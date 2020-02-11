Левски заинтересован в продаже Паулиньо в Динамо

Исполнительный директор «Левски» Павел Колев признал, что для стабилизации финансового положения его клубу было бы интересно рассмотреть возможность продажи своих футболистов.

В связи с тем, что трансферное окно в большинстве европейских чемпионатов уже закрыто, выбор у «Левски» невелик.

В то же время, сообщается, что руководство «Левски» рассчитывает на возможный переход атакующего полузащитника Паулиньо в «Динамо». Об интересе к бразильцу со стороны киевлян сообщалось еще в начале января, но дальше упоминаний в прессе дело не зашло.

Трансфер Паулиньо, способного сыграть на обоих флангах атаки, а также в центре нападения, оценивается в 1,8 миллиона евро. В Украине этот футболист известен по выступлениям за «Зарю» с 2016 по 2018 годы.

В текущем сезоне Паулиньо провел 24 матча, отличившись 8 голами и 4 ассистами.