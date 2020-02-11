Какой состав мог быть у Металлиста в год 95-летия клуба

Жизнь не стоит на месте. В мае исполнится четыре года с той поры, как горячо любимый в Харькове «Металлист» провел свой последний к нынешнему моменту официальный поединок. Та игра выдалась неудачной для команды, которой руководил Александр Призетко – «Металлист» без вариантов уступил «Динамо» со счетом 1:4. Так завершилась (хочется надеяться, что лишь приостановилась) славная спортивная история клуба, который уже во времена независимой Украины сделал огромный шаг в развитии благодаря великолепному трио Ярославский – Красников – Маркевич.

В нынешнем году «Металлисту» исполнится 95 лет, но о команде понемногу начинают забывать. Да, журналисты практически при каждом общении с Ярославским не забывают спросить у него о планах по возрождению «Металлиста», но пока все остается исключительно в плоскости вопросов и ответов. Если у Александра Владиленовича есть планы по реанимации своего любимого футбольного детища, то хотелось бы, чтобы подобное произошло как можно скорее и свой 100-летний юбилей «Металлист» встретил мощным и амбициозным клубом, как было еще каких-то десять лет назад…

Пока же мы предлагаем ознакомиться с нашей версией основы «Металлиста», которая могла бы быть к нынешнему моменту (чисто гипотетически), если бы клуб сохранил профессиональный статус. Как в случае с «Шахтером», «Динамо» и «Днепром», одиннадцать лучших, на наш взгляд, игроков по позициям в этой символической команде выбраны исключительно из тех футболистов, которые когда-либо играли за «Металлист», были на полноценном контракте в клубе и, что немаловажно, продолжают активные выступления по сей день.

Таким образом, это не символическая сборная всех времен, 2010-х или чего-то подобного, а несколько иная команда, где будет много возрастных футболистов, фамилии большинства из которых вызовут ностальгические нотки в сердцах настоящих болельщиков «Металлиста»…

Богдан ШУСТ, 33 года

Нынешний клуб: «Ингулец»

Ушел из «Металлиста» свободным агентом

Нынешняя трансферная стоимость: 200 тысяч евро

И Горяинов, и Шуховцев, и даже Дишленкович уже завершили с профессиональным футболом в качестве игроков, а потому место в воротах нашей команды доверено Богдану Шусту. Он в свое время подавал огромные надежды в отечественном футболе, из-за чего «Шахтер» не пожалел практически миллион евро на его трансфер из «Карпат». Увы, сделать карьеру в донецкой команде Богдану так и не удалось, после чего он начал скитаться по арендам, а в начале 2013 года на правах свободного агента перешел в «Металлист».

В том сезоне «Металлист» стал вторым, через год – третьим, а уже потом покатился в бездну. Уход Мирона Маркевича, а затем и явственно вылезшие наружу финансовые проблемы в клубе поспособствовали оттоку многих футболистов. Шуст не стал исключением, хотя продержался в «Металлисте» до весны 2015 года, проведя в общем счете 10 поединков за харьковчан. Ныне 33-летний вратарь играет в Первой лиге в составе «Ингульца». Его трансфер в этот клуб, состоявшийся летом минувшего года, удивил многих в украинском футболе, но, учитывая амбиции руководства клуба из Петрово, нет сомнений, что вскоре Шуст вновь будет играть в УПЛ.

Кристиан ВИЛЬЯГРА, 34 года

Нынешний клуб: «9 июля» (Аргентина)

Ушел из «Металлиста» свободным агентом

Нынешняя трансферная стоимость: -

Лучшим правым защитником «Металлиста» из продолжающих ныне выступления является, конечно же, Кристиан Вильягра. Аргентинец прибыл в Харьков летом 2010 года из «Ривер Плейта» и четыре с половиной года добросовестно утюжил правую «бровку», пользуясь практически безграничным доверием Мирона Маркевича. Неудивительно, что Вильягра в своей карьере провел больше всего матчей именно за «Металлист» - 143 (6 голов и 13 результативных передач).

В феврале 2015-го Кристиан Вильягра на правах свободного агента перебрался в «Росарио Сентраль», где провел два с половиной года, а затем перешел в «Атлетико Тукуман». В июле 2018 года защитник подписал соглашение с клубом «9 июля» (Мортерос), в котором и начинал в начале «нулевых» делать первые шаги в мир профессионального футбола. Ныне карьера опытного бека, конечно, близится к завершению, но он все еще старается оставаться на плаву и совершенно точно о нем еще не успели забыть преданные болельщики «Металлиста».

Папа ГУЙЕ, 35 лет

Нынешний клуб: «Днепр-1»

Ушел из «Металлиста» свободным агентом

Нынешняя трансферная стоимость: 100 тысяч евро

Сенегальский защитник выступал за «Металлист» с лета 2006 года по весну 2015-го. За это время Гуйе успел стать едва ли не культовой фигурой для команды и ее поклонников. Улыбчивый вне поля, но сконцентрированный и суровый на нем, Папа всегда отдавал все силы для положительного результата харьковчан. Ценил его и Мирон Маркевич, который со временем перетянул африканца к себе в «Днепр». Этот переезд дался непросто для Гуйе, о чем он впоследствии рассказывал в интервью, из-за непростых взаимоотношений между болельщиками «Металлиста» и «Днепра». Знал бы тогда Папа, что вскоре и самих «днепрян» постигнет схожая учесть…

После ухода из «Днепра» Гуйе успел поиграть в России за «Ростов» и в Казахстане за «Актобе», а осенью 2018 года вернулся в Украину. Сперва выступал за «Карпаты», а летом минувшего года стал игроком «Днепра-1». Ныне сенегальцу уже 35 лет, но он все еще неплох в силовой игре, хотя позиционно все чаще и чаще допускает промашки. Наверное, поэтому Гуйе заявил, что нынешний сезон станет для него последним в большом футболе.

Родриго МОЛЕДО, 32 года

Нынешний клуб: «Интернасьонал» (Бразилия)

Ушел из «Металлиста» свободным агентом

Нынешняя трансферная стоимость: 1,9 млн евро

Рослый бразильский центрбек объявился в Харькове летом 2013 года. За него «Металлист» выплатил «Интернасьоналу» 5 миллионов евро. В принципе скауты харьковчан не прогадали – Моледо довольно неплохо проявил себя с самого начала, но адаптироваться как следует и начать прогрессировать еще больше помешали война и финансовые проблемы в клубе. В итоге Моледо летом 2015 года добился ухода в «Интернасьонал» на правах свободного агента, проведя за «Металлист» 17 матчей и забив 2 гола.

Зимой 2016 года Моледо вернулся в Европу, где его подписал «Панатинаикос», но через два года бразилец опять попросился на родину. С тех пор выступает в «Интернасьонале», где входит в обойму игроков основы. Отметим, что за несколько месяцев до переезда в «Металлист» Родриго Моледо даже вызывался в расположение национальной сборной Бразилии для участия в товарищеском матче против Чили, но на поле так и не вышел.

Марсио АЗЕВЕДО, 33 года

Нынешний клуб: «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)

Ушел из «Металлиста» за 4 млн евро

Нынешняя трансферная стоимость: 800 тысяч евро

В конце февраля 2013 года Марсио Азеведо за 3 миллиона евро перешел из «Ботафого» в «Металлист». Кудрявый бразилец быстро завоевал место в основном составе команды Мирона Маркевича, став одним из главных открытий того розыгрыша чемпионата Украины. Увы, для поклонников харьковский команды, уже спустя полтора года боссы «Металлиста» решили отпустить Азеведо в «Шахтер» за 4 миллиона евро. В стане «горняков» у бразильца построить головокружительную карьеру не удалось, чему изрядно «поспособствовали» травмы.

Летом 2018 года «Шахтер» отпустил Азеведо свободным агентом в «Атлетико Паранаэнсе», где Марсио выступает и по сей день. В чемпионате Бразилии-2019 команда Азеведо финишировала на высоком пятом месте, а сам фулбек провел 26 матчей, записав в актив 1 гол и 3 результативные передачи. Несмотря на возраст, Марсио Азеведо все еще в полном порядке, когда его не беспокоят травмы.

Александр НОЙОК, 27 лет

Нынешний клуб: «Динамо-Брест» (Беларусь)

Ушел из «Металлиста» свободным агентом

Нынешняя трансферная стоимость: 1,5 млн евро

В свое время Александр Нойок был не только капитаном молодежной команды «Шахтера», но и считался одним из наиболее одаренных воспитанников академии «горняков». Однако из-за конфликта с руководством Нойок принял решение покинуть «Шахтер» и первым подсуетился как раз «Металлист». В стане харьковчан Александр провел три года, но отыграл за первую команду лишь 15 матчей.

С марта 2016 года играет в Беларуси – сперва за «Динамо» из Минска, а затем за «Динамо-Брест». Ныне считается одним из лучших хавбеков тамошнего первенства и беларусы активно прорабатывают возможность заиграть Нойока за свою национальную сборную в ближайшем будущем. Оно и неудивительно, ведь хавбек сыграл одну из ключевых ролей в весьма сенсационной победе «Динамо-Брест» в розыгрыше чемпионата Беларуси-2019.

Хосе СОСА, 34 года

Нынешний клуб: «Трабзонспор» (Турция)

Ушел из «Металлиста» за 2 млн евро

Нынешняя трансферная стоимость: 2,5 млн евро

В «Металлист» Соса перебрался летом 2011 года из «Наполи». На его счету уже были неудачные попытки проявить себя в «Баварии» и «Наполи», а потому карьера перспективного аргентинца, казалось, покатилась вниз. Но в Харькове Соса раскрылся по-настоящему и спустя два с половиной года интерес к нему возник у «Атлетико». Тогдашние боссы «Металлиста» отпускали лидеров уже без сожаления, а потому Соса полгода провел в Мадриде, затем на сезон был арендован «Бешикташем», после чего турки выкупили контракт хавбека всего за 2 миллиона евро.

Спустя год «Бешикташ» перепродал Сосу в «Милан» за 7,5 миллионов евро, но вскоре аргентинец вернулся в Турцию, где и по сей день выступает за «Трабзонспор». В стане «бордово-голубых», несмотря на свой возраст, является ключевым игроком команды. При этом, сам «Трабзонспор» активно борется за высокие места в турецкой Суперлиге.

МАРЛОС, 31 год

Нынешний клуб: «Шахтер»

Ушел из «Металлиста» за 8 млн евро

Нынешняя трансферная стоимость: 10 млн евро

В январе 2012 года «Металлист» за 4 миллиона евро подписал хавбека, который со временем смог стать одним из лидеров не только харьковской команды, но затем и «Шахтера», и сборной Украины. В «Металлисте» Марлос сразу же начал демонстрировать свою нестандартную технику, видение поля и понимание игры. Но вывести харьковчан в абсолютные лидеры украинского футбола Марлосу было не суждено. Клуб принял решение отпустить его в «Шахтер» за 8 миллионов евро. Дончанам хавбек очень пригодился, восполнив на определенное время намечавшийся кадровый дефицит, вызванный отсутствием активности на трансферном рынке.

Ныне Марлосу 31 год и многие отмечают начавшееся падение его физических кондиций, но он все еще остается очень полезен на поле, как для «Шахтера», так и для сборной Украины. Очевидно, если бы в «Металлисте» остался Ярославский, Красников и Маркевич, то Марлос мог бы играть за команду и по сей день, помогая, возможно, добывать харьковскому, а не донецкому клубу «золотые» медали УПЛ.

Алехандро ГОМЕС, 31 год

Нынешний клуб: «Аталанта» (Италия)

Ушел из «Металлиста» за 4,5 млн евро

Нынешняя трансферная стоимость: 16 млн евро

Аргентинец оказался одним из наиболее талантливых легионеров, которых привез в Харьков Евгений Красников. Что правда, нашли его скауты «Металлиста» не в Южной Америке, а в Европе. Летом 2013 года харьковчане заплатили 7 миллионов евро «Катании» за трансфер юркого и техничного плеймейкера. В итоге в Харькове Алехандро Гомес провел лишь один сезон, отыграв в 24 встречах и отличившись 4 голами и 6 ассистами.

С сентября 2014 года Гомес выступает за «Аталанту», где со временем сумел стать настоящим лидером команды, по праву ныне обладая капитанской повязкой. За команду из Бергамо аргентинец уже провел более двухсот поединков во всех турнирах и имеет контракт с клубом до лета 2022 года. Вряд ли раньше этого срока «Аталанта» позволит Гомесу безвозмездно уйти, да и сам Алехандро, похоже, не планирует покидать город и коллектив, где у него все получается просто фантастически.

ТАЙСОН, 32 года

Нынешний клуб: «Шахтер»

Ушел из «Металлиста» за 15 млн евро

Нынешняя трансферная стоимость: 12 млн евро

Чуть более 6 миллионов евро летом 2010 года обошелся «Металлисту» трансфер Тайсона из «Интернасьонала». Этот бразилец, владеющий по-настоящему реактивной скоростью и отменной техникой, быстро стал любимцем болельщиков харьковчан. Но уже в январе 2013-го «Шахтер», стремясь создать кадровый резерв в команде после ухода Виллиана в «Анжи», заплатил 15 миллионов евро харьковскому клубу и тот согласился отпустить одного из своих лидеров в Донецк.

С тех пор Тайсон играет за «горняков», а с сезона-2016/17 является безоговорочно ключевым футболистом команды. Неслучайно, по итогам минувшего года именно этого бразильца назвали лучшим игроком в украинском футболе. Что правда, характер Тайсона вне поля делает его далеко не кумиром в глазах большинства болельщиков. Едва ли не каждое трансферное окно бразилец в интервью зарубежной прессе начинает рассказывать о желании вернуться на родину, либо попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов. Кажется, что недалек тот час, когда боссы «Шахтера» решат пойти навстречу словам Тайсона и примут одно из предложений по нему.

Марко ДЕВИЧ, 36 лет

Нынешний клуб: «Сабах» (Азербайджан)

Ушел из «Металлиста» за 5 млн евро

Нынешняя трансферная стоимость: 300 тысяч евро

Марко Девич – абсолютно культовая фигура для болельщиков «Металлиста». Если Тайсона любили за скорость, Марлоса – за финты, Жажу Коэльо – за порой абсолютно фантастические голы с различного расстояния, то Марко Девич – это футболист, чьи качества не нужно расписывать ни для одного из болельщиков «Металлиста». Когда речь заходит о Девиче, все остается неважным, ибо он – «Первый после Бога».

Девич покидал «Металлист» ради «Шахтера», затем возвращался, но снова был продан – теперь уже «Рубину». Именно в феврале 2014 года прекратился «роман» Марко с Харьковом, который делал счастливым не только самого футболиста, купающегося в славе, но и сотни тысяч поклонников «Металлиста». Всего за главную команду Харькова Девич провел 222 матча и забил 98 голов. В последнее время Марко выступал в Сербии за «Вождовац», но в январе нынешнего года предпочел вернуться в азербайджанский «Сабах», где провел сезон-2018/19. Эх, как было бы трогательно и в какой-то степени даже правильно, если бы с профессиональным футболом Девич мог попрощаться именно в «Металлисте». Будет ли у него такой шанс? Кто знает, кто знает…

Алексей СЛИВЧЕНКО