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Лига конференций
Гетеборг
21.07.2026 20:00 – FT 1 : 2
Левадия
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Лига конференций
21 июля 2026, 23:30 | Обновлено 21 июля 2026, 23:50
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Неудача Гетеборга в ЛК: дубль экс-игрока Полесья. Возможные соперники ЛНЗ

Вечером 21 июля состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда ЛК

21 июля 2026, 23:30 | Обновлено 21 июля 2026, 23:50
265
0
Неудача Гетеборга в ЛК: дубль экс-игрока Полесья. Возможные соперники ЛНЗ
ФК Левадия. Венделл
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​Вечером 21 июля прошли первые поединки квалификации Q2 Лиги конференций 2026/27.

В этот игровой день состоялись три матча 2-го квалификационного раунда ЛК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эстонская Левадия на выезде сенсационно переиграла Гетеборг из Швеции (2:1)

Дубль у победителей оформил бразилец Веннделл Габриэл, экс-игрок Днепра-1, Полесья и Вереса.

Победитель этой пары выйдет в Q3 ЛК на победителя пары ЛНЗ Черкассы – Гент (Бельгия).

Вничью сыграли Флориана из Мальты и Дрита из Косово (1:1).

Венгерский клуб Дьер разгромил Атерт Биссен из Люксембурга со счетом 6:2.

Остальные матчи этой стадии Q2 пройдут 22 и 23 июля. Ответные поединки второго квалификационного раунда ЛК запланированы на 30 июля.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Первые матчи

20:00. Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония) – 1:2

Голы: Абрахам Нванкво, 90+2 (автогол) – Венделл Габриэл, 33, 45+1

20:30. Флориана (Мальта) – Дрита (Косово) – 1:1

Голы: Амар Дрина, 90+12 – Лиридон Балай, 90+7

21:15. Атерт Биссен (Люксембург) – Дьер (Венгрия) – 2:6

Голы: Роман Фербер, 20, Халид Аби, 75 – Клаудиу Бумба, 12, Милан Виталиш, 24, Нфансу Нжие, 44, 47, Виктор Джуканович, 83, Кевин Банати, 90+1

Пары квалификации Q2 ЛК

Инфографика

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Лига конференций Гетеборг Левадия Флориана Дрита Атерт Биссен Дьер Венделл Габриэл ЛНЗ Черкассы Гент ЛНЗ - Гент Гент - ЛНЗ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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