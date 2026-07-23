Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua

Чемпионат мира по футболу-2026, финальную часть которого принимали США, Мексика и Канада, стал историей. Нового мундиаля болельщикам предстоит ждать целых четыре года и пока даже толком неясно, в каком формате он состоится, но это вовсе не мешает нам выделять главных героев мирового первенства, которое едва завершилось.

Безусловно, эта символическая сборная получила немало дискуссионных членов, однако на то это и чемпионат мира – турнир, где собираются лучшие, – чтобы всегда существовали споры и несогласия по тем или иным кандидатурам. Свою версию и аргументы мы представим в тексте ниже, а вот наиболее активным и любознательным читателям, имеющим на этот счет свою точку зрения, предлагаем высказывать ее в комментариях.

Вратарь – Возинья (Кабо-Верде)

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Давайте говорить максимально искренне – многие ли из вас слышали об этом футболисте до старта ЧМ-2026? И это при том, что Возинье уже «стукнуло» 40, а на международном уровне он дебютировал еще в 2012 году и ныне имеет на своем счету уже более девяти десятков матчей за сборную Кабо-Верде.

«Синие акулы» вообще стали одной из приятных сенсаций ЧМ-2026. Скромная команда из Африки, на которую мало кто ставил (хотя мы в своих предтурнирных представлениях все же оставляли шанс Кабо-Верде на выход в плей-офф), сумела выбраться в 1/16 финала, где была в шаге от суперсенсации, но все-таки уступила Аргентине в дополнительное время (2:3). Одним из «кузнецов» успеха Кабо-Верде на ЧМ-2026 стал голкипер этой команды. Возинья сперва не позволил отличиться в своих воротах испанцам (0:0) в дебютном для «синих акул» матче на чемпионатах мира. А затем осуществил 8 сейвов против Аргентины, став настоящим героем нации и соцсетей.

Безусловно, с точки зрения общей турнирной дистанции место в символической сборной заслужил и Унаи Симон из Испании, пропустивший лишь однажды за весь мундиаль, но… Все-таки давайте признавать, что для такого показателя очень ударно поработала вся сборная Испании, а вот если говорить именно о вратарском мастерстве, то тут выбор был между Возиньей и Кобелем из сборной Швейцарии. И первый просто выиграл на колорите и факте того, что блестяще себя проявил именно в матчах против будущих финалистов ЧМ-2026.

Правый защитник – Педро Порро (Испания)

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26-летний правый фулбек «Тоттенхэма» Педро Порро на групповой стадии сыграл только в одном (против Саудовской Аравии) поединке из трех, но начиная со стадии плей-офф стал неизменно ключевой фигурой в стартовом составе сборной Испании. Помимо двух забитых мячей (австрийцам и французам), а также лидерства на чемпионате мира по таким показателям как общая преодоленная дистанция среди защитников и количество точных кроссов в штрафную соперника, Порро заслужил место в символической сборной по всем математическим расчетам.

Специалисты подсчитали, что Педро был чрезвычайно эффективен не только своими острыми подключениями к атакам, но и работе в переходных фазах. На счету Порро 18 возвратов владения на чужой половине поля – это не только сухой рекордный показатель для ЧМ-2026, но и прерванные контратаки соперников, которые не принесли дополнительной опасности и не заставили Симона крутиться в рамке как белка в колесе.

Центральный защитник – Пау Кубарси (Испания)

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19-летний центрбек провел прекрасный сезон на клубном уровне за «Барселону», завершив его на феноменальной ноте в составе сборной Испании. Кубарси, несмотря на свой возраст, отыграл во всех восьми матчах без замен, продемонстрировав свою в буквальном смысле этого слова двужильность.

При этом, непосредственно в обороне Кубарси показывал настолько зрелый футбол, что многие аналитики отмечали – ощущение, что речь идет о 30-летнем ветеране, но никак не о тинейджере. В плей-офф именно Пау оказался игроком с наибольшим количеством заблокированных ударов соперника в активе, а еще он удивил показателем точности передач в 94% в ситуациях, когда находился под прессингом соперников. Неудивительно, что именно Кубарси получил награду лучшему молодому футболисту турнира. Возможно, если бы он играл в атаке, то речь могла бы зайти и о лучшем игроке мирового первенства.

Центральный защитник – Лисандро Мартинес (Аргентина)

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28-летний центрбек «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес был очень важной фигурой в успехе и продвижении сборной Аргентины на ЧМ-2026. Возможно, именно повреждение и замена опытного защитника привели к тому, что команда Скалони все-таки отдала победу испанцам, не сумев хотя бы отстоять нули на табло до лотереи – серии пенальти.

Мартинес на ЧМ-2026 оказался вторым по количеству осуществленных перехватов мяча (19), а также стал безоговорочно лучшим центрбеком турнира по точности длинных передач (89%). Последний фактор был очень важным для игровой стилистики сборной Аргентины на турнире. Плюс ко всему Лисандро, рост которого составляет отнюдь не гренадерские 175 сантиметров, в очередной раз показал класс в игре на «втором этаже». В этом компоненте статистики насчитали у Мартинеса 82% выигранных верховых дуэлей – шикарный показатель!

Левый защитник – Джед Спенс (Англия)

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Слева в обороне на ЧМ-2026 выделялся еще один испанец – Марк Кукурелья, однако мы все-таки предлагаем поговорить и отметить прогресс 25-летнего представителя «Тоттенхэма» Джеда Спенса. И не только прогресс, но и невероятную универсальность, так как на мировом первенстве этот игрок помогал Томасу Тухелю эффективно «затыкать дыры» как на родном для него правом фланге, так и слева в обороне, где был также очень и очень заметным.

Спенс начинал турнир в статусе игрока ближайшей ротации. И именно фактор отсутствия большого числа проведенных на ЧМ-2026 минут делает кандидатуру Спенса в этой сборной наиболее сомнительной. Однако Джеда, помимо упомянутой выше универсальности, обязательно необходимо выделять за его бойцовский характер. Несмотря на травму челюсти Спенс отправился на мундиаль, отыграв ряд поединков в защитной маске и помогая Англии переворачивать исход поединков в плей-офф против Мексики и Норвегии. В полуфинале против Аргентины и в матче за третье место против Франции Джед отыграл уже по 90 минут, что стало лишь дополнительной иллюстрацией его личного прогресса на этом турнире и способности завоевать место «под солнцем», изменив мнение тренерского штаба о своей роли в команде на короткой дистанции.

Опорный полузащитник – Родри (Испания)

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30-летний капитан и мозговой центр сборной Испании Родри получил приз лучшему футболисту ЧМ-2026. На турнире опорный полузащитник провел все восемь поединков своей команды, лишь в одном из них не доиграв три минуты до конца, когда был заменен. Голевыми действиями Родри не отличался, но также не получил и ни единой карточки – ни желтой, ни красной, что красноречиво свидетельствует о том, насколько тонко этот игрок понимает футбол.

Роль Родри в успехе сборной Испании была более глубинной, чем можно оценить на первый взгляд. Стоит отмечать, что хавбек установил рекорд чемпионатов мира по количеству выполненных передач на турнире – 756, причем с впечатляющей точностью (96,2%). И это были не просто элементарные пасы ближнему. Речь шла о полноценной диктовке темпа соперникам, когда Родри чередовал короткие пасы с впечатляюще своевременными и эффектными длинными разрезными передачами, ставившими в тупик защитные линии лучших команд на ЧМ-2026, а Испании, напомним, в плей-офф пришлось последовательно устранить с дороги Португалию, Бельгию, Францию, а затем уже обыграть в финале Аргентину.

Атакующий полузащитник – Джуд Беллингем (Англия)

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23-летний центральный атакующий полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем стал одной из наиболее ярких и эффективных фигур в средней линии среди всех команд-участниц. Фактически в каждом из поединков «трех львов» на мундиале, за исключением разве что игр против Ганы и Аргентины, Беллингем был ключевой фигурой в составе английской команды на поле.

С семью забитыми мячами в активе Джуд стал самым результативным полузащитником турнира, но его эффективность связана не только с работой на атаку. Беллингем действовал как классический box-to-box, буквально «выжигая» зону вокруг себя и войдя в топ-5 игроков турнира по количеству успешных отборов и перехватов. Кроме того, Джуд – это еще и история про невероятный характер. В критические минуты именно уникальная ментальность этого хавбека помогала сборной Англии переламывать ход событий в свою пользу. Так было против Норвегии в плей-офф, так было против Франции в матче за третье место, когда «трехцветные», казалось, были готовы ухватиться за возможность спасти матч, но именно Джуд поставил в нем эффектную точку – 6:4.

Да и по ряду других статистических метрик Беллингем выделялся. Он стал лидером ЧМ-2026 по количеству успешных касаний мяча в чужой штрафной (42), а также лучшим среди хавбеков по количеству заработанных на себе нарушений правил.

Атакующий полузащитник – Майкл Олисе (Франция)

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Для 24-летнего хавбека «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе ЧМ-2026 стал первым мундиалем в карьере. Однако уже на нем футболист сумел войти в историю, переписав достижение легендарного Пеле, которое долгие-долгие годы было недостижимым ни для кого.

В 8 матчах Олисе не забил ни одного мяча, однако отдал на партнеров по команде аж 7 результативных передач. Пеле на ЧМ-1970 записал в актив 6 ассистов за один турнир, но теперь уже не является обладателем данного рекорда на мундиалях. Также статистики подсчитали, что Майкл стал лидером ЧМ-2026 по созданным «большим шансам» (xA – 4,82) и ключевым передачам под удар. Фактически каждая вторая опасная атака сборной Франции на чемпионате мира-2026 шла через Олисе и его последующие передачи на «радиоуправлении». Неудивительно, что по мнению большинства аналитиков именно Майкл стал лучшим плеймейкером прошедшего мундиаля.

Правый нападающий – Лионель Месси (Аргентина)

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39-летнего Лионеля Месси по ходу ЧМ-2026 в прессе часто называли не иначе как «пешеходом». Все потому, что физически форвард уже не способен передвигаться по полю с тем же уровнем интенсивности, что и в более молодые годы, однако оказался чрезвычайно полезен для сборной Аргентины. Специалисты подсчитали, что Месси оказался единственным форвардом на турнире, который преодолевал более 5 километров за матч исключительно пешком, однако при этом Лионель завершил турнир с 8 забитыми мячами и 4 ассистами. Что правда, сил звездному ветерану все-таки не хватило, так как в финальной схватке против Испании он ушел с поля без результативных действий – впервые на ЧМ-2026.

В остальном же Месси продемонстрировал высочайший уровень, до которого его большинству более физически подготовленных и сильных конкурентов все еще крайне далеко. Неслучайно именно Лионель оказался лучшим на мундиале по успешным обводкам (28) и ключевым передачам (26). А еще, как отмечают практически все авторитетные эксперты, Месси на ЧМ-2026 просто был на шаг впереди большинства своих оппонентов, и для этого ему уже даже не нужна была скорость. Оказалось достаточно мастерства и способности идеально читать футбол.

Центральный нападающий – Эрлинг Холанд (Норвегия)

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Для 26-летнего Эрлинга Холанда этот чемпионат мира стал первым в карьере. На турнире норвежец провел 5 поединков, в которых отличился 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей. По сути, Холанд воспользовался шансом доказать скептикам, что он способен добиваться результата не только в топ-клубе вроде «Манчестер Сити», но и со сборной, которую вовсе не включали в число фаворитом мундиаля.

Однако Норвегия по-хорошему удивила, особенно в плей-офф. В частности, в 1/8 финала скандинавы отправили домой сборную Бразилии (2:1), а обеими мячами в воротах «селесао» отличился именно Эрлинг Холанд. Что одновременно удивительно и любопытно – форвард имел самый низкий показатель касаний мяча в составе своей команды на мундиале. Но при этом Холанд конвертировал в забитые мячи 41% своих ударов – убийственная результативность, после чего на долгое время персональным критикам Эрлинга придется «уйти на каникулы».

Левый нападающий – Килиан Мбаппе (Франция)

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Чемпионат мира-2026 помог 27-летнему форварду «Реала» и сборной Франции Килиану Мбаппе войти в историю. На мундиале в США, Мексике и Канаде нападающий забил 10 мячей в 8 поединках, выиграв гонку бомбардиров, причем на втором мировом первенстве кряду. Отныне в активе Килиана 22 забитых мяча на чемпионатах мира, и это новый ориентир, так как до начала ЧМ-2026 лучшим снайпером в истории мундиалей оставался немец Мирослав Клозе, имевший 16 голов в активе.

Более глубокий анализ статистики Килиана Мбаппе поражает воображение еще больше. 10 мячей на турнире француз забил при показателе ожидаемых голов в 6,4xG. Кроме того, на счету Мбаппе 54 касания мяча в штрафной соперника – наивысший показатель среди всех игроков команд-участниц этого мундиаля. Но что еще очень выгодно отличает Килиана от большинства других центрфорвардов – его умение быстро принимать решения. Специалисты подсчитали, что в штрафной соперника Мбаппе совершает максимум два касания, а зачастую старался играть в одно. Время, которое требовалось на обработку мяча и перед выполнением следующего действия (как правило, удара) составляет всего 1,1 секунды. Мбаппе – это действительно идеальный завершитель атак, и нет сомнений, что если здоровье позволит Килиану и он сыграет на следующих чемпионатах мира, то планка рекорда результативности им будет только подниматься и подниматься.

Главный тренер – Луис де ла Фуэнте (Испания)

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65-летний наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером-чемпионом мира в истории футбола. И победа его подопечных на ЧМ-2026 вовсе не стала случайностью, так как Испания во всех матчах, кроме разве что стартового против Кабо-Верде, показывала себя на поле командой, которая стремится контролировать ход игры, вынуждая соперника действовать не так, как он бы хотел или планировал, а так, как это у него получится.

Максимальный прессинг, работоспособность, тактическая гибкость и универсализм сборной Испании – это результаты работы Луиса де ла Фуэнте и его ассистентов. «Красная фурия» на пути к чемпионству прошла через сложнейшую турнирную сетку в плей-офф, пропустив лишь один мяч и не потерпев ни одного поражения. Да и всего за четыре года, которые де ла Фуэнте возглавляет команду, та проиграла лишь дважды.

Де ла Фуэнте, который ранее работал с молодежью, удалось прекрасно интегрировать в сборную Испании тинейджеров Пау Кубарси и Ламина Ямаля. При этом, специалист сумел найти подход и к ветеранам вроде Родри, объединив всю команду вокруг общей цели – завоевания Кубка мира. Непревзойденная оборона Испании на ЧМ-2026 надолго войдет в историю, равно как и методы ее реализации – тотальный контроль над соперником и сумасшедший прессинг на всех участках поля. Для этой версии «Красной фурии» оборона действительно начиналась еще в финальной трети поля, и это были не просто слова, а чистой воды истина.

В конце концов, Луис де ла Фуэнте стал первым тренером в истории футбола, который выиграл со своей страной абсолютно все на международном уровне: Евро U-19, Евро U-21, Лигу наций-2022/23, чемпионат Европы (Евро-2024), а теперь еще и чемпионат мира (ЧМ-2026).

Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua: