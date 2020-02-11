Жуниор МОРАЕС: «Рома или Милан? У меня нет желания покидать Украину»

Форвард «Шахтера» рассказал, что у него были варианты трудоустройства в Италии

  • 11.02.2020 08:37
  • 540 просмотров
  • 2 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Рома или Милан? У меня нет желания покидать Украину»
© ФК Шахтер. Жуниор Мораес

Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес выразил надежду на успешное выступление с национальной командой на Евро-2020, а также отметил, что в его планы не входит отъезд в другой чемпионат.

«Если бы вы спросили меня восемь лет назад, буду ли я когда-то играть в Украине, то я бы сказал, что вряд ли. Но случилось так, что я попал в донецкий «Металлург». Там я начал забивать и был приглашен сперва в киевское «Динамо», а теперь и в донецкий «Шахтер».

«У меня нет желания покидать Украину, потому что там я привык ко всему. Недавно мне сказали, что «Рома», «Милан» и «Дженоа» интересуются мной, но я предпочел остаться и подписать новый контракт с «Шахтером» еще на два года. Теперь я надеюсь оставить след со сборной Украины. Я был бы рад, если бы мне удалось сделать что-то значимое на чемпионате Европы», - сказал Мораес.

В нынешнем сезоне 32-летний Мораес отличился 15 голами в 16 поединках УПЛ.

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Источник — Topsport.bg

(1 голос)

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Комментарии
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 11.02.2020 08:51
    0
    rosti79, 11.02.2020 08:46
    Да каму ты нахрен нужен щирый украинец.
    40 скоро
    Мы уже увидели , что он может в сборной ... максимум, что у него отлично получается - это сидеть на скамейке...🤮
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 11.02.2020 08:46
    -1
    Да каму ты нахрен нужен щирый украинец.
    40 скоро
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 11.02.2020 08:51
    0
    rosti79, 11.02.2020 08:46
    Да каму ты нахрен нужен щирый украинец.
    40 скоро
    Мы уже увидели , что он может в сборной ... максимум, что у него отлично получается - это сидеть на скамейке...🤮
    Ссылка
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