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Чемпионат мира
19 июля 2026, 02:10 | Обновлено 19 июля 2026, 03:35
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0

Сетка ЧМ-26. Шоу: Франция и Англия определили обладателей бронзовых медалей

Англичане в триллере одержали невероятную победу со счетом 6:4 и взяли бронзу

19 июля 2026, 02:10 | Обновлено 19 июля 2026, 03:35
1215
0
Сетка ЧМ-26. Шоу: Франция и Англия определили обладателей бронзовых медалей
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Англии завоевала бронзовые медали чемпионатов мира 2026.

В ночь на 19 июля англичане вырвали победу у Франции со счетом 6:4 в безумном триллере.

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Англия побеждала 4:0 после первого тайма благодаря голам Деклана Райса, Эзри Консы и Букайо Сака (два гола). На старте второй 45-минутки Франция начала делать камбек – дубль Килиана Мбаппе и мяч Брэдли Барколя.

Англичане не позволили сравнять, забив на 87-й мин – Букайо Сака сделал хет-трик, отличившись с пенальти (5:3). На 90+6-й мин Усман Дембеле подарил надежду Франции на спасение, положив четвертый мяч, но на 90+8-й окончательный счет встречи установил Джуд Беллингем – 6:4.

Сборная Анлия взяла первые медали на мундиале с 1966 года, когда выиграла трофей мирового первенства.

В полуфинале ЧМ-2026 Англия проиграла Аргентине 1:2, а Франция уступила Испании 0:2. Аргентина и Испания сойдутся в финале 19 июля (22:00).

Чемпионат мира 2026. Матч за третье место, 19 июля

Франция – Англия – 4:6

Голы: Мбаппе, 48, 66, Барколя, 54, Дембеле, 90+6 – Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1, 87 (пен.), Беллингем, 90+8

Видеообзор матча

  • Результаты Англии на ЧМ-2026: Хорватия (4:2), Гана (0:0), Панама (2:0), ДР Конго (2:1), Мексика (3:2), Норвегия (2:1, д.в.), Аргентина (1:2), Франция (6:4)
  • Результаты Франции на ЧМ-2026: Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегия (4:1), Швеция (3:0), Парагвай (1:0), Марокко (2:0), Испания (0:2), Англия (4:6)

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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