Жуниор МОРАЕС: «Рома или Милан? У меня нет желания покидать Украину»

Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес выразил надежду на успешное выступление с национальной командой на Евро-2020, а также отметил, что в его планы не входит отъезд в другой чемпионат.

«Если бы вы спросили меня восемь лет назад, буду ли я когда-то играть в Украине, то я бы сказал, что вряд ли. Но случилось так, что я попал в донецкий «Металлург». Там я начал забивать и был приглашен сперва в киевское «Динамо», а теперь и в донецкий «Шахтер».

«У меня нет желания покидать Украину, потому что там я привык ко всему. Недавно мне сказали, что «Рома», «Милан» и «Дженоа» интересуются мной, но я предпочел остаться и подписать новый контракт с «Шахтером» еще на два года. Теперь я надеюсь оставить след со сборной Украины. Я был бы рад, если бы мне удалось сделать что-то значимое на чемпионате Европы», - сказал Мораес.

В нынешнем сезоне 32-летний Мораес отличился 15 голами в 16 поединках УПЛ.