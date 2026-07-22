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Товарищеские матчи
Буковина
22.07.2026 16:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 13:23 |
74
0

Буковина Черновцы – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

22 июля 2026, 13:23 |
74
0
Буковина Черновцы – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина
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Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в межсезонье.

22 июля в 16:00 встречаются Буковина Черновцы и Рух Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе УТБ Мункач в селе Дерцен (Закарпатская обл).

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Львовский Рух добровольно покинул УПЛ (14-е место) и понизился до Второй лиги.

Буковина Черновцы – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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