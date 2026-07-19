Чемпионат мира19 июля 2026, 01:40 |
1484
0
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Килиан оформил дубль в ворота Англии – теперь у француза 22 гола на мундиалях за карьеру
19 июля 2026, 01:40 |
1484
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
27-летний французский форвард Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории.
В ночь на 19 июля Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Англии в матче за третье место ЧМ-2026.
Теперь у Килиана 22 гола за карьеру на мундиалях. Мбаппе превзошел легендарного Лионеля Месси, на счету которого 21 гол.
новость дополняется...
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июля 2026, 10:57 39
Против вингера подали иск компания JJDS Management Limited и ее основатель Фемис Сагиров
Футбол | 18 июля 2026, 10:13 28
На украинца претендуют «Нью-Йорк» и «Трабзонспор»
Футбол | 19.07.2026, 00:02
Футбол | 18.07.2026, 21:42
Бокс | 18.07.2026, 09:46
Комментарии 0
Популярные новости
17.07.2026, 07:25 9
17.07.2026, 07:53 11
17.07.2026, 08:51 3
17.07.2026, 08:13 16
18.07.2026, 08:43 16
18.07.2026, 19:30 2
17.07.2026, 06:23 7
17.07.2026, 06:22 1