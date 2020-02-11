Герта: Нью-Васюки или новый Лейпциг?

Четырнадцатое место после 21-го тура Бундеслиги, до зоны вылета не так уж и далеко – каких-то шесть очков. Именно таково положение нынешней «Герты» - заправского середняка немецкого футбола последних лет. Но именно этот неказистый середняк взорвал последнее трансферное окно, став самым тратящим клубом континента. Английские и итальянские гранды остались далеко за спиной «старой дамы» в «Юрьев день» 2020-го. За один лишь январь «Герта» приобрела сразу четырех квалифицированных исполнителей, которым бы позавидовали и более статусные клубы.

Судите сами. У «Лиона» был куплен полузащитник Тузар за немалые 25 миллионов евро. Еще один игрок смежной позиции был приобретен у «Штуттгарта» - Аскасибар за 11 миллионов. Далее – за 18 млн берлинцы выкупили у «Лейпцига» форварда Кунью, ну а настоящим восклицательным знаком стала покупка в последние дни «окна» еще одного нападающего – Пентека из «Милана». На этого «второго Андрея Шевченко» всерьез претендовали клубы Англии и Испании, но предложение «Герты» оказалось самым заманчивым и для поляка, и для его бывшего клуба (сумма сделки – 27 миллионов).



Твиттер Герты. Кшиштоф Пентек уже дебютировал в новом клубе.

Показательно, что в завершившееся зимнее окно «Герта» дважды переписывала в сторону увеличения свой трансферный рекорд, сначала купив Тузара, а затем ангажировав Пентека. До этого самым дорогим приобретением «дамы» был нападающий Лукебакио, купленный прошлым летом у «Уотфорда» за 20 миллионов.

Правда, пока что дорогостоящие новички не стали для «Герты» настоящей новой кровью. В 21-м туре берлинцы без особых шансов уступили в родных стенах соседу по турнирной таблице – «Майнцу» - 1:3. Но в «Герте» трагедии с этого поражения не делают. Там витает иное настроение: клуб всерьез намерен в ближайшем времени стать реальным претендентом в борьбе за «Серебряную салатницу».

Абсурд, бред? Отнюдь. В «Герту» пришли деньги. Очень серьезные деньги.

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Летом прошлого года известнейший немецкий предприниматель и инвестор Ларс Виндхорст за 125 миллионов евро приобрел 37,5 процентов акций «Герты». Причем, что интересно, в данном случае можно говорить, что интерес к «сближению» у «Герты» и бизнесмена был обоюдным: клуб в такой вот нехитрый способ нашел новый источник финансирования, герр Ларс тоже не скрывает, что ищет свою выгоду от этой сделки. Практически сразу же Виндхорст увеличил свою клубную долю до максимально возможных по немецкому футбольному законодательству 49,9 процентов акций, что дополнительно ему стояло еще сто миллионов евро. Акционер на этом останавливаться не хотел и был намерен приобрести весь пакет акций, но не смог это сделать из-за существующего в футбольной Германии закона, согласно которому 51 процент акций футбольного клуба должен принадлежать болельщикам этого самого клуба.

Однако и без этого Виндхорст может считать себя практически полновластным хозяином «Герты». Он подкупил всех одним железобетонным аргументом: желанием серьезно тратиться на нужды команды и клуба. А еще обещанием, что спустя пары-тройки лет «Герта» станет серьезной боевой единицей не только в Бундеслиге, но и в Европе.

Кто же этот берлинский «Монте Кристо»? Ларс Виндхорст – известный далеко за пределами Германии миллиардер, сколотивший свой первый миллион еще в школьном возрасте, торгуя компьютерами и комплектующими. В начале девяностых годов прошлого века оборот его фирмы составлял сто миллионов долларов в год. Ныне он является лидером германского рынка не только электроники, но и сферы IT.



Твиттер Герты. Ларс Виндхорст и Юрген Клинсман

Но почему «нувориш» выбрал именно «Герту» - клуб без победных традиций, без славного прошлого и трофеев (чемпионом Германии берлинская команда была еще до Второй мировой войны, а после – нет, кубок страны не выигрывала вообще; нет у нее и столь заметных побед на евроарене)? Да все очень просто: Виндхорст уверен, что в столице Германии намного проще и быстрее создать успешный и привлекательный футбольный проект, чем на периферии. Он согласен вкладывать серьезные средства в команду, которая будет играть в привлекательный футбол. И на которую будут ходить болельщики. Не за горами открытие нового стадиона «Герты» (ориентировочно – через три-четыре года), и Виндхорст надеется, что фаны будут приносить в клубную кассу очень хорошие деньги, заплатив не только за входной билет или абонемент, но и за атрибутику, прессу, еду и напитки.

Ларс считает, что берлинские футбольные болельщики по своей платежеспособности не хуже, чем болельщики «ПСЖ» или «Челси», стало быть, спустя несколько лет «Герта» уже будет приносить серьезные дивиденды своему главному акционеру. При одной существенной оговорке: если команда будет регулярно выступать в еврокубках. Желательно – в Лиге чемпионов.

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И вот для решения серьезных турнирных высот не особо разбирающийся в тонкостях «игры миллионов» финансовый воротила пригласил в команду легендарного Юргена Клинсмана. Трудно переоценить влияние этого некогда лучшего форварда своего поколения на развитие немецкого футбола. Но вот в качестве главного тренера Юрген особых почестей не снискал. В 2006 году он возглавлял сборную Германии на домашнем чемпионате мира, но триумфатором тогда не стал, финишировав на третьем месте. После этого был небольшой, но провальный опыт в «Баварии», и большой, но не очень значимый на посту наставника сборной США. Последние три года Клинсман вообще нигде не тренировал – поговаривали, он завязал с этим. И вот как снег на голову – назначение в «Герту».



Твиттер Герты. Юрген Клинсман

Со «старой дамой» новоиспеченного тренера связывает давняя ментальная связь. Дело в том, что отец Юргена являлся преданным болельщиком именно «Герты», да и сам будущий чемпион мира свой первый футбольный матч на стадионе увидел в исполнении именно «Герты». Кроме того, в берлинской команде пробовал себя сын Юргена – Джонатан, пытавшийся играть вратаря. Правда, безуспешно. Виндхорст, ангажируя Клинсмана, сыграл на патриотически-ностальгических чувствах последнего. И наверняка не прогадал. «Я рад стать частью самого захватывающего футбольного проекта в Европе, и сделаю все от меня зависящее, чтобы он оказался успешным» - именно эти слова произнес во время своей «тронной речи» нынешний наставник «Герты». И хотя футбол в исполнении его нынешних подопечных уже успели окрестить «самым скучным в Германии», Клинсман не отчаивается. Как и его работодатель. По планам берлинских «революционеров», герр Юрген в нынешнем сезоне должен уберечь «Герту» от вылета во вторую Бундеслигу. Летом, если все пойдет по плану, Клинсман оставит тренерское кресло и переберется в куда более удобное – функционерское: станет членом совета директоров «Герты», отвечающим за все кадрово-инфраструктурные вопросы.

А главным тренером «Герты» якобы должен стать экс-наставник «Баварии» Нико Ковач, под которого Виндхорст готов выделить внушительный кадровый транш. В «Герте» ждут очередных звездных игроков, среди которых уже сейчас называют Гетце, Джаку и Дракслера.

Вполне может быть, что уже в следующем сезоне обновленная «Герта» стартует с места в карьер и сможет пробиться в еврокубки. Во всяком случае, Виндхорст и компания готовы тратиться и терпеть. Готовы терпеть и берлинские болельщики.

Хотя все они должны понимать, что нет гарантий, что этот проект может стать успешным. Типа РБ «Лейпциг». В Германии на сей счет знают и другой пример – «Мюнхена».

Что в итоге получится – посмотрим, но пока что весьма интересно.

Валерий ВАСИЛЕНКО