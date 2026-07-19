Первые медали Англии с 1966. Все обладатели бронзовых наград в истории ЧМ
В ночь на 19 июля англичане одолели Францию со счетом 6:4 в матче за 3-е место ЧМ-2026
В ночь на 19 июля сборная Англии в невероятном матче переиграла Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2026.
Для англичан это первая бронза в истории выступлений на мундиалях и вторая медаль – в 1966 году они выиграли трофей мирового первенства.
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Англия в третий раз сыграла в поединке за третье место ЧМ – в 2018 году англичане уступили Бельгии 0:2, а в 1990 проиграли Италии 1:2.
Лидером по количеству бронзовых медалей является сборная Германии – 4.
Сборные с наибоольшим количеством бронзовых медалей на ЧМ:
- 1. Германия – 4
- 2–6. Бразилия – 2
- 2–6. Франция – 2
- 2–6. Хорватия – 2
- 2–6. Швеция – 2
- 2–6. Польша – 2
- 7–15. Италия – 1
- 7–15. Англия – 1
- 7–15. Нидерланды – 1
- 7–15. Австрия – 1
- 7–15. Бельгия – 1
- 7–15. Чили – 1
- 7–15. Португалия – 1
- 7–15. Турция – 1
- 7–15. США – 1
Медальная таблица чемпионатов мира
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