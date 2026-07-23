Провал команды Вернидуба, Харьков сыграл с Шальке, Костюк рассказал о ПАОК
Главные новости за 22 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 22 июля.
1A. Игорь КОСТЮК: «Пока что нет понимания, как будет играть греческий ПАОК»
Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед матчем Лиги Европы
1B. БИЛОВАР: «Мы разобрали сильные и слабые стороны греческого клуба ПАОК»
Защитник Динамо поделился ожиданиями от первого матча Q2 Лиги Европы
2A. Итоги первых матчей Q2 ЛЧ. Чемпионы Албании и Словении устроили триллер
22 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
2B. Клуб Университатя Крайова проиграл Левски в ЛЧ. Романчук получил горчичник
Омония из Кипра нанесла поражение Кайрату из Казахстана
3A. Итоги дня Q2 Лиги конференций. Фиаско команды Вернидуба, гол Жерсона
22 июля состоялись матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций
3B. Шок для Вернидуба. Ведя 2:0, Нефтчи пропустил 4 мяча от белорусов в ЛК
Матч Лиги конференций завершился поражением клуба из Баку от динамо минск
3C. Экс-форвард Динамо забил в отборе ЛК. А у соперников – экс-хавбек Вереса
Жерсон Родригеш отличился за Вардар, а за клуб Рига забил Яго Сикейра
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Назначен главный тренер молодежной сборной Украины
Сине-желтую команду U-21 возглавил Дмитрий Михайленко
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Каземиро – новый игрок Интер Майами
Бразильский хавбек перешел в статусе свободного агента
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал португальского универсала
Джимми Мпанзу присоединился к криворожскому клубу
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты оформили трансфер бразильского хавбека
Феллипе Виейра Кардозу подписал контракт на 4 года с пролонгацией еще на сезон
6A. Спарринг в Австрии с топ-клубом. Харьков всухую проиграл немецкому Шальке
У победителей голы во втором тайме забили Мусса Силла и Брайан Ласме
6B. Буковина в спарринге в Закарпатье переиграла львовский Рух
Голы у команды из Черновцов забили Олег Кожушко и Михаэл Клепач
7A. Калинина разгромила аргентинку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Гамбурге
Ангелина переиграла Марию Лурдес Карле в матче второго раунда в Германии
7B. Снигур в Праге пробилась в третий четвертьфинал сезона на уровне Тура
Во втором раунде WTA 250 в Чехии Дарья в двух сетах переиграла Айлу Аксу
8. Сетка плей-офф женской Лиги наций. Сформирована первая пара 1/2 финала
Бразилия и Италия сыграют в плей-офф международного турнира по волейболу
9. Юлиан Бойко проиграл китайскому снукеристу в матче за выход в Shenzhen Open
Юань Сыцзюнь выиграл у украинского снукериста со счетом 5:3
10A. О последнем танго Лионеля Месси без излишних эмоций
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10B. Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
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