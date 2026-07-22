Итоги дня Q2 Лиги конференций. Фиаско команды Вернидуба, гол Жерсона

​Вечером 22 июля прошли первые поединки квалификации Q2 Лиги конференций 2026/27.

В этот игровой день состоялись 6 матчей 2-го квалификационного раунда ЛК.

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Азербайджанский клуб Нефтчи из Баку, ведя в счете 2:0, на своем поле пропустил 4 мяча и уступил минскому динамо со счетом 2:4. Команду из Баку тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб.

Македонский Вардар на своем поле уступил клубу Рига из Латвия (2:3). На 66-й минуте для хозяев поля забил Жерсон Родригеш, выступавший за киевское Динамо. Перед этим у гостей отличился Яго Сикейра (39 мин), экс-полузащитник ровенского Вереса.

Остальные матчи этой стадии Q2 пройдут 23 июля. Ответные поединки второго квалификационного раунда ЛК запланированы на 30 июля.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Первые матчи

19:00. Нефтчи Баку (Азербайджан) – динамо минск (беларусь) – 2:4

Голы: Эмин Махмудов, 2, Александр Селява, 8 (автогол) – Карен Варданян, 36, 57, Евгений Малашевич, 47, Гулжигит Алыкулов, 76

20:00. Богемиан (Ирландия) – Балкани (Косово) – 2:1

Голы: Даглас Джеймс-Тейлор, 76, Росс Тирни, 89 – Тони Домджони, 29 (пен)

20:45. Истанбул Башакшехир (Турция) – Интер Турку (Финляндия) – 1:1

Голы: Эмин Байрам, 54 – Клинтон Джефта, 16

21:00. Вардар (Северная Македония) – Рига (Латвия) – 2:3

Голы: Диего Кастаньеда, 28, Жерсон Родригеш, 66 – Орландо Гало, 35, Яго Сикейра, 39, Режиналдо Рамирес, 81

21:30. Спартак Трнава (Словакия) – ЦСКА 1948 София (Болгария) – 0:0

22:00. Железничар Панчево (Сербия) – Брага (Португалия) – 0:1

Гол: Рикарду Орта, 67

Пары Q2 Лиги конференций

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