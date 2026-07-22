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  4. Шок для Вернидуба. Ведя 2:0, Нефтчи пропустил 4 мяча от белорусов в ЛК
Лига конференций
Нефтчи Баку
22.07.2026 19:00 – FT 2 : 4
Динамо Минск
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Лига конференций
22 июля 2026, 20:54 | Обновлено 22 июля 2026, 20:59
1254
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Шок для Вернидуба. Ведя 2:0, Нефтчи пропустил 4 мяча от белорусов в ЛК

Матч Лиги конференций завершился поражение клуба из Баку от динамо из минска

22 июля 2026, 20:54 | Обновлено 22 июля 2026, 20:59
1254
7 Comments
Шок для Вернидуба. Ведя 2:0, Нефтчи пропустил 4 мяча от белорусов в ЛК
ФК Нефтчи. Юрий Вернидуб
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22 июля состоялся первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.

Азербайджанский клуб Нефтчи из Баку на своем поле уступил минскому динамо со счетом 2:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команду из Баку с декабря 2025 года возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб.

Хозяева отлично начали встречу и уже к 8-й минуте вели 2:0. Сначала отличился Эмин Махмудов, а вскоре один из соперников срезал мяч в собственные ворота.

Однако затем команда из Баку дома пропустила 4 мяча и проиграла поединок со счетом 2:4.

Ответный матч состоится через неделю, и команды определят обладателя путевки в следующий, 3-й раунд Лиги конференций.

Лига конференций 2026/27. 2-й раунд квалификации Q2

Первый матч. 22 июля 2026. Баку (Азербайджан). Palms Sports Arena

19:00. Нефтчи Баку (Азербайджан) – динамо минск (беларусь) – 2:4

Голы: Эмин Махмудов, 2, Александр Селява, 8 (автогол) – Карен Варданян, 36, 57, Евгений Малашевич, 47, Гулжигит Алыкулов, 76.

Нереализованный пенальти: Гулжигит Алыкулов, 76.

Инфографика

ВИДЕО. Голы Нефтчи в дебюте матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Gulzhigit Alykulov (Динамо Минск).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Karen Vardanyan (Динамо Минск), асcист Jime Mustafa.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Evgeni Malashevich (Динамо Минск), асcист Karen Vardanyan.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Karen Vardanyan (Динамо Минск), асcист Evgeni Malashevich.
8’
ГОЛ ! Автогол забил Александр Селява (Динамо Минск).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Эмин Махмудов (Нефтчи Баку), асcист Klismahn.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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Интересный факт. Буки, украинские некоторые, не принимали на эту игру. Вообще ее игнорировали. Наверное из-за бульбашей. 
А спорт.юа эту игру анонсировал, рекламировал заодно бульбашей. Теперь отчет про бульбашей пишут. 
Это песец. 
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+2
А могли и больше заглотить
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+1
2 сразу положили и решили шо дело сделано.справедливо наказаны
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+1
ВИНОВЕН!!!
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+1
Пора до дому діду 
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+1
Перші два мячі чисто воротарські помилки. Куди Вернидуб дивився при комплектації команди, виходити грати ЛК з дідом який два минулі сезони просидів глибоко запасним кіпером - це самогубство.
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0
Програти білорусам, та ще й на своєму полі, мда
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-1
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