Во вторник, 21 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Гетеборгом» и «Левадией». По киевскому времени игра начнется в 20:00.



Гетеборг



У 4-го места предыдущего сезона чемпионата Швеции дела обстоят совсем не лучшим образом. За 13 игр Алласвенскан «Гетеборг» смог добыть в борьбе всего 13 зачетных пунктов, из-за чего пока находится на 13-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета невелико – всего 3 очка.



Кубок Швеции команда также уже покинула, проиграв «Сириусу» со счетом 1:0 на стадии четвертьфинала.



Левадия



Эстонский гранд в текущем сезоне намерен вернуть себе титул чемпиона. За 19 туров Мейстрлиги «Левадии» удалось набрать 46 очков, благодаря которым она пока находится на 1 месте общего зачета. Расстояние от ближайшего преследователя, «Флоры», на данный момент составляет уже 10 зачетных пунктов.



Прошлогодний кубок коллектив покинул еще на стадии 1/8 финала, уступив «Флоре» со счетом 3:1. В 1-м квалификационном раунде Лиги конференций эстонцы обыграли валлийский «Карнавон» с общим счетом 10:0.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

В последних 15 играх «Левадия» победила 13 раз.

В то же время «Гетеборг» имеет только 3 победы за предыдущие 16 матчей.

«Гетеборг» пропускал в каждом из 19 предыдущих матчей.



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