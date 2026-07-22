Снигур в Праге пробилась в третий четвертьфинал сезона на уровне Тура

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Праге, Чехия.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Айлу Аксу (Турция, WTA 216) за 59 минут.

WTA 250 Прага. Хард, 1/8 финала

Айла Аксу (Турция) – Дарья Снигур (Украина) [8] – 3:6, 2:6

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2020 году Дарья одолела Айлу на соревнованиях W25 в Стамбуле.

Следующей оппоненткой Снигур будет победительница поединка Никола Бартункова (Чехия, WTA 44) – Ланлана Тараруди (Таиланд, WTA 82).

Снигур в третий раз в сезоне и в четвертый раз в карьере сыграет на стадии 1/4 финала на уровне Тура. В этом сезоне Дарья играла в четвертьфиналах на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке и Хертогенбосе.

Снигур стартовала в Праге с победы над Эллой Зайдель. Украину в столице Чехии также представила Вероника Подрез, которая прошла квалификацию и в 1/16 финала потерпела поражение от Керол Янг Су Ли.