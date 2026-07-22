Буковина в спарринге в Закарпатье переиграла львовский Рух

Украинские клубы провели контрольный матч на сборах в Закарпатье.

22 июля в 16:00 встречались Буковина Черновцы и Рух Львов.

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Матч прошел на стадионе УТБ Мункач в селе Дерцен (Закарпатская область).

В составе львовского клуба отличился Мухаммад Джурабаев (48-я минута). Голы у Буковины забили Олег Кожушко (76-я минута) и Михаел Клепач (88-я минута).

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе. Львовский Рух добровольно покинул УПЛ (14-е место) и опустился во Вторую лигу.

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Товарищеский матч

22 июля 2026. Дерцен, УТБ Мункач

Буковина Черновцы – Рух Львов – 2:1

Голы: Олег Кожушко, 76, Михаел Клепач, 88 – Мухаммад Джурабаев, 48.

Буковина: Мацюк, Одинака (Романец, 61), Бусько, Карась (Безуглый, 61), Стасюк (кап), Витенчук, Груша, Клепач, Подлепенец (Ильин, 46), Путря, Войтиховский (Кожушко, 46).

Запас: Пеньков, Каневцев, Писаренко, Газазян, Матяш.

Главный тренер: Сергей Шищенко.

Рух: Клименко (Воробьев, 46), Залипка (Ясинский, 46), Фицик (Левицкий, 70), Баршак (Кислянка, 70), Мужиловский (Нанашко, 70), Шелепинский (Дзюнь, 67), Джурабаев (Саврацкий, 70), Рыбак (Угринчук, 46), Кройтарь (Гоч, 70), Себро (Дзюринец, 70), Денисов (кап) (Угрик, 70).

Главный тренер: Богдан Есип.

Видеозапись матча

Інфографіка