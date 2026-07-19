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Чемпионат мира
19 июля 2026, 01:49 | Обновлено 19 июля 2026, 01:55
146
0

Олисе на первом ЧМ в карьере побил рекорд Пеле по ассистам за один турнир

Майкл отдал 2 голевые на Мбаппе в матче с Англией – у француза теперь 7 ассистов на ЧМ-26

19 июля 2026, 01:49 | Обновлено 19 июля 2026, 01:55
146
0
Олисе на первом ЧМ в карьере побил рекорд Пеле по ассистам за один турнир
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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24-летний вингер сборной Франции Майкл Олисе побил рекорд чемпионатов мира по количеству ассистов за один турнир.

В ночь на 19 июля Олисе дважды ассистировал на Килиана Мбаппе во втором тайме матче за третье место ЧМ-2026 против Англии.

У Олисе теперь 7 голевых передач на этом мундиале – Майкл превзошел показатель легендарного Пеле, который в 1970 году оформил 6 ассистов за турнир.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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