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Лига конференций
Нефтчи Баку
22.07.2026 19:00 – FT 2 : 4
Динамо Минск
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Лига конференций
23 июля 2026, 00:47 | Обновлено 23 июля 2026, 00:51
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Юрий ВЕРНИДУБ: «В поражении Нефтчи в еврокубке виноват я, а не игроки»

Клуб из Баку, ведя в счете 2:0, в матче ЛК пропустил 4 мяча от динамо минск

23 июля 2026, 00:47 | Обновлено 23 июля 2026, 00:51
66
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «В поражении Нефтчи в еврокубке виноват я, а не игроки»
ФК Нефтчи. Юрий Вернидуб
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22 июля состоялся первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.

Азербайджанский клуб Нефтчи из Баку, ведя 2:0, на своем поле уступил минскому динамо со счетом 2:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский специалист, наставник Нефтчи Юрий Вернидуб после игры на пресс-конференции прокомментировал поражение его команды:

«Мы допустили много ошибок, и соперник этим воспользовался и забил голы. Ситуация изменилась после 20-й минуты игры. Эмиль Балаев играл с травмой и, вероятно, пропустил гол по этой причине. Второй тайм мы начали с гола соперника. Все голы были результатом наших ошибок. Даже после пропущенного гола мы смогли создать моменты, но когда ты не можешь забить, соперник играет совсем по-другому.

Нам нужно проанализировать матч и сделать выводы, чтобы не повторять подобных ошибок. Неправильно говорить об игроках, в первую очередь виноват я. Мы серьезно подготовимся к ответному матчу. Мы можем пройти этот этап, это возможно. Хотя динамо также проиграло первый матч первого квалификационного раунда, в ответном матче они выиграли по пенальти и выбили соперника из соревнований».

Лига конференций 2026/27. 2-й раунд квалификации Q2

Первый матч. 22 июля 2026. Баку (Азербайджан). Palms Sports Arena

19:00. Нефтчи Баку (Азербайджан) – динамо минск (беларусь) – 2:4

Голы: Эмин Махмудов, 2, Александр Селява, 8 (автогол) – Карен Варданян, 36, 57, Евгений Малашевич, 47, Гулжигит Алыкулов, 76.

Нереализованный пенальти: Гулжигит Алыкулов, 76

ВИДЕО. Пресс-конференция Юрия Вернидуба после матча

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Gulzhigit Alykulov (Динамо Минск).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Karen Vardanyan (Динамо Минск), асcист Jime Mustafa.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Evgeni Malashevich (Динамо Минск), асcист Karen Vardanyan.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Karen Vardanyan (Динамо Минск), асcист Evgeni Malashevich.
8’
ГОЛ ! Автогол забил Александр Селява (Динамо Минск).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Эмин Махмудов (Нефтчи Баку), асcист Klismahn.
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Динамо Минск Нефтчи Баку Юрий Вернидуб видео голов и обзор Лига конференций пресс-конференция
Николай Степанов Источник
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