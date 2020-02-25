Состоялась жеребьевка второго этапа Украинской Премьер-лиги

Сегодня, 25 февраля, состоялась жеребьевка второго этапа соревнований Украинской Премьер-Лиги 2019/20.

После 22-го тура команды будут разбиты на две шестерки. Первая проведет борьбу за медали и путевки в еврокубки, а вторая определит одного неудачника сезона, который понизится в классе.

В чемпионате после 19 туров лидирует «Шахтер» (53 очка), далее идут «Динамо» (39), «Заря» (37), «Десна» и «Александрия» (по 33).

С солидным отставанием на последнее место в топ-6 претендуют: «Колос» (23), «Мариуполь» (22), «Днепр-1» (19), «Олимпик» и «Львов» (по 18).

Замыкают турнирную таблицу УПЛ «Ворскла» (14) и «Карпаты» (12).