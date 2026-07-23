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  4. Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Чемпионат мира
23 июля 2026, 00:56 |
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Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua

Выделяем тех, кто провел мундиаль на высочайшем уровне и запомнился своими выступлениями надолго

23 июля 2026, 00:56 |
567
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Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чемпионат мира по футболу-2026, финальную часть которого принимали США, Мексика и Канада, стал историей. Нового мундиаля болельщикам предстоит ждать целых четыре года и пока даже толком неясно, в каком формате он состоится, но это вовсе не мешает нам выделять главных героев мирового первенства, которое едва завершилось.

Безусловно, эта символическая сборная получила немало дискуссионных членов, однако на то это и чемпионат мира – турнир, где собираются лучшие, – чтобы всегда существовали споры и несогласия по тем или иным кандидатурам. Свою версию и аргументы мы представим в тексте ниже, а вот наиболее активным и любознательным читателям, имеющим на этот счет свою точку зрения, предлагаем высказывать ее в комментариях.

Вратарь – Возинья (Кабо-Верде)

Getty Images/Global Images Ukraine

Давайте говорить максимально искренне – многие ли из вас слышали об этом футболисте до старта ЧМ-2026? И это при том, что Возинье уже «стукнуло» 40, а на международном уровне он дебютировал еще в 2012 году и ныне имеет на своем счету уже более девяти десятков матчей за сборную Кабо-Верде.

«Синие акулы» вообще стали одной из приятных сенсаций ЧМ-2026. Скромная команда из Африки, на которую мало кто ставил (хотя мы в своих предтурнирных представлениях все же оставляли шанс Кабо-Верде на выход в плей-офф), сумела выбраться в 1/16 финала, где была в шаге от суперсенсации, но все-таки уступила Аргентине в дополнительное время (2:3). Одним из «кузнецов» успеха Кабо-Верде на ЧМ-2026 стал голкипер этой команды. Возинья сперва не позволил отличиться в своих воротах испанцам (0:0) в дебютном для «синих акул» матче на чемпионатах мира. А затем осуществил 8 сейвов против Аргентины, став настоящим героем нации и соцсетей.

Безусловно, с точки зрения общей турнирной дистанции место в символической сборной заслужил и Унаи Симон из Испании, пропустивший лишь однажды за весь мундиаль, но… Все-таки давайте признавать, что для такого показателя очень ударно поработала вся сборная Испании, а вот если говорить именно о вратарском мастерстве, то тут выбор был между Возиньей и Кобелем из сборной Швейцарии. И первый просто выиграл на колорите и факте того, что блестяще себя проявил именно в матчах против будущих финалистов ЧМ-2026.

Правый защитник – Педро Порро (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний правый фулбек «Тоттенхэма» Педро Порро на групповой стадии сыграл только в одном (против Саудовской Аравии) поединке из трех, но начиная со стадии плей-офф стал неизменно ключевой фигурой в стартовом составе сборной Испании. Помимо двух забитых мячей (австрийцам и французам), а также лидерства на чемпионате мира по таким показателям как общая преодоленная дистанция среди защитников и количество точных кроссов в штрафную соперника, Порро заслужил место в символической сборной по всем математическим расчетам.

Специалисты подсчитали, что Педро был чрезвычайно эффективен не только своими острыми подключениями к атакам, но и работе в переходных фазах. На счету Порро 18 возвратов владения на чужой половине поля – это не только сухой рекордный показатель для ЧМ-2026, но и прерванные контратаки соперников, которые не принесли дополнительной опасности и не заставили Симона крутиться в рамке как белка в колесе.

Центральный защитник – Пау Кубарси (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний центрбек провел прекрасный сезон на клубном уровне за «Барселону», завершив его на феноменальной ноте в составе сборной Испании. Кубарси, несмотря на свой возраст, отыграл во всех восьми матчах без замен, продемонстрировав свою в буквальном смысле этого слова двужильность.

При этом, непосредственно в обороне Кубарси показывал настолько зрелый футбол, что многие аналитики отмечали – ощущение, что речь идет о 30-летнем ветеране, но никак не о тинейджере. В плей-офф именно Пау оказался игроком с наибольшим количеством заблокированных ударов соперника в активе, а еще он удивил показателем точности передач в 94% в ситуациях, когда находился под прессингом соперников. Неудивительно, что именно Кубарси получил награду лучшему молодому футболисту турнира. Возможно, если бы он играл в атаке, то речь могла бы зайти и о лучшем игроке мирового первенства.

Центральный защитник – Лисандро Мартинес (Аргентина)

Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний центрбек «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес был очень важной фигурой в успехе и продвижении сборной Аргентины на ЧМ-2026. Возможно, именно повреждение и замена опытного защитника привели к тому, что команда Скалони все-таки отдала победу испанцам, не сумев хотя бы отстоять нули на табло до лотереи – серии пенальти.

Мартинес на ЧМ-2026 оказался вторым по количеству осуществленных перехватов мяча (19), а также стал безоговорочно лучшим центрбеком турнира по точности длинных передач (89%). Последний фактор был очень важным для игровой стилистики сборной Аргентины на турнире. Плюс ко всему Лисандро, рост которого составляет отнюдь не гренадерские 175 сантиметров, в очередной раз показал класс в игре на «втором этаже». В этом компоненте статистики насчитали у Мартинеса 82% выигранных верховых дуэлей – шикарный показатель!

Левый защитник – Джед Спенс (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Слева в обороне на ЧМ-2026 выделялся еще один испанец – Марк Кукурелья, однако мы все-таки предлагаем поговорить и отметить прогресс 25-летнего представителя «Тоттенхэма» Джеда Спенса. И не только прогресс, но и невероятную универсальность, так как на мировом первенстве этот игрок помогал Томасу Тухелю эффективно «затыкать дыры» как на родном для него правом фланге, так и слева в обороне, где был также очень и очень заметным.

Спенс начинал турнир в статусе игрока ближайшей ротации. И именно фактор отсутствия большого числа проведенных на ЧМ-2026 минут делает кандидатуру Спенса в этой сборной наиболее сомнительной. Однако Джеда, помимо упомянутой выше универсальности, обязательно необходимо выделять за его бойцовский характер. Несмотря на травму челюсти Спенс отправился на мундиаль, отыграв ряд поединков в защитной маске и помогая Англии переворачивать исход поединков в плей-офф против Мексики и Норвегии. В полуфинале против Аргентины и в матче за третье место против Франции Джед отыграл уже по 90 минут, что стало лишь дополнительной иллюстрацией его личного прогресса на этом турнире и способности завоевать место «под солнцем», изменив мнение тренерского штаба о своей роли в команде на короткой дистанции.

Опорный полузащитник – Родри (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний капитан и мозговой центр сборной Испании Родри получил приз лучшему футболисту ЧМ-2026. На турнире опорный полузащитник провел все восемь поединков своей команды, лишь в одном из них не доиграв три минуты до конца, когда был заменен. Голевыми действиями Родри не отличался, но также не получил и ни единой карточки – ни желтой, ни красной, что красноречиво свидетельствует о том, насколько тонко этот игрок понимает футбол.

Роль Родри в успехе сборной Испании была более глубинной, чем можно оценить на первый взгляд. Стоит отмечать, что хавбек установил рекорд чемпионатов мира по количеству выполненных передач на турнире – 756, причем с впечатляющей точностью (96,2%). И это были не просто элементарные пасы ближнему. Речь шла о полноценной диктовке темпа соперникам, когда Родри чередовал короткие пасы с впечатляюще своевременными и эффектными длинными разрезными передачами, ставившими в тупик защитные линии лучших команд на ЧМ-2026, а Испании, напомним, в плей-офф пришлось последовательно устранить с дороги Португалию, Бельгию, Францию, а затем уже обыграть в финале Аргентину.

Атакующий полузащитник – Джуд Беллингем (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний центральный атакующий полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем стал одной из наиболее ярких и эффективных фигур в средней линии среди всех команд-участниц. Фактически в каждом из поединков «трех львов» на мундиале, за исключением разве что игр против Ганы и Аргентины, Беллингем был ключевой фигурой в составе английской команды на поле.

С семью забитыми мячами в активе Джуд стал самым результативным полузащитником турнира, но его эффективность связана не только с работой на атаку. Беллингем действовал как классический box-to-box, буквально «выжигая» зону вокруг себя и войдя в топ-5 игроков турнира по количеству успешных отборов и перехватов. Кроме того, Джуд – это еще и история про невероятный характер. В критические минуты именно уникальная ментальность этого хавбека помогала сборной Англии переламывать ход событий в свою пользу. Так было против Норвегии в плей-офф, так было против Франции в матче за третье место, когда «трехцветные», казалось, были готовы ухватиться за возможность спасти матч, но именно Джуд поставил в нем эффектную точку – 6:4.

Да и по ряду других статистических метрик Беллингем выделялся. Он стал лидером ЧМ-2026 по количеству успешных касаний мяча в чужой штрафной (42), а также лучшим среди хавбеков по количеству заработанных на себе нарушений правил.

Атакующий полузащитник – Майкл Олисе (Франция)

Getty Images/Global Images Ukraine

Для 24-летнего хавбека «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе ЧМ-2026 стал первым мундиалем в карьере. Однако уже на нем футболист сумел войти в историю, переписав достижение легендарного Пеле, которое долгие-долгие годы было недостижимым ни для кого.

В 8 матчах Олисе не забил ни одного мяча, однако отдал на партнеров по команде аж 7 результативных передач. Пеле на ЧМ-1970 записал в актив 6 ассистов за один турнир, но теперь уже не является обладателем данного рекорда на мундиалях. Также статистики подсчитали, что Майкл стал лидером ЧМ-2026 по созданным «большим шансам» (xA – 4,82) и ключевым передачам под удар. Фактически каждая вторая опасная атака сборной Франции на чемпионате мира-2026 шла через Олисе и его последующие передачи на «радиоуправлении». Неудивительно, что по мнению большинства аналитиков именно Майкл стал лучшим плеймейкером прошедшего мундиаля.

Правый нападающий – Лионель Месси (Аргентина)

Getty Images/Global Images Ukraine

39-летнего Лионеля Месси по ходу ЧМ-2026 в прессе часто называли не иначе как «пешеходом». Все потому, что физически форвард уже не способен передвигаться по полю с тем же уровнем интенсивности, что и в более молодые годы, однако оказался чрезвычайно полезен для сборной Аргентины. Специалисты подсчитали, что Месси оказался единственным форвардом на турнире, который преодолевал более 5 километров за матч исключительно пешком, однако при этом Лионель завершил турнир с 8 забитыми мячами и 4 ассистами. Что правда, сил звездному ветерану все-таки не хватило, так как в финальной схватке против Испании он ушел с поля без результативных действий – впервые на ЧМ-2026.

В остальном же Месси продемонстрировал высочайший уровень, до которого его большинству более физически подготовленных и сильных конкурентов все еще крайне далеко. Неслучайно именно Лионель оказался лучшим на мундиале по успешным обводкам (28) и ключевым передачам (26). А еще, как отмечают практически все авторитетные эксперты, Месси на ЧМ-2026 просто был на шаг впереди большинства своих оппонентов, и для этого ему уже даже не нужна была скорость. Оказалось достаточно мастерства и способности идеально читать футбол.

Центральный нападающий – Эрлинг Холанд (Норвегия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Для 26-летнего Эрлинга Холанда этот чемпионат мира стал первым в карьере. На турнире норвежец провел 5 поединков, в которых отличился 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей. По сути, Холанд воспользовался шансом доказать скептикам, что он способен добиваться результата не только в топ-клубе вроде «Манчестер Сити», но и со сборной, которую вовсе не включали в число фаворитом мундиаля.

Однако Норвегия по-хорошему удивила, особенно в плей-офф. В частности, в 1/8 финала скандинавы отправили домой сборную Бразилии (2:1), а обеими мячами в воротах «селесао» отличился именно Эрлинг Холанд. Что одновременно удивительно и любопытно – форвард имел самый низкий показатель касаний мяча в составе своей команды на мундиале. Но при этом Холанд конвертировал в забитые мячи 41% своих ударов – убийственная результативность, после чего на долгое время персональным критикам Эрлинга придется «уйти на каникулы».

Левый нападающий – Килиан Мбаппе (Франция)

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира-2026 помог 27-летнему форварду «Реала» и сборной Франции Килиану Мбаппе войти в историю. На мундиале в США, Мексике и Канаде нападающий забил 10 мячей в 8 поединках, выиграв гонку бомбардиров, причем на втором мировом первенстве кряду. Отныне в активе Килиана 22 забитых мяча на чемпионатах мира, и это новый ориентир, так как до начала ЧМ-2026 лучшим снайпером в истории мундиалей оставался немец Мирослав Клозе, имевший 16 голов в активе.

Более глубокий анализ статистики Килиана Мбаппе поражает воображение еще больше. 10 мячей на турнире француз забил при показателе ожидаемых голов в 6,4xG. Кроме того, на счету Мбаппе 54 касания мяча в штрафной соперника – наивысший показатель среди всех игроков команд-участниц этого мундиаля. Но что еще очень выгодно отличает Килиана от большинства других центрфорвардов – его умение быстро принимать решения. Специалисты подсчитали, что в штрафной соперника Мбаппе совершает максимум два касания, а зачастую старался играть в одно. Время, которое требовалось на обработку мяча и перед выполнением следующего действия (как правило, удара) составляет всего 1,1 секунды. Мбаппе – это действительно идеальный завершитель атак, и нет сомнений, что если здоровье позволит Килиану и он сыграет на следующих чемпионатах мира, то планка рекорда результативности им будет только подниматься и подниматься.

Главный тренер – Луис де ла Фуэнте (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine

65-летний наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером-чемпионом мира в истории футбола. И победа его подопечных на ЧМ-2026 вовсе не стала случайностью, так как Испания во всех матчах, кроме разве что стартового против Кабо-Верде, показывала себя на поле командой, которая стремится контролировать ход игры, вынуждая соперника действовать не так, как он бы хотел или планировал, а так, как это у него получится.

Максимальный прессинг, работоспособность, тактическая гибкость и универсализм сборной Испании – это результаты работы Луиса де ла Фуэнте и его ассистентов. «Красная фурия» на пути к чемпионству прошла через сложнейшую турнирную сетку в плей-офф, пропустив лишь один мяч и не потерпев ни одного поражения. Да и всего за четыре года, которые де ла Фуэнте возглавляет команду, та проиграла лишь дважды.

Де ла Фуэнте, который ранее работал с молодежью, удалось прекрасно интегрировать в сборную Испании тинейджеров Пау Кубарси и Ламина Ямаля. При этом, специалист сумел найти подход и к ветеранам вроде Родри, объединив всю команду вокруг общей цели – завоевания Кубка мира. Непревзойденная оборона Испании на ЧМ-2026 надолго войдет в историю, равно как и методы ее реализации – тотальный контроль над соперником и сумасшедший прессинг на всех участках поля. Для этой версии «Красной фурии» оборона действительно начиналась еще в финальной трети поля, и это были не просто слова, а чистой воды истина.

В конце концов, Луис де ла Фуэнте стал первым тренером в истории футбола, который выиграл со своей страной абсолютно все на международном уровне: Евро U-19, Евро U-21, Лигу наций-2022/23, чемпионат Европы (Евро-2024), а теперь еще и чемпионат мира (ЧМ-2026).

Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua:

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статьи эксклюзив ЧМ-2026 по футболу Возинья Педро Порро Джед Спенс Лисандро Мартинес Пау Кубарси Родри Джуд Беллингем Майкл Олисе Лионель Месси Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Луис де ла Фуэнте
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Від нікому не відомого тренера до одного з кращих тренерів в історії футболу - за два роки. 
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