-trener
      igor-trener, 23.02.2020 20:40
    +2
    Зачем применять систему VAR при таком офсайде? или боковые судьи мячи будут подавать?
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
    Сан Саныч, 23.02.2020 20:36
    +2
    Марлосенко опять пяткой )))
    Ссылка
    XoXoTyH
      XoXoTyH, 23.02.2020 20:34
    0
    Тут только один вопрос. Почему судья не поднял флажок? Там же больше корпуса офсайд
    Ссылка
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