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Товарищеские матчи
Буковина
22.07.2026 16:00 – FT 2 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 20:29 | Обновлено 22 июля 2026, 20:33
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0

Буковина – Рух – 2:1. Спарринг в Закарпатье. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

22 июля 2026, 20:29 | Обновлено 22 июля 2026, 20:33
171
0
Буковина – Рух – 2:1. Спарринг в Закарпатье. Видео голов и обзор
ФК Буковина
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Украинские клубы провели контрольный матч на сборах в Закарпатье.

22 июля в 16:00 встречались Буковина Черновцы и Рух Львов (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе УТБ Мункач в селе Дерцен (Закарпатская область).

В составе львовского клуба отличился Мухаммад Джурабаев (48 мин).

Голы у Буковины забили Олег Кожушко (76 мин) и Михаел Клепач (88 мин).

Товарищеский матч

22 июля 2026. Дерцен, УТБ Мункач

Буковина Черновцы – Рух Львов – 2:1

Голы: Олег Кожушко, 76, Михаел Клепач, 88 – Мухаммад Джурабаев, 48.

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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