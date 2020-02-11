Клинсман подал в отставку с поста главного тренера Герты

Решение 55-летнего наставника стало неожиданным для руководства клуба

  • 11.02.2020 12:27
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Клинсман подал в отставку с поста главного тренера Герты
© Твиттер Герты. Юрген Клинсманн

Юрген Клинсман больше не является тренером «Герты». 55-летний наставник уведомил клуб о своей отставке, написав пост в Facebook. Это решение стало полной неожиданностью для руководства клуба. «Мы все были удивлены утром этим решением. Особенно после зимней трансферной кампании, которая была интенсивной для «Герты», - генеральный менеджер клуба Михаэль Прец.

И.о. «Герты» пока будет помощник Клинсмана Александр Нури.

Напомним, что Клинсман подписал контракт с «Гертой» в конце ноября 2019 года до конца сезона.

После 21-го тура «Герта» занимает 14-ю позицию в Бундеслиге, имея в активе 23 очка.

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Источник — ФК Герта

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