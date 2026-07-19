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Чемпионат мира
19 июля 2026, 03:35 |
236
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Первые медали Англии с 1966. Все обладатели бронзовых наград в истории ЧМ

В ночь на 19 июля англичане одолели Францию со счетом 6:4 в матче за 3-е место ЧМ-2026

19 июля 2026, 03:35 |
236
0
Первые медали Англии с 1966. Все обладатели бронзовых наград в истории ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 19 июля сборная Англии в невероятном матче переиграла Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2026.

Для англичан это первая бронза в истории выступлений на мундиалях и вторая медаль – в 1966 году они выиграли трофей мирового первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Англия в третий раз сыграла в поединке за третье место ЧМ – в 2018 году англичане уступили Бельгии 0:2, а в 1990 проиграли Италии 1:2.

Лидером по количеству бронзовых медалей является сборная Германии – 4.

Сборные с наибоольшим количеством бронзовых медалей на ЧМ:

  • 1. Германия – 4
  • 2–6. Бразилия – 2
  • 2–6. Франция – 2
  • 2–6. Хорватия – 2
  • 2–6. Швеция – 2
  • 2–6. Польша – 2
  • 7–15. Италия – 1
  • 7–15. Англия – 1
  • 7–15. Нидерланды – 1
  • 7–15. Австрия – 1
  • 7–15. Бельгия – 1
  • 7–15. Чили – 1
  • 7–15. Португалия – 1
  • 7–15. Турция – 1
  • 7–15. США – 1

Медальная таблица чемпионатов мира

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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