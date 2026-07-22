Шок для Вернидуба. Ведя 2:0, Нефтчи пропустил 4 мяча от белорусов в ЛК

22 июля состоялся первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.

Азербайджанский клуб Нефтчи из Баку на своем поле уступил минскому динамо со счетом 2:4.

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Команду из Баку с декабря 2025 года возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб.

Хозяева отлично начали встречу и уже к 8-й минуте вели 2:0. Сначала отличился Эмин Махмудов, а вскоре один из соперников срезал мяч в собственные ворота.

Однако затем команда из Баку дома пропустила 4 мяча и проиграла поединок со счетом 2:4.

Ответный матч состоится через неделю, и команды определят обладателя путевки в следующий, 3-й раунд Лиги конференций.

Лига конференций 2026/27. 2-й раунд квалификации Q2

Первый матч. 22 июля 2026. Баку (Азербайджан). Palms Sports Arena

19:00. Нефтчи Баку (Азербайджан) – динамо минск (беларусь) – 2:4

Голы: Эмин Махмудов, 2, Александр Селява, 8 (автогол) – Карен Варданян, 36, 57, Евгений Малашевич, 47, Гулжигит Алыкулов, 76.

Нереализованный пенальти: Гулжигит Алыкулов, 76.

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ВИДЕО. Голы Нефтчи в дебюте матча