Динамо интересен экс-хавбек Зари, играющий в Болгарии – СМИ

Атакующий полузащитник «Левски» Паулиньо входит в сферу интересов киевского «Динамо», сообщает болгарская пресса.

Отмечается, что за 26-летнего бразильца, известного в УПЛ по выступлениям в составе «Зари», «Динамо» придется немало заплатить, так как «Левски» не хочет продавать одного из лидеров команды, контракт с которым у клуба рассчитан до конца следующего года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Болгарии на счету Паулиньо 20 матчей и 7 голов.

Впрочем, информация вызывает определенные сомнения, так как источник добавляет, что помимо Паулиньо в шорт-лист «Динамо» входят Тайсон из «Шахтера», Кевин Фолланд из «Байера» и Виктор Осимхен из «Лилля», на подписание которых у «бело-синих» по объективным причинам вряд ли сейчас изыщутся финансовые ресурсы.

Также есть информация о якобы интересе «Динамо» к еще одному футболисту из чемпионата Болгарии – 21-летнему конголезцу Мавису Чиботе из «Лудогорца», чей трансфер оценивается в 1,5 миллиона евро.