Саша БАИН: «Работаем над тем, чтобы найти для Даяны план B и план C»

Тренер Даяны Ястремской – о Кубке Федерации в Таллине

  • 08.02.2020 12:46
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Саша БАИН: «Работаем над тем, чтобы найти для Даяны план B и план C»
© Фейсбук Даяны Ястремской

Саша Баин, тренер Даяны Ястремской, рассказал о работе со второй ракеткой Украины, ее выступлении в Кубке Федерации, а также об ухудшениях результатов экс-первой ракетки мира Наоми Осаки, с которой он работал раньше.

- Для начала расскажите о Кубке Федерации. О его важности для команды с прицелом на Олимпийские игры.
- Я считаю, что Кубок Федерации очень важен для Даяны. Командные соревнования позволяют перезагрузиться, немного изменить динамику выступлений, почувствовать себя частью коллектива. Также я считаю, что это очень важный опыт для самих игроков, ведь здесь они представляют больше свои страны, чем себя. 

Поддержка на этих соревнованиях совсем другая. На Кубке Федерации и на Олимпиаде может быть очень громко не трибунах, фаны напрямую вовлечены в действие, которое происходит на корте. Это особенный турнир, ведь ты защищаешь цвета своей страны.

Конечно же, есть и негативные моменты, без этого не обойтись. Из-за участия в Кубке Федерации Даяна пропускает турнир в Хуахине, где она должна была защищать свой прошлогодний титул. В общем, есть как плюсы, так и минусы.

- Назовите элементы, за счет которых Даяна может улучшить свою игру?
- Вряд ли я открою для кого-то секрет, если скажу, что она обладает неимоверной ударной мощью. В целом, она очень хорошая теннисистка, но, конечно же, мы можем улучшить ее стабильность. Мы очень много работаем над тем, чтобы найти для нее план B и план C. Если у нее это будет получаться, у многих девушек в туре будут огромные проблемы.  

- Какие основные задачи Даяны на этот год в рейтинге и на турнирах Большого Шлема?
- Я не зацикливаюсь на этом со своими игроками. С самого начала совместной работы я прямо об этом говорю и пытаюсь привить им такой же образ мышления. Но я считаю, что если делать правильные действия каждый день, результаты, как в рейтинге, так и на отдельных турнирах, придут сами собой. 

Я хочу, чтобы Даяна смотрела в зеркало в конце каждого дня и могла смело себе сказать: «Сегодня я выложилась на 100%. Я работала на максимум и на корте, и в спортзале». И когда она каждый день будет выполнять необходимый объем работы, в долгосрочной перспективе результаты в рейтинге и на самых престижных турнирах будут достигнуты.

- Что вы можете сказать об ухудшениях результатов Наоми Осаки, после того как вы прекратили сотрудничество? В этом есть вина ее нового тренера Вима Фиссетта?
- Я так не считаю. Он отличный тренер, мы раньше работали вместе. Но я не могу дать точного ответа по игроку, с которым сейчас не сотрудничаю. К сожалению, ничего не знаю об их тренировочном процессе, как они готовятся к турнирам. 

Несомненно, Наоми очень хорошо показала себя в Брисбене (полуфинал - прим.). Да, на Открытом чемпионате Австралии она проиграла немного раньше, чем ожидалось (третий круг - прим.), но я уверен, что она вернет позиции, которые ей принадлежали по праву. Она слишком хорошая теннисистка, я продолжаю в это верить. Желаю ей только успехов. Но иногда не все идет по плану, объяснить я это не могу исключительно из-за того, что больше с ней не работаю.

- Саша, подскажите, как правильно произносить вашу фамилию?
- Не поверите, но 5 минут назад в предыдущем интервью меня также об этом спрашивали (улыбается). Правильно говорить Баин.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллина

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Источник — Sport.ua

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