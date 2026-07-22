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Нефтчи Баку
22.07.2026 19:00 - : -
Динамо Минск
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Лига конференций
22 июля 2026, 14:23 | Обновлено 22 июля 2026, 14:34
221
0

Нефтчи – Динамо минск. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 22 июля в 19:00 по Киеву

22 июля 2026, 14:23 | Обновлено 22 июля 2026, 14:34
221
0
Нефтчи – Динамо минск. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Нефтчи
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В среду, 22 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Нефтчи» Баку и «Динамо» минск. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Нефтчи Баку

Предыдущий сезон для азербайджанской команды прошел совсем неплохо. За 33 тура национальной лиги «Нефтчи» смог набрать 59 зачетных пунктов, чего было достаточно, чтобы занять 4-е место турнирной таблицы. Столько же очков было у «Турана» с 3-й позиции.

Однако в Кубке Азербайджана «Нефтчи» совсем не поразил – коллектив Юрия Вернидуба покинул турнир еще на стадии 1/8 финала после минимального поражения против «Зиры».

Динамо минск

Для чудом не дисквалифицированных белорусов текущий сезон также проходит неплохо. За 14 поединков Высшей лиги «Динамо» минск смогло набрать 33 очка, благодаря которым пока находится на 1-м месте общего зачета. У ближайшего преследователя, «Витебска», на балансе есть 31 балл.

Против того же «Витебска» «Динамо» будет играть в 1/8 финала кубка Беларуси. В 1-м квалификационном раунде Лиги конференций коллектив в серии пенальти выбил «Силекс», сыграв с ним вничью 1:1 по итогам двух матчей.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Нефтчи» победил в каждом из 5 последних матчей предыдущего сезона.
  • «Динамо» минск не сохранило ворот сухими в 4/7 последних матчах.
  • «Динамо» минск не проигрывает уже в 11 выездных играх подряд.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.20 для "Нефтчи" и 3.36 для «Динамо». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Нефтчи Баку
22 июля 2026 -
19:00
Динамо Минск
Тотал больше 2 1.6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Нефтчи Баку Динамо Минск прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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