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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 15:31 | Обновлено 22 июля 2026, 15:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты оформили трансфер бразильского хавбека

Кардозу подписал длительный контракт

22 июля 2026, 15:31 | Обновлено 22 июля 2026, 15:51
1206
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты оформили трансфер бразильского хавбека
ФК Карпаты. Феллипе Кардозу
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Клуб УПЛ Карпаты объявил о переходе бразильского игрока Феллипе Вийеры Кардозу. 21-летний хавбек подписал контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон.

Кардозу выступает на позиции центрального полузащитника. По информации Transfermarkt, трансфер обошелся львовскому клубу в 250 тысяч евро.

Первые шаги в футболе Феллипе делал в местных юношеских командах Овел и Вила Нова. Затем перебрался в Словакию, где выступал за СТК Шаморин.

В январе 2026 года футболист перешел в латвийскую Лиепаю, где провел 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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ще молодий. Думаю перший рік він навряд чи буде часто зявлятись в основі
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Надіюсь не рандомний лег для кількості 👏
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