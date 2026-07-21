Гетеборг – Левадия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Матч начнется 21 июля в 20:00 по Киеву
Во вторник, 21 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Гетеборгом» и «Левадией». По киевскому времени игра начнется в 20:00.
Гетеборг
У 4-го места предыдущего сезона чемпионата Швеции дела обстоят совсем не лучшим образом. За 13 игр Алласвенскан «Гетеборг» смог добыть в борьбе всего 13 зачетных пунктов, из-за чего пока находится на 13-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета невелико – всего 3 очка.
Кубок Швеции команда также уже покинула, проиграв «Сириусу» со счетом 1:0 на стадии четвертьфинала.
Левадия
Эстонский гранд в текущем сезоне намерен вернуть себе титул чемпиона. За 19 туров Мейстрлиги «Левадии» удалось набрать 46 очков, благодаря которым она пока находится на 1 месте общего зачета. Расстояние от ближайшего преследователя, «Флоры», на данный момент составляет уже 10 зачетных пунктов.
Прошлогодний кубок коллектив покинул еще на стадии 1/8 финала, уступив «Флоре» со счетом 3:1. В 1-м квалификационном раунде Лиги конференций эстонцы обыграли валлийский «Карнавон» с общим счетом 10:0.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- В последних 15 играх «Левадия» победила 13 раз.
- В то же время «Гетеборг» имеет только 3 победы за предыдущие 16 матчей.
- «Гетеборг» пропускал в каждом из 19 предыдущих матчей.
Прогноз
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.45 для "Гетеборга" и 5.61 для «Левадии». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
20:00
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