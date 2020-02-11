Михайло ФІЛІМА: «На матч з Японією в нас буде трохи інший склад»

Капітан жіночої збірної України з тенісу Михайло Філіма оцінив суперника національної команди в плей-оф Кубка Федерації – збірну Японії, з якою нам доведеться зіграти 17-18 квітня на виїзді.

- Загалом жереб оцінюю як позитивний, за виключенням того, що нам доведеться грати в гостях. Збірна України в бойовому складі буде великим фаворитом против японок, навіть якщо в них також зіграють найсильніші.

Значною мірою результат протистояння буде залежати від складу обох команд. Але не така страшна збірна Японія, як умови гри з нею. Їхати посеред сезону в Азію і потім знову повернутися до Європи буде дуже складно.

- Чи вдалося вже поспілкуватися з кимось із дівчат?

- Наразі їхня участь ще не обговорювалася, але я точно знаю, що у Еліни і у Даяни є домовленість із турніром в Штутгарті, який стартує відразу ж після матчів плей-оф Кубка Федерації. Це одна з негативних причин, яка може не дозволити нам виставити найсильніший склад, але поки говорити зарано. Будемо розмовляти і домовлятися.

- На якому покритті нас буде приймати Японія?

- Думаю, що на харді. Дуже сумніваюся, що вони оберуть грунт тільки тому, що в цей час розпочинається грунтова серія. Звісно, вони будуть дивитися на те, щоб їхнім тенісисткам було комфортно.

Що стосується нашої команди, то, можливо, тільки для Еліни грунт був би кращим варіантом. Інші дівчата полюбляють грати на харді, тому не бачу в цьому жодної проблеми.

- В збірної Японії є досить непогані парниці, які входять до топ-30 світового рейтингу. Чи будемо під них якось коректувати свій склад?

- Так, в них є досвідчені дівчата, що успішно грають в парі. Думаю, що на цей матч в нас будет трохи інший склад, але для початку потрібно поспілкуватися з нашими лідерами і після того подумаємо, як бути з парницями.

Точно буду розмовляти з сестрами Кіченок, тому що вони вже розпочали спільну підготовку до Олімпіади. Зараз вони грають турнір в Санкт-Петербурзі, і, наскільки мені відомо, найближчим часом планують грати разом.

- Ситуацію в східноазійському регіоні важко назвати стабільною. У випадку потенційного переносу матчу, де будемо грати?

- За регламентом є два варіанти, і це буде рішення збірної Японії. Вони можуть зіграти на нейтральній території, але це буде рахуватися як домашній матч. Тому наступного разу, коли ми зустрінемося з японками, то змагання прийме Україна.

Другий варіант полягає в тому, що вони віддають право проведення нам. Тоді вже ми будемо вважатися повноцінними господарями.

- Якщо б ми приймали Японію, то обрали б грунтове покриття?

- Думаю, що так. Але це рішення приймалося б разом з дівчатами.

- Повернемося до недавніх зональних змагань в Таллінні. У вашій команді був також і Саша Баїн, тренер Даяни Ястремської. Що можете сказати про співпрацю з ним?

- Він приймав участь тільки в тренувальному процесі, під час якого була задіяна Даяна. І це нормально. На мою думку, він досить вдало вписався до складу нашої великої команди. Мені було дуже приємно і цікаво з ним спілкуватись, залишив тільки позитивні враження, – сказав Філіма.

Нагадаємо, переможець протистояння в лютому 2021 року зіграє у кваліфікації до Фіналу Кубка Федерації, команда, що програє, опуститься в Першу групу Євро-Африканської зони.