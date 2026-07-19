Чемпионат мира19 июля 2026, 01:49 | Обновлено 19 июля 2026, 01:55
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Олисе на первом ЧМ в карьере побил рекорд Пеле по ассистам за один турнир
Майкл отдал 2 голевые на Мбаппе в матче с Англией – у француза теперь 7 ассистов на ЧМ-26
19 июля 2026, 01:49 | Обновлено 19 июля 2026, 01:55
146
0
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24-летний вингер сборной Франции Майкл Олисе побил рекорд чемпионатов мира по количеству ассистов за один турнир.
В ночь на 19 июля Олисе дважды ассистировал на Килиана Мбаппе во втором тайме матче за третье место ЧМ-2026 против Англии.
У Олисе теперь 7 голевых передач на этом мундиале – Майкл превзошел показатель легендарного Пеле, который в 1970 году оформил 6 ассистов за турнир.
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