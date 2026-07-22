Буковина Черновцы – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в межсезонье.
22 июля в 16:00 встречаются Буковина Черновцы и Рух Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе УТБ Мункач в селе Дерцен (Закарпатская обл).
В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.
Львовский Рух добровольно покинул УПЛ (14-е место) и понизился до Второй лиги.
Буковина Черновцы – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок из ЕС – больше не легионер
21 июля 2018 года Александр Усик впервые стал абсолютным чемпионом мира. Вспоминаем, как это было