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  4. Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Чемпионат мира
19 июля 2026, 01:40 |
1484
0

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси

Килиан оформил дубль в ворота Англии – теперь у француза 22 гола на мундиалях за карьеру

19 июля 2026, 01:40 |
1484
0
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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27-летний французский форвард Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории.

В ночь на 19 июля Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Англии в матче за третье место ЧМ-2026.

Теперь у Килиана 22 гола за карьеру на мундиалях. Мбаппе превзошел легендарного Лионеля Месси, на счету которого 21 гол.

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футбол чемпионат мира
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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