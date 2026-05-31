Луис Суарес не вошел в заявку сборной Уругвая на чемпионат мира 2026

Звёздный форвард «Интер Майами» Луис Суарес не получил вызов в сборную Уругвая на чемпионат мира 2026, который стартует уже 11 июня.

Главный тренер сборной Марсело Бьелса вызвал в национальную команду трех нападающих, проигнорировав опытного Луиса.

39-летний Суарес участвовал в чемпионатах мира, начиная с 2010 года: на мундиалях форвард провёл 16 матчей, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Несмотря на результативные выступления на чемпионатах мира, Суарес запомнился удалением за игру рукой на мундиале 2010.

Тогда Луис рукой отбил удар в матче против Ганы, который летел в пустые ворота. Благодаря этому эпизоду Уругвай сумел выбить соперника в серии пенальти и пройти дальше.

В этом сезоне Суарес забил шесть мячей в 12 матчах на клубном уровне, однако такие результаты не впечатлили Бьелсу.

Сборная Уругвая на чемпионате мира 2026 выступит в группе H, где сыграет против Кабо-Верде, Испании и Саудовской Аравии.