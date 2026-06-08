ЧМ-2026. Группа H: Короли Европы, дебютанты, Зеленые и первые чемпионы

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Sport.ua продолжает знакомить читателей с участниками чемпионата мира-2026. И на очереди у нас группа H, в которой сыграют сборные Испании, Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

ИСПАНИЯ

Действующие Короли Европы – сборная Испании (победитель Евро-2024) – едут на чемпионат мира-2026 в статусе одного из очевидных фаворитов турнира. Что правда, квалифицироваться на мундиаль «Красной Фурии» удалось не так уж и легко. В отборочной группе Е достаточно неожиданно очень серьезную конкуренцию испанцам навязали турки. До последнего тура Турция теоретически все еще претендовала на первое место, и по закону жанра завершал отбор именно очный матч «Лунных Звезд» со сборной Испании. «Красная Фурия» свела домашний для себя поединок с турками к ничьей (2:2), что позволило ей опередить в итоговой таблице ближайшего соперника на 3 очка и оформить прямой выход на мундиаль.

Всего для сборной Испании нынешний старт на чемпионате мира будет 17-м в истории. Максимальный показатель «Красной Фурии» – это победа на ЧМ-2010, финальная часть которого проходила в ЮАР. То была великолепная команда Касильяса, Пуйоля, Пике, Рамоса, Бускетса, Хави, Иньесты, Вильи и ряда других очень качественных исполнителей. Однако последние три чемпионата мира сборная Испании неизменно проваливала. В 2014-м «Красная Фурия» не смогла даже выйти из группы, а в 2018-м и 2022-м завершала выступления сразу после 1/8 финала. Поэтому в США, Мексике и Канаде чемпионам Европы будет за что оправдаться перед своими преданными почитателями…

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставником сборной Испании является 64-летний местный специалист Луис де ла Фуэнте. На должность этот коуч заступил в конце 2022 года и большинство испанских болельщиков поначалу были крайне разочарованы таким назначением. Причина банальна – де ла Фуэнте не был слишком популярным и известным даже на родине, где на протяжении восьми лет работал с юниорами и молодежной сборной.

Однако достаточно быстро де ла Фуэнте удалось изменить мнение о себе. Сперва испанцы под руководством этого наставника выиграли Лигу наций-2022/23, затем стали сильнейшей командой континента, взяв «золото» на Евро-2024, а теперь едут на ЧМ-2026 в статусе одного из главных фаворитов.

Большой плюс Луиса заключается в том, что многих футболистов нынешней сборной Испании он знает еще с подросткового возраста. Инсайдеры отмечают, что ключевой особенностью этого специалиста является вовсе не щепетильная работа над тактикой, а умение создать семейную атмосферу внутри коллектива, ради которой каждый футболист выходит на поле и выкладывается на 100% своих возможностей. Кроме того, что вполне логично, де ла Фуэнте охотнее доверяет молодежи, но не забывает воздать должное и ветеранам. Благодаря этому в команде существует баланс, и это часто помогает ей добиваться результатов.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Конечно, существует соблазн назвать лидером этого состава сборной Испании вундеркинда «Барселоны» Ламина Ямаля. Однако ему все-таки всего лишь 18, и в настоящий момент вингера можно безусловно называть только «лицом» национальной испанской команды – человеком, который легко узнаваем практически в любой точке земного шара.

А вот на футбольном поле и в раздевалке лидером сборной Испании является 29-летний опорник «Манчестер Сити» Родри, который к тому же носит и капитанскую повязку в «Красной Фурии». Обладатель Золотого мяча-2024 дебютировал за сборную Испании еще восемь лет назад и ныне имеет на своем счету 61 сыгранный поединок, а также 4 забитых мяча. Это игрок, через которого практически всегда происходит выход команды из обороны в атаку, который контролирует темп поединков и может повлиять на настроение партнеров непосредственно в раздевалке.

Для Родри этот чемпионат мира станет лишь вторым в карьере. На минувшем мировом первенстве футболист провел четыре матча от свистка до свистка, но играл на неродной для себе позиции центрального защитника. В США, Мексике и Канаде никаких проблем с центром обороны у «Красной Фурии» нет, и Родри может показать себя во всей красе уже в излюбленном амплуа опорного полузащитника.

Заявка

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»).

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Марк Пубиль («Атлетико»), Эрик Гарсия («Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди («Арсенал»), Педри («Барселона»), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино («Арсенал»), Гави («Барселона»), Алекс Баэна («Атлетико»).

Нападающие: Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Ламин Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»), Дани Ольмо («Барселона»), Виктор Муньос («Осасуна»), Нико Уильямс («Атлетик»), Ереми Пино («Кристал Пэлас»).

Ориентировочный состав (4-3-3)

Расписание матчей

15 июня

Испания – Кабо-Верде (19:00 по киевскому времени, «Мерседес Бенц», Атланта)

21 июня

Испания – Саудовская Аравия (19:00 по киевскому времени, «Мерседес Бенц», Атланта)

27 июня

Уругвай – Испания (03:00 по киевскому времени, «Акрон», Сапопан)

Прогноз на групповой этап: первое место

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

КАБО-ВЕРДЕ

Сборная Кабо-Верде с седьмой попытки сумела квалифицироваться на чемпионат мира по футболу и станет одним из дебютантов этого мундиаля. Впервые участие в квалификации к мировому первенству «синие акулы» приняли в 2002 году и спустя почти четверть века сумели все-таки пробиться на мундиаль.

Любопытно, что в своей квалификационной группе Кабо-Верде сумела обойти не только Эсватини, Маврикий, Анголу и Ливию, но и крепкий Камерун, считавшийся изначально фаворитом. «Неукротимых львов» команда из Кабо-Верде обошла на четыре очка, хотя еще в третьем туре отбора, летом 2024-го, проиграла камерунцам на выезде со счетом 1:4. Однако дома «синие акулы» впоследствии выиграли 1:0, да и в целом по отборочному циклу продвигались куда более стабильно, по причине чего то поражение от Камеруна на выезде так и осталось для них единственным.

Примечательно, что в составе сборной Кабо-Верде есть немало футболистов с опытом выступлений в европейских чемпионатах, пускай и не топ-уровня и не за топ-клубы. Однако в целом этот коллектив вполне может преподнести сенсацию, особенно если кто-то из фаворитов решит его недооценить.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

С января 2020 года главным тренером сборной Кабо-Верде является 56-летний Бубишта. Его выделяет не только то, что он – местный специалист, что в целом довольно редкое явление для африканских национальных команд, но и солидный опыт работы ранее с «синими акулами», но на позиции ассистента главного тренера.

В прошлом Бубишта также был членом сборной Кабо-Верде. На его счету 16 матчей на позиции центрального защитника. На клубном уровне он поиграл в Европе за испанский «Бадахос» и португальский «Эшторил». Однако в те времена «синие акулы» могли лишь мечтать о выходе на какой-либо серьезный турнир. Но уже под руководством Бубишты сборная Кабо-Верде дважды играла в плей-офф Кубка африканских наций, а в 2023-м даже добралась до четвертьфинала турнира.

Бубишта пользуется большим авторитетом на родине и среди футболистов кабовердианского происхождения. Аналитики отмечают, что футбол, который ставит своей команде этот наставник, не является зрелищным, а наоборот, основан на максимальном прагматизме. Это и невероятная командная сплоченность и помогают сборной Кабо-Верде брать свое там, где этого никто не ожидал ранее.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на то, что в текущем составе сборной Кабо-Верде есть куда более ценные в экономическом плане футболисты (например, Логан Кошта – 18 млн евро на Transfermarkt, или Вагнер Пина – 11 млн евро), лидером и сердцем «синих акул» является 36-летний нападающий Райан Мендеш.

Сезон-2025/26 Мендеш провел в перволиговом турецком клубе «Ыгдыр», где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 29 поединках. А вот за сборную Кабо-Верде Райан начал выступать еще с лета 2010 года и к настоящему моменту имеет на своем счету 95 матчей и 22 забитых мяча. Это фактически живая легенда тамошнего футбола, так как Мендеш застал в команде времена, крайне далекие от нынешних, связанных с появлением своего рода «золотого поколения».

Фактически Мендеш в игровом плане уже не способен дать «синим акулам» многое. Однако в раздевалке и в нужный момент на поле он будет давать команде то, что ей так необходимо – уверенность в себе. Дело в том, что долгие годы этот футболист, поигравший на клубном уровне даже за весьма крепкие «Ноттингем Форест» и «Лилль», соглашался лететь за много-много километров в свою национальную команду, которая тогда и близко не имела шанса сыграть на большом турнире. Но вскоре с Мендешем кабовердианцы сперва показали неплохие результаты на Кубке африканских наций, а теперь и вовсе воплощают мечту поколений тамошних болельщиков – едут на чемпионат мира…

Заявка

Вратари: Си Джей дос Сантос («Сан-Диего»), Марсиу Роза («Монтана»), Возинья («Шавиш»).

Защитники: Сидни Кабрал («Бенфика»), Дини Боржес («Аль-Батаих»), Логан Кошта («Вильярреал»), Роберто Лопеш («Шемрок Роверс»), Стивен Морейра («Коламбус Крю»), Вагнер Пина («Трабзонспор»), Келвин Пиреш (СИК), Стопира («Униан Торренсе»).

Полузащитники: Телму Арканжу («Витория» Гимарайнш), Дерой Дуарте («Лудогорец»), Ларос Дуарте («Пушкаш Академия»), Жуан Паулу (ФКСБ), Жамиру Монтейру («ПЕК Зволле»), Кевин Пина («краснодар»), Янник Семеду («Фаренсе»), Вилли Семеду («Омония» Никосия), Жоване Кабрал («Эштрела Амадора»), Гарри Родригеш («Аполлон» Лимасол), Нуну да Кошта («Истанбул Башакшехир»), Элиу Варела («Маккаби» Тель-Авив).

Нападающие: Беншимол («акрон»), Дайлон Ливраменто («Каза Пия»), Райан Мендеш («Ыгдыр»).

Ориентировочный состав (4-2-3-1)

Расписание матчей

15 июня

Испания – Кабо-Верде (19:00 по киевскому времени, «Мерседес Бенц», Атланта)

22 июня

Уругвай – Кабо-Верде (01:00 по киевскому времени, «Хард Рок Стэдиум», Майами-Гарденс)

27 июня

Кабо-Верде – Саудовская Аравия (03:00 по киевскому времени, «Эн-ар-Джи», Хьюстон)

Прогноз на групповой этап: третье место

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Саудовской Аравии не удалось максимально просто квалифицироваться на ЧМ-2026. В третьем раунде зоны АФК «Зеленые» (одно из прозвищ саудитов) финишировали только третьими в своей группе, пропустив вперед сборные Японии и Австралии. Причем от японцев Саудовская Аравия отстала аж на 10 очков, а от австралийцев – «всего-то» на 6…

Для выхода на ЧМ-2026 саудитам потребовалось проводить матчи четвертого раунда квалификации в зоне Азии. Там в соперниках у «Зеленых» были Ирак и Индонезия, и вновь не обошлось без сложностей. Саудовская Аравия набрала 4 очка, как и Ирак, добыв путевку на мундиаль лишь по дополнительным показателям (большему количеству забитых мячей).

Всего же для саудитов ЧМ-2026 будет седьмым в истории, на который они смогли квалифицироваться. Похвастаться на мундиалях «Зеленым», откровенно говоря, нечем. Их максимумом остается 1/8 финала на ЧМ-1994. Что интересно, тот турнир также проходил на полях США. Так может, саудитам повезет на американских стадионах и на этот раз?..

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Отборочный турнир на ЧМ-2026 сборная Саудовской Аравии начинала под руководством итальянца Роберто Манчини. Однако ставка на этого специалиста провалилась, и спустя год с небольшим «Зеленые» зазвали к себе уже француза Эрве Ренара. Именно под его руководством саудиты и оформили выход на ЧМ-2026, но в апреле нынешнего года в сборной неожиданно вновь сменили наставника.

На ЧМ-2026 сборная Саудовской Аравии едет во главе с 56-летним греком Георгиосом Донисом. Этот специалист уже достаточно давно работает в ближневосточном регионе, а до назначения на пост коуча «Зеленых» возглавлял саудовский «Аль-Халидж». Именно за прекрасное знание местного футбола Донис и был приглашен в сборную, так как у местных чиновников не было времени искать наставника, хорошо разбирающегося в кадрах, имеющихся у сборной Саудовской Аравии.

Дониса характеризуют как прагматика, который любит максимально компактный футбол с быстрыми переходами из обороны в атаку. С другой стороны, саудовские футбольные функционеры очень рискуют, поставив грека во главе команды буквально за несколько месяцев до старта ЧМ-2026. Существует риск, что Донис просто не успеет донести все свои идеи и выстроить команду в тактическом плане так, как он бы хотел, что напрямую скажется и на результатах на мундиале. И именно фактор нового тренера, а также неубедительные результаты в последние годы, делает саудитов, пожалуй, главным аутсайдером этой группы, даже несмотря на присутствие там дебютанта Кабо-Верде.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний вингер «Аль-Хиляля» Салем аль-Давсари является одним из главных «гвардейцев» саудовского футбола за всю историю (105 матчей, 25 голов), капитаном нынешней сборной, а также ее безоговорочным лидером как на поле, так и в раздевалке. Почти всю свою карьеру этот футболист провел на родине, лишь однажды покинув Саудовскую Аравию ради полугодичной аренды в «Вильярреале». Но в первом полугодии 2018-го аль-Давсари сыграл только 33 минуты в рамках одного матча Ла Лиги, на чем его европейский опыт и ограничился.

Зато в саудовской Про-лиге аль-Давсари провел более трехсот поединков, отличившись 88 голами и 70 ассистами. Для саудовских болельщиков этот игрок – живая легенда, так как до момента приезда в страну звезд вроде Криштиану Роналду, Неймара и Карима Бензема именно аль-Давсари доказывал, что футболисты из Саудовской Аравии также могут быть результативными и даже востребованными за рубежом (пускай опыт с «Вильярреалом» и оказался неудачным).

За сборную Саудовской Аравии аль-Давсари играет с 2012 года, и для него это будет уже третий чемпионат мира. В 2018-м он в трех матчах забил один мяч, а в 2022-м – в тех же трех играх отличился уже двумя мячами. Но пропускают саудиты традиционно несоизмеримо больше, из-за чего усилий аль-Давсари не хватает для лучших результатов команды.

Заявка

Вратари: Ахмед аль-Кассар («Аль-Кадисия»), Мухаммед аль-Уваис («Аль-Хиляль»), Наваф аль-Акиди («Аль-Наср»).

Защитники: Сауд Абдулхамид («Ланс»), Абдулелах аль-Амри («Аль-Наср»), Хасан Кадеш («Аль-Иттихад»), Джехад Такри («Аль-Кадисия»), Мухаммед Абу аль-Шамат («Аль-Кадисия»), Хассан аль-Тамбакти («Аль-Хиляль»), Али Ладжами («Аль-Хиляль»), Мотеб аль-Харби («Аль-Хиляль»), Али Маджраши («Аль-Ахли»), Наваф Бушаль («Аль-Наср»).

Полузащитники: Зияд аль-Джухани («Аль-Ахли»), Нассер ад-Давсари («Аль-Хиляль»), Мухаммед Канно («Аль-Хиляль»), Абдулла аль-Хаибари («Аль-Наср»), Алаа аль-Хедджи («Неом СК»), Мусаб аль-Джувайр («Аль-Кадисия»).

Нападающие: Салим аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Фирас аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Абдулла аль-Хамдан («Аль-Наср»), Айман Яхья Салем («Аль-Наср»), Салех аш-Шехри («Аль-Иттихад»), Халид аль-Ганнам («Аль-Иттифак»), Султан Мандаш («Аль-Хиляль»).

Ориентировочный состав (4-3-2-1)

Расписание матчей

16 июня

Саудовская Аравия – Уругвай (01:00 по киевскому времени, «Хард Рок Стэдиум», Майами-Гарденс)

21 июня

Испания – Саудовская Аравия (19:00 по киевскому времени, «Мерседес Бенц», Атланта)

27 июня

Кабо-Верде – Саудовская Аравия (03:00 по киевскому времени, «Эн-ар-Джи», Хьюстон)

Прогноз на групповой этап: четвертое место

УРУГВАЙ

Сборная Уругвая квалифицировалась на ЧМ-2026 без особых проблем, учитывая формат отборочного турнира в Южной Америке и квоту на участников мундиаля для тамошней конфедерации (КОНМЕБОЛ). «Небесно-голубые» набрали 28 очков в единой группе южноамериканской квалификации, чего оказалось достаточно, чтобы финишировать на четвертой позиции. К слову, столько же – 28 очков – набрали сборные Колумбии (3-е место), Бразилии (5-е место) и Парагвая (6-е место), которым этого также хватило для поездки в США, Мексику и Канаду.

Для уругвайцев стартующий чемпионат мира станет уже пятнадцатым в истории, на котором они сыграют. Высшим достижением этой сборной остаются две победы на мундиалях – в 1930 и 1950 годах. Причем именно Уругвай является первым в истории чемпионом мира, так как первенство мира 1930-го являлось премьерным, хотя его формат очень сильно отличался от нынешнего.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Уругвай имеет хорошо знакомого большинству футбольных болельщиков главного тренера – 70-летнего Марсело Бьелсу. Аргентинец работает на должности с мая 2023 года и в целом пока полностью справляется с поставленными перед ним задачами. В частности, помимо выхода сборной Уругвая на ЧМ-2026, два года назад «небесно-голубые» заняли третье место на Кубке Америки.

Бьелса является весьма одиозной в футбольном мире личностью. В сборную Уругвая этот наставник пришел после работы в «Лидсе», и в свое время на Sport.ua этому отрезку его карьеры был посвящен отдельный материал:

Но и в сборной Уругвая Бьелса не перестает удивлять непредсказуемыми решениями. В частности, на ЧМ-2026 главный тренер «небесно-голубых» не взял 39-летнюю легенду уругвайского футбола Луиса Суареса, который не только продолжает активные выступления, но и делает это в США – стране, являющейся одной из хозяек этого мундиаля. Сам наставник, при этом, акцентировал внимание на спортивной составляющей своего выбора, однако многие поклонники уругвайской национальной команды верят, что Бьелса не простил Суаресу критику в свой адрес, которая прозвучала из уст нападающего в 2024 году.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

В отсутствие Луиса Суареса очевидным лидером нынешней сборной Уругвая, как с точки зрения авторитета, так и в аспекте нынешних возможностей на поле, является 27-летний центральный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.

Для сборной Уругвая профиль Вальверде весьма и весьма характерный. В этой сборной редко когда находились «свободные художники», как в Бразилии. Чаще всего «небесно-голубые» славились своей невероятной самоотдачей и готовностью работать на поле до седьмого пота. И Федерико – идеальное воплощение этих постулатов. Кроме того, если без Суареса нынешнюю сборную Уругвая можно представить очень даже легко, то без Вальверде в центре поля эта команда точно будет выглядеть иначе, и явно не сильнее. К своим 27 годам этот хавбек провел уже 73 матча (9 голов) за национальную команду Уругвая, дебютировав осенью 2017-го.

Для Вальверде этот чемпионат мира станет лишь вторым в карьере. Ранее Федерико ездил с уругвайцами на минувшее мировое первенство в Катар, где «небесно-голубые» сыграли неудачно, не сумев преодолеть барьер групповой стадии (0:0 – Южная Корея, 0:2 – Португалия, 2:0 – Гана).

Заявка

Вратари: Серхио Рочет («Интернасьонал»), Фернандо Муслера («Эстудиантес»), Сантьяго Меле («Монтеррей»).

Защитники: Гильермо Варела («Фламенго»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Мария Хименес («Атлетико» Мадрид), Сантьяго Буэно («Вулверхэмптон»), Себастьян Касерес («Америка»), Матиас Оливера («Наполи»), Матиас Винья («Ривер Плейт»).

Полузащитники: Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед»), Хоакин Пикирес («Палмейрас»), Эмилиано Мартинес («Палмейрас»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Агустин Каноббио («Флуминенсе»), Хуан Мануэль Санабрия («Реал Солт-Лейк»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»), Николас де ла Крус («Фламенго»), Родриго Саласар («Брага»), Максимилиано Араухо («Спортинг»).

Нападающие: Родриго Агирре («УАНЛ Тигрес»), Федерико Виньяс («Овьедо»), Дарвин Нуньес («Аль-Хиляль»), Брайан Родригес («Америка»), Факундо Пельистри («Панатинаикос»).

Ориентировочный состав (4-4-1-1)

Расписание матчей

16 июня

Саудовская Аравия – Уругвай (01:00 по киевскому времени, «Хард Рок Стэдиум», Майами-Гарденс)

22 июня

Уругвай – Кабо-Верде (01:00 по киевскому времени, «Хард Рок Стэдиум», Майами-Гарденс)

27 июня

Уругвай – Испания (03:00 по киевскому времени, «Акрон», Сапопан)

Прогноз на групповой этап: второе место

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