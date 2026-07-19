Олисе на первом ЧМ в карьере побил рекорд Пеле по ассистам за один турнир

24-летний вингер сборной Франции Майкл Олисе побил рекорд чемпионатов мира по количеству ассистов за один турнир.

В ночь на 19 июля Олисе дважды ассистировал на Килиана Мбаппе во втором тайме матче за третье место ЧМ-2026 против Англии.

У Олисе теперь 7 голевых передач на этом мундиале – Майкл превзошел показатель легендарного Пеле, который в 1970 году оформил 6 ассистов за турнир.

новость дополняется...