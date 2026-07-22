Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги дня Q2 Лиги конференций. Фиаско команды Вернидуба, гол Жерсона
Лига конференций
Богемиан
22.07.2026 20:00 – FT 2 : 1
Балкани
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
22 июля 2026, 23:51 | Обновлено 23 июля 2026, 00:25
239
1

Итоги дня Q2 Лиги конференций. Фиаско команды Вернидуба, гол Жерсона

22 июля состоялись матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций

22 июля 2026, 23:51 | Обновлено 23 июля 2026, 00:25
239
1 Comments
Итоги дня Q2 Лиги конференций. Фиаско команды Вернидуба, гол Жерсона
ФК Вардар. Жерсон Родригеш
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​Вечером 22 июля прошли первые поединки квалификации Q2 Лиги конференций 2026/27.

В этот игровой день состоялись 6 матчей 2-го квалификационного раунда ЛК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Азербайджанский клуб Нефтчи из Баку, ведя в счете 2:0, на своем поле пропустил 4 мяча и уступил минскому динамо со счетом 2:4. Команду из Баку тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб.

Македонский Вардар на своем поле уступил клубу Рига из Латвия (2:3). На 66-й минуте для хозяев поля забил Жерсон Родригеш, выступавший за киевское Динамо. Перед этим у гостей отличился Яго Сикейра (39 мин), экс-полузащитник ровенского Вереса.

Остальные матчи этой стадии Q2 пройдут 23 июля. Ответные поединки второго квалификационного раунда ЛК запланированы на 30 июля.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Первые матчи

19:00. Нефтчи Баку (Азербайджан) – динамо минск (беларусь) – 2:4

Голы: Эмин Махмудов, 2, Александр Селява, 8 (автогол) – Карен Варданян, 36, 57, Евгений Малашевич, 47, Гулжигит Алыкулов, 76

20:00. Богемиан (Ирландия) – Балкани (Косово) – 2:1

Голы: Даглас Джеймс-Тейлор, 76, Росс Тирни, 89 – Тони Домджони, 29 (пен)

20:45. Истанбул Башакшехир (Турция) – Интер Турку (Финляндия) – 1:1

Голы: Эмин Байрам, 54 – Клинтон Джефта, 16

21:00. Вардар (Северная Македония) – Рига (Латвия) – 2:3

Голы: Диего Кастаньеда, 28, Жерсон Родригеш, 66 – Орландо Гало, 35, Яго Сикейра, 39, Режиналдо Рамирес, 81

21:30. Спартак Трнава (Словакия) – ЦСКА 1948 София (Болгария) – 0:0

22:00. Железничар Панчево (Сербия) – Брага (Португалия) – 0:1

Гол: Рикарду Орта, 67

Пары Q2 Лиги конференций

Инфографика

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «В поражении Нефтчи в еврокубке виноват я, а не игроки»
Итоги первых матчей Q2 ЛЧ. Чемпионы Албании и Словении устроили триллер
Экс-форвард Динамо забил в отборе ЛК. А у соперников – экс-хавбек Вереса
Лига конференций Динамо Минск Нефтчи Баку Юрий Вернидуб пенальти автогол Эмин Махмудов Рига Вардар Скопье Жерсон Родригеш Яго Сикейра Аугусто Режиналдо Рамирес Рикарду Орта Богемиан Дублин Балкани Сува-Река Интер Турку Истанбул Башакшехир Спартак Трнава ЦСКА 1948 София Железничар Панчево Брага статистические расклады выбор редакции эксклюзив
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
Футбол | 22 июля 2026, 05:02 1
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере

Галонский может перейти в «Верес»

Игорь КОСТЮК: «Пока что нет понимания, как будет играть греческий ПАОК»
Футбол | 22 июля 2026, 19:17 32
Игорь КОСТЮК: «Пока что нет понимания, как будет играть греческий ПАОК»
Игорь КОСТЮК: «Пока что нет понимания, как будет играть греческий ПАОК»

Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед матчем Лиги Европы

Определилось будущее Артема Довбика
Футбол | 22.07.2026, 06:02
Определилось будущее Артема Довбика
Определилось будущее Артема Довбика
Топ-клуб Серии А выставил на трансфер икону сборной Бельгии
Футбол | 22.07.2026, 23:29
Топ-клуб Серии А выставил на трансфер икону сборной Бельгии
Топ-клуб Серии А выставил на трансфер икону сборной Бельгии
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Футбол | 22.07.2026, 03:32
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Цікаво, чи за такий вльот Вернидуб не злетить? Бо тут його дуже хотіли бачити коучем головної збірної України....
Ответить
0
Популярные новости
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
22.07.2026, 10:10 10
Другие виды
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
22.07.2026, 08:50 13
Футбол
Как россияне купили билеты на коронацию Усика. 8 лет московскому разгрому
Как россияне купили билеты на коронацию Усика. 8 лет московскому разгрому
21.07.2026, 12:37 1
Бокс
Это был украинец. Джошуа назвал соперника с самым сильным ударом
Это был украинец. Джошуа назвал соперника с самым сильным ударом
21.07.2026, 03:59
Бокс
Усик объявил решение о своем будущем
Усик объявил решение о своем будущем
22.07.2026, 07:58
Бокс
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
21.07.2026, 06:58 4
Футбол
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 10:51 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
21.07.2026, 14:56 163
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем