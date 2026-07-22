Буковина – Рух – 2:1. Спарринг в Закарпатье. Видео голов и обзор

Голы у Буковины забили Олег Кожушко (76 мин) и Михаел Клепач (88 мин).

Матч прошел на стадионе УТБ Мункач в селе Дерцен (Закарпатская область).

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22 июля в 16:00 встречались Буковина Черновцы и Рух Львов (2:1).

Украинские клубы провели контрольный матч на сборах в Закарпатье.

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