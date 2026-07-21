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21 июля 2026, 10:05 | Обновлено 21 июля 2026, 10:11
27
0

Гетеборг – Левадия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 21 июля в 20:00 по Киеву

21 июля 2026, 10:05 | Обновлено 21 июля 2026, 10:11
27
0
Гетеборг – Левадия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Левадия
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Во вторник, 21 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Гетеборгом» и «Левадией». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Гетеборг

У 4-го места предыдущего сезона чемпионата Швеции дела обстоят совсем не лучшим образом. За 13 игр Алласвенскан «Гетеборг» смог добыть в борьбе всего 13 зачетных пунктов, из-за чего пока находится на 13-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета невелико – всего 3 очка.

Кубок Швеции команда также уже покинула, проиграв «Сириусу» со счетом 1:0 на стадии четвертьфинала.

Левадия

Эстонский гранд в текущем сезоне намерен вернуть себе титул чемпиона. За 19 туров Мейстрлиги «Левадии» удалось набрать 46 очков, благодаря которым она пока находится на 1 месте общего зачета. Расстояние от ближайшего преследователя, «Флоры», на данный момент составляет уже 10 зачетных пунктов.

Прошлогодний кубок коллектив покинул еще на стадии 1/8 финала, уступив «Флоре» со счетом 3:1. В 1-м квалификационном раунде Лиги конференций эстонцы обыграли валлийский «Карнавон» с общим счетом 10:0.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • В последних 15 играх «Левадия» победила 13 раз.
  • В то же время «Гетеборг» имеет только 3 победы за предыдущие 16 матчей.
  • «Гетеборг» пропускал в каждом из 19 предыдущих матчей.


Прогноз


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Прогноз Sport.ua
Гетеборг
21 июля 2026 -
20:00
Левадия
Обе забьют 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Гетеборг Левадия прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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