Луис Суарес не вошел в заявку сборной Уругвая на чемпионат мира 2026
Известный форвард будет следить за турниром дома
Звёздный форвард «Интер Майами» Луис Суарес не получил вызов в сборную Уругвая на чемпионат мира 2026, который стартует уже 11 июня.
Главный тренер сборной Марсело Бьелса вызвал в национальную команду трех нападающих, проигнорировав опытного Луиса.
39-летний Суарес участвовал в чемпионатах мира, начиная с 2010 года: на мундиалях форвард провёл 16 матчей, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.
Несмотря на результативные выступления на чемпионатах мира, Суарес запомнился удалением за игру рукой на мундиале 2010.
Тогда Луис рукой отбил удар в матче против Ганы, который летел в пустые ворота. Благодаря этому эпизоду Уругвай сумел выбить соперника в серии пенальти и пройти дальше.
В этом сезоне Суарес забил шесть мячей в 12 матчах на клубном уровне, однако такие результаты не впечатлили Бьелсу.
Сборная Уругвая на чемпионате мира 2026 выступит в группе H, где сыграет против Кабо-Верде, Испании и Саудовской Аравии.
