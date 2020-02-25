Евро-2020 и Олимпиаду-2020 могут отменить из-за вспышки коронавируса

Спортивные форумы будут отменены только в случае, если ситуация ухудшится

  • 25.02.2020 18:12
  • 1055 просмотров
  • 3 комментария
Евро-2020 и Олимпиаду-2020 могут отменить из-за вспышки коронавируса
© УЕФА. Вице-президент УЕФА Мишель Ува

Главные спортивные события года, Евро-2020 и Олимпийские игры 2020, находятся под угрозой отмены или переноса из-за вспышки коронавируса.

Вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал о текущей ситуации с Евро-2020 в интервью RAI Radio 1 Sport:

«Сейчас мы выжидаем. Следим за ситуацией по странам. Футбол должен подстраиваться под условия в конкретных государствах. Мы стараемся не доводить до отмены. Евро-2020 будет отменен только в случае, если ситуация ухудшится».

Член МОК Дик Паунд в интервью AP сообщил, что у Международного олимпийского комитета есть еще три месяца, чтобы решить судьбу Олимпиады 2020 в Токио, которой угрожает быстро распространяющийся вирус из Китая:

«Мы собираемся отложить решение до конца мая и надеяться, что вирус окажется под контролем. Многое надо учитывать. Надо обеспечить безопасность, еду, олимпийскую деревню, отели. Средства массовой информации будут там строить свои студии. Это новая война, и нам придется с ней столкнуться».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 25.02.2020 18:36
    0
    Не отменят. На такие радикальные меры никто не пойдёт. Думаю вопрос с корона вирусом, решат каким то другим образом.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 25.02.2020 18:31
    0
    Я бы не был так категоричен....
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 25.02.2020 18:28
    +1
    думаю не отменят
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 25.02.2020 18:28
    +1
    думаю не отменят
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 25.02.2020 18:36
    0
    Не отменят. На такие радикальные меры никто не пойдёт. Думаю вопрос с корона вирусом, решат каким то другим образом.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 25.02.2020 18:31
    0
    Я бы не был так категоричен....
    Ссылка
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