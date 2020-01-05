Какой состав мог быть у Днепра, если бы клуб оставался на плаву

Кажется, этим одиннадцати футболистам было бы по силам бороться за «золото» в УПЛ

  • 05.01.2020 14:02
  • 3807 просмотров
  • 16 комментариев
Какой состав мог быть у Днепра, если бы клуб оставался на плаву
© ФК Днепр. Евгений Коноплянка и Евгений Селезнев

Мы решили продолжить серию материалов о потенциальных составах отечественных топ-клубов. Ранее представив свои версии по «Шахтеру» и «Динамо», сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с тем, каким мог быть состав «Днепра», если бы этот клуб не постигло банкротство и дальнейшее расформирование.

Напомним, одиннадцать лучших, на наш взгляд, игроков по позициям в этой символической «команде мечты» выбраны исключительно из тех футболистов, которые когда-либо играли за «Днепр» и, что немаловажно, продолжают активные выступления по сей день. По этой причине в этой команде не будет множества легендарных фигур калибра Андрея Русола, Сергея Назаренко и многих других.

Андрей ЛУНИН, 20 лет

Нынешний клуб: «Вальядолид» (Испания)
Ушел из «Днепра» за нераскрытую сумму
Нынешняя трансферная стоимость: 7,5 млн евро

Талантливый молодой вратарь Андрей Лунин появился в составе «Днепра» спустя полгода после ухода Дениса Бойко в «Бешикташ». Сразу же юному Лунину удалось завоевать место в основе первой команды, благодаря чему в первом же сезоне за «Днепр» Андрей провел 22 матча в УПЛ. Но хорошая игра вратаря не спасла «днепрян» от вылета, потому как на клуб постоянно налагались штрафные санкции за долги и вычитались очки.

После понижения «Днепра» в классе Лунин ушел в «Зарю» за нераскрытую сумму, но и там не задержался. Сезона Андрею хватило, чтобы привлечь внимание скаутов европейских топ-клубов. Летом 2018 года «Реал» заплатил 8,5 миллионов евро за переход Лунина, но с тех пор за «бланкос» украинский кипер не провел ни одного матча в официальных турнирах. Минувший сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», где не имел доверия со стороны тренерского штаба, а в нынешнем – похожая картина у Андрея повторяется уже в «Вальядолиде».

ЛЕО МАТОС, 33 года

Нынешний клуб: ПАОК (Греция)
Ушел из «Днепра» на правах свободного агента
Нынешняя трансферная стоимость: 1 млн евро

В украинский футбол Леонардо Матоса привезли скауты «Черноморца» еще в феврале 2010 года, а спустя четыре с половиной сезона бразилец перебрался в «Днепр». За «днепрян» успел провести 51 матч во всех турнирах, отличаясь цепкостью в обороне и качественными подключениями в атаку. После вылета «Днепра» из УПЛ Лео Матос, как и многие другие футболисты, покинул клуб.

Летом 2016 года на правах свободного агента подписал контракт с греческим клубом ПАОК. С тех пор выступает за эту команду, стабильно являясь игроком основного состава. В минувшем сезоне вместе с «черно-белыми» стал чемпионом Греции, а до этого дважды завоевывал Кубок этой страны. Нынешний контракт опытного Лео Матоса с ПАОКом действует до лета 2021 года.

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ, 33 года

Нынешний клуб: АЕК (Греция)
Ушел из «Днепра» на правах свободного агента
Нынешняя трансферная стоимость: 900 тысяч евро

Некогда считавшийся самым сильным центральным защитником Украины Дмитрий Чигринский в «Днепре» оказался в феврале 2015 года. После мучительного времени в «Шахтере», связанного с постоянным восстановлением от различных травм, Чигринский решил сменить обстановку, и в целом переход в «Днепр» положительно сказался на его карьере. В сезоне-2015/16 Чигринский более менее регулярно начал играть за «днепрян», но, как и многие, оказался не в силах бороться с обстоятельствами, из-за которых клуб в итоге спикировал вниз.

Летом 2016 года Чигринский ушел свободным агентом, подписав соглашение с греческим клубом АЕК. В сезоне-2017/18 стал с этой командой чемпионом Греции, переподписав контракт с клубом в марте минувшего года. Ныне является одним из важных игроков команды, хотя периодически также сталкивается с травмами, но те уже не выбивают опытного бека так надолго из игры, как в «Шахтере».

ДУГЛАС, 29 лет

Нынешний клуб: «Шапекоэнсе» (Бразилия)
Ушел из «Днепра» на правах свободного агента
Нынешняя трансферная стоимость: 1 млн евро

«Днепр» приобрел рослого центрбека за 2,5 миллиона евро у «Васку да Гама» в январе 2013 года. В итоге Дуглас провел в стане «днепрян» 87 матчей в рамках всех турниров. Помог бразилец команде с берегов Днепра добраться и до финала Лиги Европы в 2015 году, когда титул достался «Севилье», одолевшей украинского полпреда со счетом 3:2.

Летом 2016 года расторг контракт с «Днепром», вернувшись на родину. Изначально подписал договор с «Сан-Паулу», но пробиться в основу этой команды ему не удалось. Дуглас был вынужден сперва на правах аренды, а затем и на постоянной основе перейти в «Шапекоэнсе». В этом коллективе играл ключевую роль, но по итогам сезона-2019 клуб из Шапеко вылетел из бразильской Серии А. Как дальше сложится карьера Дугласа пока неизвестно, ведь его контракт истекает 31 декабря.

Иван СТРИНИЧ, 32 года

Ныне – свободный агент
Ушел из «Днепра» на правах свободного агента
Нынешняя трансферная стоимость: 2,5 млн евро

В «Днепре» Иван Стринич оказался в январе 2011 года. Тогда украинский клуб выкупил контракт перспективного хорвата у «Хайдука» за 4 миллиона евро. За четыре года Стринич провел в составе «сине-бело-голубых» 112 матчей, прочно застолбив за собой роль ключевого футболиста на левом фланге обороны команды. В сезоне-2014/15 Стринич выразил желание покинуть клуб, уехав из Украины в «Наполи» в январе 2015-го на правах свободного агента.

По этой причине Стринич не добрался с «Днепром» до исторического финала Лиги Европы. В Италии же его карьера откровенно не заладилась. Не став своим в Неаполе, он был продан в «Сампдорию», а оттуда через год ушел свободным агентом в «Милан». Но за «россонери» не провел ни одного официального матча. У Стринича выявили проблемы с сердцем, из-за которых он был вынужден приостановить карьеру. Впоследствии вернулся к тренировкам, но летом нынешнего года расторг контракт с «Миланом» и с тех пор пребывает в статусе свободного агента. Несмотря на все проблемы, есть ощущение, что в нынешней УПЛ Стринич был бы далеко не последней фигурой в своем амплуа.

Роман БЕЗУС, 29 лет

Нынешний клуб: «Гент» (Бельгия)
Ушел из «Днепра» за нераскрытую сумму
Нынешняя трансферная стоимость: 2 млн евро

В «Днепре» Роман Безус провел лишь полтора года – с января 2015-го по июль 2016-го. Успел пробиться с командой в финал Лиги Европы, а также провести 50 матчей во всех турнирах. Как и большинство игроков команды тех времен, покинул клуб после его вылета из УПЛ, подписав контракт с бельгийский «Сент-Трюйденом».

В начале нынешнего года Безуса за 1,2 миллиона евро выкупил «Гент», где футболист играет и по сей день. Достаточно регулярно вызывается в национальную сборную Украины тренерским штабом Андрея Шевченко, но пока выиграть конкуренцию у других футболистов за место в основе оказывается Безусу не по силам.

ЖУЛИАНО, 29 лет

Нынешний клуб: «Аль-Наср» (Саудовская Аравия)
Ушел из «Днепра» за 6 млн евро
Нынешняя трансферная стоимость: 14 млн евро

В начале 2011 года «Днепру» удался отличный трансфер. Клуб выкупил у «Интернасьонала» талантливого атакующего полузащитника Жулиано, за которого пришлось заплатить немало – 11 миллионов евро. Адаптация к Украине и местному футболу далась бразильцу непросто, но затем он начал оправдывать доверие Хуанде Рамоса, став одним из лидеров коллектива. В итоге за «Днепр» Жулиано провел 108 матчей, но летом 2013-го попросил Игоря Коломойского отпустить его в клуб из Западной Европы или Бразилии, мотивируя это нежеланием жены футболиста жить в Украине. «Днепряне» на условия игрока не пошли, но через год были вынуждены продать его за 6 миллионов евро в «Гремио», чтобы не допустить его дальнейший уход свободным агентом.

Интересно, что впоследствии Жулиано вернется в Восточную Европу, заключив договор с «Зенитом». Но через год покинет и Россию, перейдя в «Фенербахче», а еще через год подастся за «длинным долларом» в Саудовскую Аравию. Ныне выступает в этой арабской стране за «Аль-Наср» и является безоговорочным лидером команды, выиграв с ней чемпионский титул в сезоне-2018/19.

Бруно ГАМА, 32 года

Нынешний клуб: «Арис» (Греция)
Ушел из «Днепра» на правах свободного агента
Нынешняя трансферная стоимость: 500 тысяч евро

Португальского вингера «Днепр» подписал в августе 2013 года из «Депортиво» за нераскрытую сумму. В итоге Бруно Гама провел в Украине три сезона, отыграв за «сине-бело-голубых» 97 матчей, в том числе принял участие в 16 поединках Лиги Европы-2014/15 – сезона, когда «Днепр» добрался до финала турнира.

Из Украины, как и многие легионеры того «Днепра», уехал летом 2016-го. На правах свободного агента подписал контракт с «Депортиво», потом недолго поиграл за «Алькоркон», а с лета минувшего года выступает в Греции за «Арис». Несмотря на свои 32 года, Бруно Гама по-прежнему демонстрирует быструю, техничную и яркую игру, что не оставляет сомнений – он пригодился бы практически любой команде в ынешней УПЛ.

Евгений КОНОПЛЯНКА, 30 лет

Нынешний клуб: «Шахтер» (Украина)
Ушел из «Днепра» на правах свободного агента
Нынешняя трансферная стоимость: 6,5 млн евро

Евгений Коноплянка – пожалуй, главный талант «Днепра» последних 10-15 лет. В команде он прошел все ступеньки – от юношеского до первого состава. Сумел стать не только одним из системообразующих футболистов «днепрян», но и настоящим любимцем фанатов. Лишь нежелание владельца «Днепра» вовремя расстаться с Коноплянкой привело к тому, что тот в итоге покинул команду свободным агентом.

Увы, в Европе Коноплянке не удалось себя проявить должным образом. Ни в «Севилье», ни в «Шальке» хавбек не смог построить карьеру, а потому в начале сентября нынешнего года он был вынужден вернуться в Украину, где в его талант поверил чемпион страны «Шахтер». Контракт с «горняками» у Коноплянки действует до лета 2022 года и пока хавбек пользуется определенным доверием у тренерского штаба дончан, хотя еще и близко не приблизился к тому уровню выступлений, который демонстрировал в свое время в «Днепре».

Евгений СЕЛЕЗНЕВ, 34 года

Нынешний клуб: «Бурсаспор» (Турция)
Ушел из «Днепра» на правах свободного агента
Нынешняя трансферная стоимость: 400 тысяч евро

Селезнев дважды приходил в «Днепр», успев по-настоящему влюбить в себя многих болельщиков команды. Евгений был одним из немногих футболистов, который позволял себе напрямую контактировать с владельцем клуба Игорем Коломойским, а также довольно прямо высказывать свою точку зрения. Однако после переезда в Россию отношение к Селезневу у фанатов изменилось, хотя впоследствии сам Евгений признал такой поступок ошибочным.

С 2017 года выступает преимущественно в Турции, хотя вторую часть минувшего сезона отыграл в испанской Сегунде за «Малагу». Ныне Селезневу 34 года и он игрок второлиговой команды из Турции «Бурсаспор». Но в свое время Евгений обещал, что вернется в Украину и последний год карьеры отыграет за «Днепр», чтобы побить бомбардирский рекорд чемпионата и самой команды, до которого форварду остается забить не так и много. Если летом «Днепр-1», как поговаривают, проведет ребрендинг и станет преемником истинного «Днепра», то кто знает – возможно, Селезневу действительно представится шанс сдержать слово…

Никола КАЛИНИЧ, 31 год

Нынешний клуб: «Рома» (Италия)
Ушел из «Днепра» за 5,5 млн евро
Нынешняя трансферная стоимость: 10 млн евро

На трансфере Калинича «Днепру» также не удалось заработать, хотя талант этого футболиста позволял менеджменту найти хорошего и готового платить покупателя. В 2011 году «днепряне» подписали хорвата за 6 миллионов евро, а спустя четыре года отпустили Николу за 5,5 миллионов. За этот период Калинич успел полюбиться фанатам «Днепра», отличаясь стабильной результативностью (всего за «сине-бело-голубых» хорват провел 125 матчей, забил 49 мячей).

После «Днепра» играл за «Фиорентину», «Милан», «Атлетико». В минувшее трансферное окно форварда арендовала «Рома», но пока хорват не может выиграть конкуренцию в стане римлян. Впрочем, его оценочная трансферная стоимость по-прежнему довольно высока, а потому в УПЛ игрок калибра Калинича был бы незаменим практически в любой команде.

 

Алексей СЛИВЧЕНКО

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    КуцТВ
    online
      КуцТВ, 05.01.2020 15:16
    0
    Если б клуб был на плаву, то Лунин с большой вероятностью и не заиграл бы, потому что основным был бы Бойко. Чигринский тоже лишний, потому что в Днепре ничем не запомнился. Вместо него лучше Канкаву. И про Матеуса забыли.
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 05.01.2020 15:16
    0
    А еще Матеус И Канкава!! Все ясно курите дальше...
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 05.01.2020 15:13
    0
    Ребят!!! а Где Ромка Зозуля?? Непорядок!!
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 05.01.2020 15:07
    +1
    common_sense, 05.01.2020 14:24
    да уж. беня нагадил(
    Сам себе в том числе. Чего ему стоило продать, а не отпустить в свободное плавание большую часть состава финалистов лиги европы?? Расплатился бы тогда и с Рамосом и со всеми на свете, и осталось бы ещё полно бабла. А там уже сокращай финансирования до того уровня, какого захочешь. Но нет, жид решил проявить свою тупую принципиальность...
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 15:04
    0
    Покойника Лео Матоса включили,а Маттеуса не включили,резкий быстрый ,техничный игрок
    Ссылка
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 05.01.2020 14:58
    +1
    Считаю,что список не должен ограничиваться одиннадцатью игроками,есть ещё Зозуля, Шахов,Матеус,Бойко,Пико,Гуйе,может ещё кого забыл из знаковых и не очень игроков Днепра,которые могли бы посоперничать и за чемпионство.Во всяком случае лет пять Шахтёр не мог у них выиграть.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 14:33
    +2
    а где Зозуля? безобразие какое
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 14:29
    +1
    Тот бы Днепр золотов ЧУ ещё и с отрывом нынче взял , даже не смотря на судеек
    Эх, ностальгия
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 05.01.2020 14:26
    0
    Ни фина себе, Матеуса списали
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 05.01.2020 14:24
    0
    да уж. беня нагадил(
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 05.01.2020 14:23
    0
    безус в опорке...?
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 05.01.2020 14:22
    0
    OKs100, 05.01.2020 14:19
    Забыли про Матеуса.
    а вместо кого? Селезнева? Калинича? Жулиано? Может, и не забыли - Матеуса тут сложно вместо кого-то поставить, как по мне
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 05.01.2020 14:19
    +1
    axylinam, 05.01.2020 14:14
    Автор статьи запасных забыл перечислить,а вдруг эпидемия травм начнётся?
    он просто рассчитывал на нормальных понимающих читателей, а не на уникумумов вроде тебя
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 05.01.2020 14:19
    +4
    Забыли про Матеуса.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 14:14
    -1
    Автор статьи запасных забыл перечислить,а вдруг эпидемия травм начнётся?
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 14:10
    +1
    Кроме Лунина почти все предпенсионного возраста,за золото маловероятно,а за серебро легко бы получилось
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 05.01.2020 14:19
    +4
    Забыли про Матеуса.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 14:33
    +2
    а где Зозуля? безобразие какое
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 05.01.2020 15:07
    +1
    common_sense, 05.01.2020 14:24
    да уж. беня нагадил(
    Сам себе в том числе. Чего ему стоило продать, а не отпустить в свободное плавание большую часть состава финалистов лиги европы?? Расплатился бы тогда и с Рамосом и со всеми на свете, и осталось бы ещё полно бабла. А там уже сокращай финансирования до того уровня, какого захочешь. Но нет, жид решил проявить свою тупую принципиальность...
    Ссылка
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 05.01.2020 14:58
    +1
    Считаю,что список не должен ограничиваться одиннадцатью игроками,есть ещё Зозуля, Шахов,Матеус,Бойко,Пико,Гуйе,может ещё кого забыл из знаковых и не очень игроков Днепра,которые могли бы посоперничать и за чемпионство.Во всяком случае лет пять Шахтёр не мог у них выиграть.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 14:29
    +1
    Тот бы Днепр золотов ЧУ ещё и с отрывом нынче взял , даже не смотря на судеек
    Эх, ностальгия
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 05.01.2020 14:19
    +1
    axylinam, 05.01.2020 14:14
    Автор статьи запасных забыл перечислить,а вдруг эпидемия травм начнётся?
    он просто рассчитывал на нормальных понимающих читателей, а не на уникумумов вроде тебя
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 14:10
    +1
    Кроме Лунина почти все предпенсионного возраста,за золото маловероятно,а за серебро легко бы получилось
    Ссылка
    КуцТВ
    online
      КуцТВ, 05.01.2020 15:16
    0
    Если б клуб был на плаву, то Лунин с большой вероятностью и не заиграл бы, потому что основным был бы Бойко. Чигринский тоже лишний, потому что в Днепре ничем не запомнился. Вместо него лучше Канкаву. И про Матеуса забыли.
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 05.01.2020 15:16
    0
    А еще Матеус И Канкава!! Все ясно курите дальше...
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 05.01.2020 15:13
    0
    Ребят!!! а Где Ромка Зозуля?? Непорядок!!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 15:04
    0
    Покойника Лео Матоса включили,а Маттеуса не включили,резкий быстрый ,техничный игрок
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 05.01.2020 14:26
    0
    Ни фина себе, Матеуса списали
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 05.01.2020 14:24
    0
    да уж. беня нагадил(
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 05.01.2020 14:23
    0
    безус в опорке...?
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 05.01.2020 14:22
    0
    OKs100, 05.01.2020 14:19
    Забыли про Матеуса.
    а вместо кого? Селезнева? Калинича? Жулиано? Может, и не забыли - Матеуса тут сложно вместо кого-то поставить, как по мне
    Ссылка
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