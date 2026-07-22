Экс-форвард Динамо забил в отборе ЛК. А у соперников – экс-хавбек Вереса
Жерсон Родригеш отличился за Вардар, а за клуб Рига забил Яго Сикейра
22 июля проходят матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.
Македонский Вардар на своем поле принимал латвийский клуб Рига (2:3).
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Счет на 28-й минуте открыл нападающий хозяев Диего Кастаньеда. Однако еще до перерыва латвийский клуб вышел вперед благодаря голам Орландо Гало (35-я минута) и Яго Сикейры (39-я минута), экс-полузащитника ровенского Вереса.
На 66-й минуте Жерсон Родригеш, выступавший за киевское Динамо, сравнял счет для Вардара (2:2). Режиналдо Рамирес вывел гостей вперед на 81-й минуте (3:2).
Ответный матч между этими командами состоится через неделю в столице Латвии.
🏆 Лига конференций 2026/27. Квалификация Q2
Первый матч. 22 июля 2026. Скопье (Северная Македония)
21:00. Вардар (Северная Македония) – Рига (Латвия) – 2:3
Голы: Диего Кастаньеда, 28, Жерсон Родригеш, 66 – Орландо Гало, 35, Яго Сикейра, 39, Режиналдо Рамирес, 81
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