Рома и Болонья интересуются Жуниором Мораесом

Форвард «Шахтера» заинтересовал клубы из Италии

  • 11.01.2020 10:43
  • 990 просмотров
  • 7 комментариев
Рома и Болонья интересуются Жуниором Мораесом
© ФК Шахтер. Жуниор Мораес

Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес входит в сферу интересов нескольких европейских клубов. Наиболее конкретные виды на 32-летнего футболиста имеют клубы из Италии.

В частности, сообщается, что интерес к Жуниору Мораесу возобновила «Рома», которую ныне возглавляет экс-коуч «горняков» Паулу Фонсека. Римский клуб внимательно наблюдал за игрой Мораеса в последние месяцы и остался доволен тем, как действует нападающий.

Однако трансфер Жуниора Мораеса в «Рому» зависит от потенциального ухода из римской команды Николы Калинича, который пока не соглашается ни на один из имеющихся у него вариантов продолжения карьеры.

Кроме того, Жуниор Мораес не имеет паспорта гражданина ЕС, а у «Ромы» нет квот для покупки таких футболистов. Впрочем, в последнем случае окружение футболиста уверено, что если стороны придут к соглашению по трансферу, то Жуниор Мораес сможет претендовать на гражданство сразу в двух странах из ЕС.

Помимо «Ромы» пристальный интерес к Жуниору Мораесу проявляла и «Болонья». Три недели назад представители этого клуба провели переговоры с агентом футболиста, который был в Италии, однако официального предложения «Шахтеру» к настоящему моменту так и не направили.

Жуниор Мораес является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша УПЛ. К зимнему перерыву форвард отличился 15 голами в 16 проведенных матчах.

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Источник — RomaPress

(7 голосов)

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Комментарии
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 11.01.2020 11:17
    0
    32 года интересно за сколько может уйти?
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 11.01.2020 11:15
    +1
    ihor7003, 11.01.2020 10:56
    Он же игрок сб.Украины! Не помню чтоб у нас разрешили двойное гражданство
    там дается срок на отказ от прежнего гражданства. Он еще не вышел. Да и ты про гражданство расскажи на Закарпатье
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 11.01.2020 11:14
    +1
    Evgene Boykinyuk, 11.01.2020 10:54
    а чо у него такое выражение лица, тоже на инъекциях сидит?
    то мы твоего выражения лица не видим, когда ты подобные вопросы строчишь
    Ссылка
    WladWest
    online
    WladWest, 11.01.2020 11:09
    +2
    ihor7003, 11.01.2020 10:56
    Он же игрок сб.Украины! Не помню чтоб у нас разрешили двойное гражданство
    Беня имеет тройное граждаество и ничего, никого это не напрягает. А ты уверен, шо у МораЁса нет бразильского?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 11.01.2020 11:08
    0
    ihor7003, 11.01.2020 10:56
    Он же игрок сб.Украины! Не помню чтоб у нас разрешили двойное гражданство
    У коломойши спроси,он говорил что три можно.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 11.01.2020 10:56
    +1
    Он же игрок сб.Украины! Не помню чтоб у нас разрешили двойное гражданство
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 11.01.2020 10:54
    -2
    а чо у него такое выражение лица, тоже на инъекциях сидит?
    Ссылка
    WladWest
    online
    WladWest, 11.01.2020 11:09
    +2
    ihor7003, 11.01.2020 10:56
    Он же игрок сб.Украины! Не помню чтоб у нас разрешили двойное гражданство
    Беня имеет тройное граждаество и ничего, никого это не напрягает. А ты уверен, шо у МораЁса нет бразильского?
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 11.01.2020 11:15
    +1
    ihor7003, 11.01.2020 10:56
    Он же игрок сб.Украины! Не помню чтоб у нас разрешили двойное гражданство
    там дается срок на отказ от прежнего гражданства. Он еще не вышел. Да и ты про гражданство расскажи на Закарпатье
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 11.01.2020 11:14
    +1
    Evgene Boykinyuk, 11.01.2020 10:54
    а чо у него такое выражение лица, тоже на инъекциях сидит?
    то мы твоего выражения лица не видим, когда ты подобные вопросы строчишь
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 11.01.2020 10:56
    +1
    Он же игрок сб.Украины! Не помню чтоб у нас разрешили двойное гражданство
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 11.01.2020 11:17
    0
    32 года интересно за сколько может уйти?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 11.01.2020 11:08
    0
    ihor7003, 11.01.2020 10:56
    Он же игрок сб.Украины! Не помню чтоб у нас разрешили двойное гражданство
    У коломойши спроси,он говорил что три можно.
    Ссылка
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