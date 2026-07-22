ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты оформили трансфер бразильского хавбека

Клуб УПЛ Карпаты объявил о переходе бразильского игрока Феллипе Вийеры Кардозу. 21-летний хавбек подписал контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон.

Кардозу выступает на позиции центрального полузащитника. По информации Transfermarkt, трансфер обошелся львовскому клубу в 250 тысяч евро.

Первые шаги в футболе Феллипе делал в местных юношеских командах Овел и Вила Нова. Затем перебрался в Словакию, где выступал за СТК Шаморин.

В январе 2026 года футболист перешел в латвийскую Лиепаю, где провел 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.