Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Суарес не вошел в заявку сборной Уругвая на чемпионат мира 2026
Чемпионат мира
31 мая 2026, 20:07 | Обновлено 31 мая 2026, 20:11
494
2

Луис Суарес не вошел в заявку сборной Уругвая на чемпионат мира 2026

Известный форвард будет следить за турниром дома

31 мая 2026, 20:07 | Обновлено 31 мая 2026, 20:11
494
2 Comments
Луис Суарес не вошел в заявку сборной Уругвая на чемпионат мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Звёздный форвард «Интер Майами» Луис Суарес не получил вызов в сборную Уругвая на чемпионат мира 2026, который стартует уже 11 июня.

Главный тренер сборной Марсело Бьелса вызвал в национальную команду трех нападающих, проигнорировав опытного Луиса.

39-летний Суарес участвовал в чемпионатах мира, начиная с 2010 года: на мундиалях форвард провёл 16 матчей, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Несмотря на результативные выступления на чемпионатах мира, Суарес запомнился удалением за игру рукой на мундиале 2010.

Тогда Луис рукой отбил удар в матче против Ганы, который летел в пустые ворота. Благодаря этому эпизоду Уругвай сумел выбить соперника в серии пенальти и пройти дальше.

В этом сезоне Суарес забил шесть мячей в 12 матчах на клубном уровне, однако такие результаты не впечатлили Бьелсу.

Сборная Уругвая на чемпионате мира 2026 выступит в группе H, где сыграет против Кабо-Верде, Испании и Саудовской Аравии.

По теме:
Ламин ЯМАЛЬ: «Да, я помню, как получил травму»
Европейская сборная сменила заявку на ЧМ-2026. Вызвали таланта Ман Юнайтед
Швейцария и Чехия одержали победы, фиаско Сербии. Забил хавбек Полесья
сборная Уругвая по футболу ЧМ-2026 по футболу заявки на чемпионат мира заявка Луис Суарес Интер Майами
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
Хоккей | 30 мая 2026, 23:41 4
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал

Финляндия обыграла Канаду

ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Слотом. Ливерпуля объявил об уходе Конате
Футбол | 31 мая 2026, 19:13 0
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Слотом. Ливерпуля объявил об уходе Конате
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Слотом. Ливерпуля объявил об уходе Конате

Ибраима станет свободным агентом

14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
Футбол | 31.05.2026, 13:33
14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:23
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Хоккей | 30.05.2026, 19:59
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Може ще Кавані приліпить до збірної? Завжди подобалася принциповість Марсело. Б'єлса на відміну від папи Карло або Мартінеса не викликає за бувші заслуги, або тому що хтось попросив.
Ответить
0
Щоби не покусав нікого.
Ответить
0
Популярные новости
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20 2
Бокс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 3
Бокс
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
30.05.2026, 22:05 114
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем