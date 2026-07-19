Первые медали Англии с 1966. Все обладатели бронзовых наград в истории ЧМ

В ночь на 19 июля сборная Англии в невероятном матче переиграла Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2026.

Для англичан это первая бронза в истории выступлений на мундиалях и вторая медаль – в 1966 году они выиграли трофей мирового первенства.

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Англия в третий раз сыграла в поединке за третье место ЧМ – в 2018 году англичане уступили Бельгии 0:2, а в 1990 проиграли Италии 1:2.

Лидером по количеству бронзовых медалей является сборная Германии – 4.

Сборные с наибоольшим количеством бронзовых медалей на ЧМ:

1. Германия – 4

2–6. Бразилия – 2

2–6. Франция – 2

2–6. Хорватия – 2

2–6. Швеция – 2

2–6. Польша – 2

7–15. Италия – 1

7–15. Англия – 1

7–15. Нидерланды – 1

7–15. Австрия – 1

7–15. Бельгия – 1

7–15. Чили – 1

7–15. Португалия – 1

7–15. Турция – 1

7–15. США – 1

Медальная таблица чемпионатов мира