Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в межсезонье.

22 июля в 16:00 встречаются Буковина Черновцы и Рух Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе УТБ Мункач в селе Дерцен (Закарпатская обл).

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Львовский Рух добровольно покинул УПЛ (14-е место) и понизился до Второй лиги.

Буковина Черновцы – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика