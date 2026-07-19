Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси

27-летний французский форвард Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории.

В ночь на 19 июля Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Англии в матче за третье место ЧМ-2026.

Теперь у Килиана 22 гола за карьеру на мундиалях. Мбаппе превзошел легендарного Лионеля Месси, на счету которого 21 гол.

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