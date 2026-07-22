ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины

УАФ сообщила о назначении нового тренера молодежной сборной Украины. Команду U-21 возглавил Дмитрий Михайленко, который длительное время работал с разными юношескими сборными.

Михайленко заменил Унаи Мельгосу. Испанец покинул команду в июне.

Под руководством нового тренера молодежная сборная Украины продолжит борьбу за выход на Евро-2027.

В отборе Украина занимает третье место с 8 очками, уступая Хорватии (13) и Турции (11).