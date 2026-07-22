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Сборная УКРАИНЫ
22 июля 2026, 14:08 | Обновлено 22 июля 2026, 14:13
530
0

ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины

Команду U-21 возглавил Михайленко

22 июля 2026, 14:08 | Обновлено 22 июля 2026, 14:13
530
0
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Михайленко
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УАФ сообщила о назначении нового тренера молодежной сборной Украины. Команду U-21 возглавил Дмитрий Михайленко, который длительное время работал с разными юношескими сборными.

Михайленко заменил Унаи Мельгосу. Испанец покинул команду в июне.

Под руководством нового тренера молодежная сборная Украины продолжит борьбу за выход на Евро-2027.

В отборе Украина занимает третье место с 8 очками, уступая Хорватии (13) и Турции (11).

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сборная Украины по футболу U-21 Дмитрий Михайленко назначение тренера
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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