О последнем танго Месси без излишних эмоций

Если мне не изменяет память, Месси на ЧМ-2026 плакал дважды. Первый раз – после матча 1/8 финала против Египта, и второй раз – после финального поединка против Испании.

В первом случае слезы Лео были слезами счастья, ведь его команда устроила настоящее сумасшествие в матче с «фараонами», отыгравшись после 0:2. И после нереализованного Лионелем пенальти. Тогда все партнеры утешали своего звездного капитана, а Энцо Фернандес, автор победного мяча «альбиселесте», неистово обнимал Месси, постоянно твердя – «мы же это сделали специально для тебя»!

Собственно, на протяжении практически всего турнира партнеры делали все возможное и невозможное для Месси, отдавая тому должное. И за минувший чемпионат мира. И за минувший Копа Америка. И просто за возможность играть вместе.

То была настоящая, искренняя и преданная дружба. Или благодарность. Или признательность. Или все вместе. При всей своей уникальности и гениальности, Месси оставался простым и доступным для своих коллег по сборной. Вот они и платили ему доступной, аналогичной монетой.

В то же время Лео настолько возвышался над остальными партнерами по команде, что они его по-настоящему боготворили, не скрывая своего почти щенячьего восторга. Люди пахали на футбольном поле за своего идола, за своего мессию, за своего капитана, за своего старшего товарища. И за своего старшего брата.

Пробивать пенальти – только Лео. Не всегда отрабатывать в обороне – пожалуйста, но только ему. Создавать голевые моменты – лишь для него, уникального.

И в этой елейности не было ни капли показушности, ни грамма заискивания. Потому что Лионель Месси для Аргентины – это живой бог, каким в свое время был Диего Марадона.

Финальный аккорд на чемпионате мира у Диего получился скомканным, и оттого Аргентина до сих пор не может найти себе тихого прощения и просветления. И Аргентина не могла себе позволить испортить последний танец для еще одного своего живого бога.

***

39 лет, выступления в МЛС, потеря скорости и результативности, «пешеходность» – вот с таким, по большому счету, арсеналом подходил Лионель Месси к своему последнему в карьере Мундиалю. Неужели кто-то, окромя, понятное дело Аргентины и ее сборной, всерьез верил в то, что Месси и его партнеры второй раз подряд выйдут в финал чемпионата мира?

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Да вряд ли. Что касается лично меня, то я не верил, хоть и являюсь поклонником таланта этого великого игрока. Но что поделаешь, если возраст уже такой, что проще тренировать или директорствовать, нежели играть в футбол. Что поделаешь, если возраст съедает не только обычных людей, но и живых богов.

В общем, не верил я и во второе пришествие Аргентины. Ну максимум – четвертьфинал. Так я себе размышлял. И это с учетом вполне удобоваримой, мягко говоря, турнирной сетки.

Но не только нынешний Месси, а и нынешняя сборная Аргентины опротестовали мой (да что там мой – почти всеобщий) скепсис.

Нынешняя сборная Аргентины выиграла все свои матчи до финала. Нынешняя сборная Аргентины играла и за своего капитана, и на своего капитана. Нынешняя сборная Аргентины благодаря простой, но действенной тренерской методике Скалони научилась терпеть, не ломаться, не нервничать и вырывать победу там, где, казалось, иные уже выбрасывали белый флаг.

Да, фактически до полуфинала Аргентине везло на соперников: ни одного топового. Да, моментами «высшие силы» этой команде благоволили, а порой и откровенно. Но, черт побери, блестящую Англию, которая почти обыграла «альбиселесте», Месси вынес на обочину. Не сам, конечно же, вынес, но внес в это зрелищное дело свою львиную долю.

И за такого Месси, как в игре против британцев, хотелось болеть и сопереживать. Он мог себе позволить ходить пешком по полю и не участвовать в прессинге в игре против Кабо-Верде и отчасти против Египта, но, когда нужно было в важнейшей игре, которая и не игра вовсе, а война – настоящая война против ненавистной Британии – сказать свое веское, божественно слово, Лионель взял и сказал. В 39 лет. Выступая очень далеко от европейской авансцены. Не демонстрируя, возможно, и половины того, что демонстрировал ранее.

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Но когда – край, когда нужно из ряда вон, из себя, через себя, чтобы и для себя, и для других, Лионель Месси это сделал. Он это сделал так, как мог сделать только он, Лионель Месси. Как не смог сделать на этом чемпионате мира никто из великих, никто из ему подобных: ни Лука Модрич, ни тем более Криштиану Роналду.

И как за такого капитана, за такого старшего товарища, за такого старшего брата не рвать чужие глотки?! Я бы рвал, не задумываясь. С выпученными, как у Энцо, глазами.

Вот это и есть истинное величие. И истинное поклонение величию. И это замечательно, что две эти составляющие слились воедино в одном конкретном случае. В этом конкретном случае.

Свое последнее прощальное танго Лионель Месси станцевал до финала. Он аккумулировал в этом своем прощальном аккорде все свое величие, все свое изящество и всю свою харизму.

И я более чем уверен, что футбольный мир, который, как и я, не верил перед ЧМ-2026 в магию Лео, оттаял. И снова уверовал. Как в последнего футбольного пророка, видеть которого выпала честь.

***

Ну, а уйти чемпионом Месси, к сожалению для него и его команды, не мог. Априори не мог. Потому что против лома приема нет. Можно сколько раз негодовать и освистывать действия как самого Месси, так и его партнеров в финальной игре против Испании, но, как по мне, все это будет несусветной глупостью.

Глупостью это будет, в первую очередь, из-за того, что нынешняя Аргентина априори не могла ничего серьезного противопоставить нынешней Испании. Все, что она могла противопоставить, она и сделала. И до пропущенного гола от Феррана команда Месси делала все правильно: она терпеливо ждала послематчевой серии пенальти, на эту серию лишь уповая.

Да, не самый яркий метод добиться победы. Не самый достойный, чего уж там. Но если бы Аргентина дотерпела до пенальти, то кто знает…

Но не дотерпела. Не дотерпела команда, которая терпение возвела почти в ранг религии. А это автоматически означает лишь то, что соперник «альбиселесте» по финалу – совсем иного поля ягода.

Это монстр, а не соперник. За этого соперника может играть на расслабоне Ямаль, и все равно этот соперник всех рвет. За этого соперника еще один барселонский гений – Педри – играет спустя рукава, и все равно Испания на коне. В такую Испанию можно смело «вмонтировать» Евгения Селезнева или Артема Милевского, и все равно эта Испания всех порвет. Диктатор Мбаппе и его Франция не дадут соврать. Потому что эта Испания сейчас по праву самая сильная в мире.

Так что все закономерно.

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А последние слезы Месси на этом Мундиале оказались как-то не настолько распиаренными, не настолько заметными, как его подобные эмоции в игре против Египта. Почти незамеченными остались его прощальные слезы на фоне торжеств и дурачеств триумфаторов.

И в этой связи мне так и хотелось крикнуть в экран – больше уважения, господа! Больше уважения! Ведь он, как никто здесь другой, заслужил на последний круг почета. И мы еще не раз и не два пожалеем, что этого чуда на Мундиалях уже не будет.

Да и не только там…