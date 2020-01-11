Рома и Болонья интересуются Жуниором Мораесом

Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес входит в сферу интересов нескольких европейских клубов. Наиболее конкретные виды на 32-летнего футболиста имеют клубы из Италии.

В частности, сообщается, что интерес к Жуниору Мораесу возобновила «Рома», которую ныне возглавляет экс-коуч «горняков» Паулу Фонсека. Римский клуб внимательно наблюдал за игрой Мораеса в последние месяцы и остался доволен тем, как действует нападающий.

Однако трансфер Жуниора Мораеса в «Рому» зависит от потенциального ухода из римской команды Николы Калинича, который пока не соглашается ни на один из имеющихся у него вариантов продолжения карьеры.

Кроме того, Жуниор Мораес не имеет паспорта гражданина ЕС, а у «Ромы» нет квот для покупки таких футболистов. Впрочем, в последнем случае окружение футболиста уверено, что если стороны придут к соглашению по трансферу, то Жуниор Мораес сможет претендовать на гражданство сразу в двух странах из ЕС.

Помимо «Ромы» пристальный интерес к Жуниору Мораесу проявляла и «Болонья». Три недели назад представители этого клуба провели переговоры с агентом футболиста, который был в Италии, однако официального предложения «Шахтеру» к настоящему моменту так и не направили.

Жуниор Мораес является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша УПЛ. К зимнему перерыву форвард отличился 15 голами в 16 проведенных матчах.