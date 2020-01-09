Динамо интересен экс-хавбек Зари, играющий в Болгарии – СМИ

Заграничная пресса сообщает о том, что вице-чемпиону Украины якобы понадобился Паулиньо

  • 09.01.2020 11:25
  • 2680 просмотров
  • 2 комментария
Динамо интересен экс-хавбек Зари, играющий в Болгарии – СМИ
© ФК Левски. Паулиньо

Атакующий полузащитник «Левски» Паулиньо входит в сферу интересов киевского «Динамо», сообщает болгарская пресса.

Отмечается, что за 26-летнего бразильца, известного в УПЛ по выступлениям в составе «Зари», «Динамо» придется немало заплатить, так как «Левски» не хочет продавать одного из лидеров команды, контракт с которым у клуба рассчитан до конца следующего года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Болгарии на счету Паулиньо 20 матчей и 7 голов.

Впрочем, информация вызывает определенные сомнения, так как источник добавляет, что помимо Паулиньо в шорт-лист «Динамо» входят Тайсон из «Шахтера», Кевин Фолланд из «Байера» и Виктор Осимхен из «Лилля», на подписание которых у «бело-синих» по объективным причинам вряд ли сейчас изыщутся финансовые ресурсы.

Также есть информация о якобы интересе «Динамо» к еще одному футболисту из чемпионата Болгарии – 21-летнему конголезцу Мавису Чиботе из «Лудогорца», чей трансфер оценивается в 1,5 миллиона евро.

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Источник — Gong.bg

(4 голоса)

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Комментарии
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 09.01.2020 11:57
    0
    кто пишет эту чушь?? какой нахер тайсон...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.01.2020 11:32
    +1
    Про Тайсона улыбнуло!!!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.01.2020 11:32
    +1
    Про Тайсона улыбнуло!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 09.01.2020 11:57
    0
    кто пишет эту чушь?? какой нахер тайсон...
    Ссылка
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