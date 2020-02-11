Левски заинтересован в продаже Паулиньо в Динамо

Болгарскому клубу срочно нужны деньги, а потому он готов рассмотреть все трансферные предложения

  • 11.02.2020 17:06
  • 3642 просмотра
  • 7 комментариев
Левски заинтересован в продаже Паулиньо в Динамо
© sportal.bg. Паулиньо

Исполнительный директор «Левски» Павел Колев признал, что для стабилизации финансового положения его клубу было бы интересно рассмотреть возможность продажи своих футболистов.

В связи с тем, что трансферное окно в большинстве европейских чемпионатов уже закрыто, выбор у «Левски» невелик.

В то же время, сообщается, что руководство «Левски» рассчитывает на возможный переход атакующего полузащитника Паулиньо в «Динамо». Об интересе к бразильцу со стороны киевлян сообщалось еще в начале января, но дальше упоминаний в прессе дело не зашло.

Трансфер Паулиньо, способного сыграть на обоих флангах атаки, а также в центре нападения, оценивается в 1,8 миллиона евро. В Украине этот футболист известен по выступлениям за «Зарю» с 2016 по 2018 годы.

В текущем сезоне Паулиньо провел 24 матча, отличившись 8 голами и 4 ассистами.

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(8 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 11.02.2020 18:00
    0
    Через год не будут знать что с ним делать. Заря в аренду не возьмет уже
    Ссылка
    R1d3r
    R1d3r, 11.02.2020 18:00
    0
    За Зарю раньше играл
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 11.02.2020 17:58
    0
    Al Zolo, 11.02.2020 17:13
    ну вот бразильцы и в Динамо-хоть эта тема отпадет среди фанатов
    В Динамо есть хоть один бразилец??
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 11.02.2020 17:54
    0
    ФК Львів за 2 млн
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 11.02.2020 17:36
    +3
    Знает ли Динамо что оно хочет его подписать???
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.02.2020 17:30
    +1
    Бразилец в Динамо? Ну не умеют наши физручилы работать с бразильцами. Сколько можно наступать на одни и те же грабли?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 17:13
    -3
    ну вот бразильцы и в Динамо-хоть эта тема отпадет среди фанатов
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 11.02.2020 17:36
    +3
    Знает ли Динамо что оно хочет его подписать???
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.02.2020 17:30
    +1
    Бразилец в Динамо? Ну не умеют наши физручилы работать с бразильцами. Сколько можно наступать на одни и те же грабли?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.02.2020 18:00
    0
    Через год не будут знать что с ним делать. Заря в аренду не возьмет уже
    Ссылка
    R1d3r
    R1d3r, 11.02.2020 18:00
    0
    За Зарю раньше играл
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 11.02.2020 17:58
    0
    Al Zolo, 11.02.2020 17:13
    ну вот бразильцы и в Динамо-хоть эта тема отпадет среди фанатов
    В Динамо есть хоть один бразилец??
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 11.02.2020 17:54
    0
    ФК Львів за 2 млн
    Ссылка
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