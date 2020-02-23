ВИДЕО. Впервые в украинском футболе отменили гол с помощью VAR

В Харькове в матче 19-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и черниговской «Десной» (1:0) впервые в Украине был отменен гол после просмотра эпизода с помощью системы VAR.

На 59-й минуте при счете 0:0 гости разыграли угловой, после чего Филлипов сбросил мяч под удар Гуцуляку, который поразил ворота. Система VAR показала, что Филлипов находился в офсайде, и судья матча Евгений Арановский отменил взятие ворот.

Напомним, впервые система VAR была задействована 22 февраля на матче УПЛ в Киеве между «Динамо» и «Ворсклой».