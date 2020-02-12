Динамо разошлось миром с БАТЭ, украинские теннисистки поедут в Японию

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 февраля.
1. Динамо расписало мировую с БАТЭ в контрольном поединке
Коллектив Михайличенко не смог победить впервые за шесть поединков
2A. Сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации
Украинки сыграют ключевой матч на выезде
2B. Михаил ФИЛИМА: «На матч с Японией у нас будет немного другой состав»
Капитан женской сборной Украины по теннису – о сопернике в плей-офф Кубка Федераций
2C. Состоялась жеребьевка Финала Кубка Федерации
Соревнований пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште
3A. Украина может подать заявку на совместное проведение Олимпиады с Беларусью
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук
3B. Барком-Кажаны попрощался с мужским Кубком ЕКВ
И во втором матче с командой «Хипо-Тироль» львовяне потерпели поражение
4A. Карпаты забили три мяча, но сыграли вничью с датским клубом
Команда Романа Санжара провела спарринг с «Кеге»
4B. Львов сыграл вничью с армянским клубом
Команда Егише Меликяна не смогла обыграть «Лори»
4C. Колос минимально уступил казахстанскому Жетысу
Команда Руслана Костышина проиграла второй спарринг подряд
5A. Левски заинтересован в продаже Паулиньо в Динамо
Болгарскому клубу срочно нужны деньги, а потому он готов рассмотреть все трансферные предложения
5B. Жуниор МОРАЕС: «Рома или Милан? У меня нет желания покидать Украину»
Форвард «Шахтера» рассказал, что у него были варианты трудоустройства в Италии
6A. ВИДЕО [18+]. Российский борец сломал себе шею, проводя силовой прием
Открытый кубок мира по грепплингу проходит в Санкт-Петербурге
6B. ВИДЕО. «Думал, я его убил». Деонтей Уайлдер – о своем лучшем нокауте
Боксер выбрал свой лучший нокаут в карьере
6C. ЖУРАВЛЕВ: «Хочу услышать пояснения от Ломаченко, но не в стихах»
Ранее Василий опубликовал резонансный пост, который вызвал шквал критики
7A. Из-за перехода в профи у Выхриста могут забрать квартиру и стипендию
Стипендия Кременчугского городского совета составляла 6000 грн в месяц
7B. Андрей КОТЕЛЬНИК: «В ФБУ работают дилетанты! Команда Выхриста готовит иск»
Менеджер Виктора обрушился с жесткой критикой на Федерацию бокса Украины
8A. Новиков добыл золото чемпионата Европы, Кучмий – бронзу
Украинские борцы завоевали еще две медали континентального первенства
8B. Украинский борец завоевал бронзу на чемпионате Европы
Ленур Темиров открыл счет медалям сборной Украины в Риме
9. Какой состав мог быть у Металлиста в год 95-летия клуба
Несмотря на солидный возраст игроков, эта команда, кажется, не пасла бы задних в нынешней УПЛ
10A. Герта: Нью-Васюки или новый Лейпциг?
У «старой дамы» появились серьезные деньги и большие амбиции
10B. Клинсман подал в отставку с поста главного тренера Герты
Решение 55-летнего наставника стало неожиданным для руководства клуба
Источник — Sport.ua
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