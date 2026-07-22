Буковина – Рух – 2:1. Спарринг в Закарпатье. Видео голов и обзор
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Украинские клубы провели контрольный матч на сборах в Закарпатье.
22 июля в 16:00 встречались Буковина Черновцы и Рух Львов (2:1).
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Матч прошел на стадионе УТБ Мункач в селе Дерцен (Закарпатская область).
В составе львовского клуба отличился Мухаммад Джурабаев (48 мин).
Голы у Буковины забили Олег Кожушко (76 мин) и Михаел Клепач (88 мин).
Товарищеский матч
22 июля 2026. Дерцен, УТБ Мункач
Буковина Черновцы – Рух Львов – 2:1
Голы: Олег Кожушко, 76, Михаел Клепач, 88 – Мухаммад Джурабаев, 48.
Видео голов и обзор матча
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