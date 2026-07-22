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WTA
22 июля 2026, 13:11 | Обновлено 22 июля 2026, 13:55
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Снигур в Праге пробилась в третий четвертьфинал сезона на уровне Тура

Во втором раунде турнира WTA 250 в Чехии Дарья в двух сетах переиграла Айлу Аксу

22 июля 2026, 13:11 | Обновлено 22 июля 2026, 13:55
515
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Снигур в Праге пробилась в третий четвертьфинал сезона на уровне Тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Праге, Чехия.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Айлу Аксу (Турция, WTA 216) за 59 минут.

WTA 250 Прага. Хард, 1/8 финала

Айла Аксу (Турция) – Дарья Снигур (Украина) [8] – 3:6, 2:6

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2020 году Дарья одолела Айлу на соревнованиях W25 в Стамбуле.

Следующей оппоненткой Снигур будет победительница поединка Никола Бартункова (Чехия, WTA 44) – Ланлана Тараруди (Таиланд, WTA 82).

Снигур в третий раз в сезоне и в четвертый раз в карьере сыграет на стадии 1/4 финала на уровне Тура. В этом сезоне Дарья играла в четвертьфиналах на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке и Хертогенбосе.

Снигур стартовала в Праге с победы над Эллой Зайдель. Украину в столице Чехии также представила Вероника Подрез, которая прошла квалификацию и в 1/16 финала потерпела поражение от Керол Янг Су Ли.

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WTA Прага Дарья Снигур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Молодець! Вітаємо Дарину! Сьогодні виглядала краще, ніж з німкенею) 
Бажаю такого ж чвертьфіналу!) Нехай щастить!
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+3
Добре є!Так тримати й надалі!
Ответить
+1
Поки легко йде, молодець 
Ответить
0
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