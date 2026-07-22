Калинина разгромила аргентинку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Гамбурге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) прошла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

Во втором раунде украинка в двух сетах уверенно разобралась с Марией Лурдес Карле (Аргентина, WTA 231) за 1 час и 25 минут игрового времени.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/8 финала

Мария Лурдес Карле (Аргентина) – Ангелина Калинина (Украина) [2] – 1:6, 3:6

При счете 40:40 в восьмом гейме второго сета встреча была прервана из-за дождя. Теннисистки вернулись на корт спустя два часа, Ангелина отдала гейм на своей подаче, но сразу же сделала обратный брейк и завершила поединок.

Калинина впервые провела очное противостояние против Карле. Ангелина стартовала в Гамбурге с победы над Кейтлин Кеведо, а далее поборется с победительницей поединка Тамара Корпач (Германия, WTA 81) – Юлия Штузек (Германия, WTA 435).

Ангелина в 17-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале на уровне Тура и поборется за восьмой полуфинал. В 2026 году Калинина играла на стадии 1/4 финала на соревнованиях WTA 250 в Рабате, где в итоге добралась до финала (поражение от Петры Марчинко – снялась во втором сете).

Помимо Калининой, Украину в Гамбурге также представляет Александра Олейникова, которая посеяна под первым номером. Олейникова проведет матч 1/8 финала против Лейры Ромеро Гормаз 23 июля.