Динамо разошлось миром с БАТЭ, украинские теннисистки поедут в Японию

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 февраля.

1. Динамо расписало мировую с БАТЭ в контрольном поединке

Коллектив Михайличенко не смог победить впервые за шесть поединков

2A. Сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации

Украинки сыграют ключевой матч на выезде

2B. Михаил ФИЛИМА: «На матч с Японией у нас будет немного другой состав»

Капитан женской сборной Украины по теннису – о сопернике в плей-офф Кубка Федераций

2C. Состоялась жеребьевка Финала Кубка Федерации

Соревнований пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште

3A. Украина может подать заявку на совместное проведение Олимпиады с Беларусью

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук

3B. Барком-Кажаны попрощался с мужским Кубком ЕКВ

И во втором матче с командой «Хипо-Тироль» львовяне потерпели поражение

4A. Карпаты забили три мяча, но сыграли вничью с датским клубом

Команда Романа Санжара провела спарринг с «Кеге»

4B. Львов сыграл вничью с армянским клубом

Команда Егише Меликяна не смогла обыграть «Лори»

4C. Колос минимально уступил казахстанскому Жетысу

Команда Руслана Костышина проиграла второй спарринг подряд

5A. Левски заинтересован в продаже Паулиньо в Динамо

Болгарскому клубу срочно нужны деньги, а потому он готов рассмотреть все трансферные предложения

5B. Жуниор МОРАЕС: «Рома или Милан? У меня нет желания покидать Украину»

Форвард «Шахтера» рассказал, что у него были варианты трудоустройства в Италии

6A. ВИДЕО [18+]. Российский борец сломал себе шею, проводя силовой прием

Открытый кубок мира по грепплингу проходит в Санкт-Петербурге

6B. ВИДЕО. «Думал, я его убил». Деонтей Уайлдер – о своем лучшем нокауте

Боксер выбрал свой лучший нокаут в карьере

6C. ЖУРАВЛЕВ: «Хочу услышать пояснения от Ломаченко, но не в стихах»

Ранее Василий опубликовал резонансный пост, который вызвал шквал критики

7A. Из-за перехода в профи у Выхриста могут забрать квартиру и стипендию

Стипендия Кременчугского городского совета составляла 6000 грн в месяц

7B. Андрей КОТЕЛЬНИК: «В ФБУ работают дилетанты! Команда Выхриста готовит иск»

Менеджер Виктора обрушился с жесткой критикой на Федерацию бокса Украины

8A. Новиков добыл золото чемпионата Европы, Кучмий – бронзу

Украинские борцы завоевали еще две медали континентального первенства

8B. Украинский борец завоевал бронзу на чемпионате Европы

Ленур Темиров открыл счет медалям сборной Украины в Риме

9. Какой состав мог быть у Металлиста в год 95-летия клуба

Несмотря на солидный возраст игроков, эта команда, кажется, не пасла бы задних в нынешней УПЛ

10A. Герта: Нью-Васюки или новый Лейпциг?

У «старой дамы» появились серьезные деньги и большие амбиции

10B. Клинсман подал в отставку с поста главного тренера Герты

Решение 55-летнего наставника стало неожиданным для руководства клуба