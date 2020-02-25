Евро-2020 и Олимпиаду-2020 могут отменить из-за вспышки коронавируса

Главные спортивные события года, Евро-2020 и Олимпийские игры 2020, находятся под угрозой отмены или переноса из-за вспышки коронавируса.

Вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал о текущей ситуации с Евро-2020 в интервью RAI Radio 1 Sport:

«Сейчас мы выжидаем. Следим за ситуацией по странам. Футбол должен подстраиваться под условия в конкретных государствах. Мы стараемся не доводить до отмены. Евро-2020 будет отменен только в случае, если ситуация ухудшится».

Член МОК Дик Паунд в интервью AP сообщил, что у Международного олимпийского комитета есть еще три месяца, чтобы решить судьбу Олимпиады 2020 в Токио, которой угрожает быстро распространяющийся вирус из Китая:

«Мы собираемся отложить решение до конца мая и надеяться, что вирус окажется под контролем. Многое надо учитывать. Надо обеспечить безопасность, еду, олимпийскую деревню, отели. Средства массовой информации будут там строить свои студии. Это новая война, и нам придется с ней столкнуться».