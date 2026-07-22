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Товарищеские матчи
Буковина
22.07.2026 16:00 – FT 2 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 18:17 | Обновлено 22 июля 2026, 18:22
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Буковина в спарринге в Закарпатье переиграла львовский Рух

Голы у команды из Черновцов забили Олег Кожушко и Михаэл Клепач

22 июля 2026, 18:17 | Обновлено 22 июля 2026, 18:22
178
0
Буковина в спарринге в Закарпатье переиграла львовский Рух
ФК Буковина
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Украинские клубы провели контрольный матч на сборах в Закарпатье.

22 июля в 16:00 встречались Буковина Черновцы и Рух Львов.

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Матч прошел на стадионе УТБ Мункач в селе Дерцен (Закарпатская область).

В составе львовского клуба отличился Мухаммад Джурабаев (48-я минута). Голы у Буковины забили Олег Кожушко (76-я минута) и Михаел Клепач (88-я минута).

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе. Львовский Рух добровольно покинул УПЛ (14-е место) и опустился во Вторую лигу.

Товарищеский матч

22 июля 2026. Дерцен, УТБ Мункач

Буковина Черновцы – Рух Львов – 2:1

Голы: Олег Кожушко, 76, Михаел Клепач, 88 – Мухаммад Джурабаев, 48.

Буковина: Мацюк, Одинака (Романец, 61), Бусько, Карась (Безуглый, 61), Стасюк (кап), Витенчук, Груша, Клепач, Подлепенец (Ильин, 46), Путря, Войтиховский (Кожушко, 46).

Запас: Пеньков, Каневцев, Писаренко, Газазян, Матяш.

Главный тренер: Сергей Шищенко.

Рух: Клименко (Воробьев, 46), Залипка (Ясинский, 46), Фицик (Левицкий, 70), Баршак (Кислянка, 70), Мужиловский (Нанашко, 70), Шелепинский (Дзюнь, 67), Джурабаев (Саврацкий, 70), Рыбак (Угринчук, 46), Кройтарь (Гоч, 70), Себро (Дзюринец, 70), Денисов (кап) (Угрик, 70).

Главный тренер: Богдан Есип.

Видеозапись матча

Інфографіка

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Сергей Шищенко товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Олег Кожушко Михаэл Клепач Мухаммад Джурабаев видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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