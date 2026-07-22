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Лига конференций
Вардар
22.07.2026 21:00 – FT 2 : 3
Рига
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Лига конференций
22 июля 2026, 22:54 | Обновлено 22 июля 2026, 23:02
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Экс-форвард Динамо забил в отборе ЛК. А у соперников – экс-хавбек Вереса

Жерсон Родригеш отличился за Вардар, а за клуб Рига забил Яго Сикейра

22 июля 2026, 22:54 | Обновлено 22 июля 2026, 23:02
772
0
Экс-форвард Динамо забил в отборе ЛК. А у соперников – экс-хавбек Вереса
Instagram. Жерсон Родригеш
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22 июля проходят матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.

Македонский Вардар на своем поле принимал латвийский клуб Рига (2:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет на 28-й минуте открыл нападающий хозяев Диего Кастаньеда. Однако еще до перерыва латвийский клуб вышел вперед благодаря голам Орландо Гало (35-я минута) и Яго Сикейры (39-я минута), экс-полузащитника ровенского Вереса.

На 66-й минуте Жерсон Родригеш, выступавший за киевское Динамо, сравнял счет для Вардара (2:2). Режиналдо Рамирес вывел гостей вперед на 81-й минуте (3:2).

Ответный матч между этими командами состоится через неделю в столице Латвии.

🏆 Лига конференций 2026/27. Квалификация Q2

Первый матч. 22 июля 2026. Скопье (Северная Македония)

21:00. Вардар (Северная Македония) – Рига (Латвия) – 2:3

Голы: Диего Кастаньеда, 28, Жерсон Родригеш, 66 – Орландо Гало, 35, Яго Сикейра, 39, Режиналдо Рамирес, 81

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Лига конференций Вардар Скопье Рига Жерсон Родригеш Яго Сикейра Аугусто Режиналдо Рамирес Динамо Киев Верес Ровно
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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