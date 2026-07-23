Юрий ВЕРНИДУБ: «В поражении Нефтчи в еврокубке виноват я, а не игроки»
Клуб из Баку, ведя в счете 2:0, в матче ЛК пропустил 4 мяча от динамо минск
22 июля состоялся первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.
Азербайджанский клуб Нефтчи из Баку, ведя 2:0, на своем поле уступил минскому динамо со счетом 2:4.
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Украинский специалист, наставник Нефтчи Юрий Вернидуб после игры на пресс-конференции прокомментировал поражение его команды:
«Мы допустили много ошибок, и соперник этим воспользовался и забил голы. Ситуация изменилась после 20-й минуты игры. Эмиль Балаев играл с травмой и, вероятно, пропустил гол по этой причине. Второй тайм мы начали с гола соперника. Все голы были результатом наших ошибок. Даже после пропущенного гола мы смогли создать моменты, но когда ты не можешь забить, соперник играет совсем по-другому.
Нам нужно проанализировать матч и сделать выводы, чтобы не повторять подобных ошибок. Неправильно говорить об игроках, в первую очередь виноват я. Мы серьезно подготовимся к ответному матчу. Мы можем пройти этот этап, это возможно. Хотя динамо также проиграло первый матч первого квалификационного раунда, в ответном матче они выиграли по пенальти и выбили соперника из соревнований».
Лига конференций 2026/27. 2-й раунд квалификации Q2
Первый матч. 22 июля 2026. Баку (Азербайджан). Palms Sports Arena
19:00. Нефтчи Баку (Азербайджан) – динамо минск (беларусь) – 2:4
Голы: Эмин Махмудов, 2, Александр Селява, 8 (автогол) – Карен Варданян, 36, 57, Евгений Малашевич, 47, Гулжигит Алыкулов, 76.
Нереализованный пенальти: Гулжигит Алыкулов, 76
ВИДЕО. Пресс-конференция Юрия Вернидуба после матча
Видео голов и обзор матча
События матча
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